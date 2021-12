Quelle est la chaîne la plus récente de YouTube TV ? L’enquête dit…

C’est une bonne considération promotionnelle

L’accord Roku-Google de cette semaine n’est pas la seule bonne nouvelle pour les utilisateurs de YouTube TV – les fans d’émissions comme « Match Game », l’adaptation américaine de « The Chase », « Master Minds » et « America Says » seront heureux de sachez que le service de streaming a repris Game Show Network.

La chaîne appartenant à Sony Pictures, qui diffuse exclusivement des jeux télévisés, est actuellement la seule de ce type sur YouTube TV. La plupart des programmes actuels de GSN présentent des titres récents et originaux, notamment « Catch 21 » et « Chain Reaction ».

Il diffuse également la série « Family Feud » hébergée par Steve Harvey et réalisée par Fremantle. Ironiquement, la maison de production britannique gère également la chaîne rivale Buzzr, qui est principalement distribuée via des sous-chaînes numériques en direct. Encore plus étrange, Buzzr et un flux GSN modifié sont tous deux disponibles gratuitement sur Pluto TV.

Cependant, GSN ne diffuse pas le propre « Jeopardy! » de Sony Pictures. et « Wheel of Fortune » – des programmes avec de longs catalogues antérieurs, mais qui rapportent beaucoup d’argent à l’entreprise grâce à la syndication de la télévision locale.

