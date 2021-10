Quelle est la cause du décès de Robin Williams ?

.

Robin Williams est décédé le 11 août 2014, à l’âge de 63 ans, par suicide, selon un rapport médico-légal publié après sa mort. Son autopsie a révélé qu’il souffrait d’un trouble neurologique : la démence à corps de Lewy. Vous pouvez lire le rapport d’autopsie complet ici.

Williams était un acteur et comédien bien-aimé dont le travail couvrait de nombreux genres. Elle a dépeint artistiquement des rôles dramatiques dans des films tels que Dead Poets Society et Good Will Hunting, une combinaison de comédie et de drame dans Patch Adams et de pure comédie dans le rôle de Mme Doubtfire.

Le documentaire ABC Superstar : Robin Williams jette un regard sur sa vie, sa carrière et ses luttes personnelles dans un épisode diffusé le mercredi 20 octobre 2021 et désormais disponible sur Hulu.

Voici ce que vous devez savoir :

Le rapport du coroner soumis après l’autopsie de Robin Williams indiquait qu’il souffrait d’une « démence diffuse à corps de Lewy » et qu’elle avait été initialement confondue avec la maladie de Parkinson.

Le rapport du coroner remis après la mort de Robin Williams parlait de la cause de son décès : l’étouffement par pendaison. Il s’était suicidé. Le rapport de 35 pages a déclaré que Williams souffrait d' »une récente poussée de paranoïa », selon les informations de sa femme, Susan Schneider Williams.

Elle a déclaré aux autorités que son mari souffrait d’insomnie et d’anxiété graves, c’est pourquoi il dormait dans une pièce séparée. Il s’est réveillé le lendemain de sa mort et a supposé qu’il dormait encore, puis est parti faire quelques courses. Plus tard, il s’est inquiété et a glissé une note sous la porte lui demandant s’il allait bien.

Dans des entretiens avec Schneider Williams, elle a déclaré qu’elle « a souffert sporadiquement de dépression pendant la majeure partie de sa vie d’adulte ». Bien qu’il ait des antécédents d’abus de drogues et d’alcool, il était sobre depuis huit ans, ont indiqué des entretiens. Schneider Williams a déclaré que son mari ne lui avait jamais exprimé de pensées suicidaires, selon le rapport.

L’autopsie a indiqué que le cerveau de Robin Williams présentait une « démence diffuse à corps de Lewy », selon le diagnostic pathologique final présenté dans le rapport. Le rapport note que la démence à corps de Lewy peut souvent être confondue avec la maladie de Parkinson, car elle provoque également des symptômes moteurs caractéristiques de la maladie de Parkinson.

Schneider Williams a créé un documentaire, Robin’s Wish, pour éduquer le public sur la démence à corps de Lewy et pour dissiper les rumeurs de son suicide.

« Presque toutes les régions de son cerveau étaient attaquées », a déclaré Susan Schneider Williams, la veuve de Robin Williams, dans un nouveau documentaire sur les derniers jours du défunt comédien avant de se suicider en 2014. « Il s’est vu se désintégrer. » https://t.co/VOED5tcnku – CNN (@CNN) 7 septembre 2020

Schneider Williams a créé Robin’s Wish, un documentaire sorti en 2020, pour défendre son mari après sa mort et éduquer le public sur la démence à corps de Lewy, ou LBD, a-t-elle déclaré au Guardian. Il avait été mal diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, mais souffrait également de paranoïa et d’autres effets qui ne pouvaient pas être expliqués par le diagnostic, a-t-il déclaré au média. Ce n’est qu’après son autopsie que son diagnostic est devenu clair.

« Les médecins m’ont dit après l’autopsie : ‘Êtes-vous surpris que votre mari ait des corps de Lewy partout dans le cerveau et le tronc cérébral ?’ Je ne savais même pas ce qu’étaient les corps de Lewy, mais j’ai dit : ‘Non, je ne suis pas surpris. Que quelque chose s’était infiltré dans chaque partie du cerveau de mon mari ? C’était parfaitement logique », a déclaré Schneider Williams au Guardian.

Des experts ont déclaré au Guardian qu’il n’était pas possible d’établir une corrélation directe entre le LBD et le suicide de Williams, et ont déclaré que les gens peuvent mener une vie productive avec un traitement approprié. Cependant, Robin Williams n’a jamais reçu un tel traitement, a déclaré Schneider Williams au Guardian. Il s’est suicidé une semaine avant une visite dans un centre de tests neurocognitifs, a-t-il déclaré au Guardian.

« Je ne pense pas que je voulais y aller. Je pense qu’il s’est dit : « Ils vont m’enfermer et je ne sortirai jamais » », a déclaré Williams au Guardian.

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM