Quelle est la chanson de fin de l’anime Stone Ocean et qui l’interprète ?

Comment s’appelle la chanson de fin de la série animée JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean récemment publiée et qui interprète la mélodie du thème ?

Les bandes sonores sont un élément essentiel de toute série animée et, comme de nombreux fans l’expliqueront, les chansons thème d’ouverture et de fin peuvent faire ou défaire un nouveau lancement.

Cette semaine, Netflix a enfin publié les 12 premiers épisodes de la nouvelle saison de JoJo’s Bizarre Adventure, intitulée Stone Ocean.

Cependant, les fans de la nouvelle saison veulent désespérément savoir qui interprète les chansons d’ouverture et de fin de Stone Ocean !

OCÉAN DE PIERRE: La partie 2 a-t-elle été officiellement confirmée par Netflix ? L’aventure bizarre de JoJo Stone Ocean | Bande annonce officielle | Netflix

BridTV

4070

L’aventure bizarre de JoJo Stone Ocean | Bande annonce officielle | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/EeCX8Y0a278/hqdefault.jpg

842244

842244

centre

13872

Quelle est la chanson de fin dans Stone Ocean ?

La chanson de fin de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean part 1 s’appelle « Distant Dreamer » et est interprétée par l’artiste gallois Duffy.

Le single est apparu comme le 10e morceau du premier album studio de Duffy en 2008, avec le chanteur de 37 ans écrivant la chanson à succès aux côtés de son collègue chanteur et producteur, Bernard Butler.

L’album dont ‘Distant Dreamer’ est originaire s’appelle ‘Rockferry’ et a culminé à la 4e place du Billboard américain 200, mais en tête du classement des albums OCC britanniques.

Vous pouvez écouter la chanson de fin de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, Distant Dreamer, sur Spotify et YouTube.

JOJO: Comment s’appelle le neuvième volet de la série manga ?



Qui interprète la chanson d’ouverture de Stone Ocean ?

La chanson thème d’ouverture de la saison d’animation récemment publiée s’appelle également «Stone Ocean» et est interprétée par Ichigo du groupe Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets.

Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets est un groupe de rock japonais actuellement signé avec Warner Bros. Home Entertainment et NBC Universal Entertainment Japan.

Le groupe s’est formé en 2004 et a déjà figuré dans diverses bandes originales d’anime, y compris l’ouverture de Highschool of the Dead, A Certain Scientific Railgun et Sirius the Jaeger.

La bande originale de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean est composée par Yugo Kanno, qui a également travaillé sur les saisons précédentes.

OCÉAN DE PIERRE: Qui interprète Jolyne Cujoh dans la nouvelle saison ?



Précédents JoJo OP et ED

Comme en témoignera tout fan de la série animée JoJo’s Bizarre Adventure, la franchise a une histoire fantastique de bandes sonores mémorables.

Le plus emblématique serait sans doute la chanson du personnage du seul et unique Giorno Giovanna; Thème de Giorno.

La liste complète des chansons d’ouverture et de fin peut être consultée ci-dessous:

Saison 1 partie 1 OP : JoJo (Sono chi no Sadame) de Hiroaki « Tommy » Tominaga Saison 1 partie 2 OP : Bloody Stream de Coda Saison 1 ED : Roundabout de Yes Saison 2 partie 1 OP : Stand Proud de Jin Hashimoto Saison 2 partie 2 OP : JoJo Sono Chi no Kioku par Jo Stars Saison 2 partie 1 ED : Walk Like an Egyptien par The Bangles Saison 2 partie 2 ED : Last Train Home par Pat Metheny Group Saison 3 partie 1 OP : Crazy Noisy Bizarre Town par The Du Saison 3 partie 2 OP : Chase par Batta Saison 3 partie 1 ED : I Want You par Savage Garden Saison 3 partie 2 ED : Great Days Units Ver par Jo United Saison 4 partie 1 OP : Fighting Gold par Coda Saison 4 partie 2 OP : Uragirimono no Requiem par Daisuke Hasegawa Saison 4 partie 1 ED : Freek’n You par Jodeci Saison 4 partie 2 ED : Modern Crusaders par Enigma

Par Tom Llewellyn – [email protected]

Dans d’autres nouvelles, Yellowstone est-il basé sur une histoire vraie ? L’inspiration de la série explorée