Quelle est la chanson virale et qui la chante ?

« Mes noix de coco, vous pouvez les mettre dans votre bouche » n’est normalement pas le genre de phrase qui pollue mon TikTok FYP avec des nuances aussi risquées, mais c’est une phrase que je suis très heureuse d’avoir. Au cours de la semaine dernière, la chanson est devenue virale sur TikTok et tout le monde est obsédé par les paroles campy, le groove disco des années 80 et le fait que c’est une chanson entière sur l’amour au maximum de vos gros seins. Mais Coconuts de Kim Petras sur TikTok est-il une vraie chanson ?

Oui c’est bon sang

Nous n’aurons aucune calomnie de Coconuts sur Internet si je peux l’aider, parce que c’est absolument une vraie chanson et c’est sur le point d’être le banger le plus fou et le plus boppi de 2022. Coconuts est le prochain single de la pop star allemande Kim Petras, qui a un énorme succès parmi les personnes LGBTQ+ et les grands fanatiques de musique pop. Petras, qui est trans, a été reconnue pour la première fois en 2008 lorsqu’elle est devenue la plus jeune personne à subir une opération de conversion sexuelle. Avance rapide jusqu’en 2017, et elle a commencé à sortir d’énormes singles pop et à travailler avec Charli XCX et Paris Hilton.

Coconuts est son prochain single, et elle l’a joué en direct pour la première fois aux EMA de Budapest le 14 novembre, et la chanson est rapidement devenue virale grâce à ses paroles campy toutes centrées sur les seins – AKA, les noix de coco en question. Cependant, le single ne sortira que le 21 janvier. Ce qui aurait pu d’abord sembler être un exercice de patience sournois que Kim Petras nous inflige à tous est en fait une décision commerciale bien plus intelligente. Kim a interprété Coconuts et Hit It From The Back, la plus provocante de ses deux chansons à venir, à Budapest sur son récent single Future Starts Now, car elle voulait protester contre la censure dans le pays en ce moment qui y fait du tort aux homosexuels. ICÔNE.

Que disent les gens sur les noix de coco et quelles sont les paroles ?

Coconuts de Kim Petras explose sur TikTok et Twitter, tout le monde étant en quelque sorte divisé sur les paroles, mais se retrouvant également amoureux du bop. Kim prend tout cela avec bonne humeur, commentant chaque TikTok qui l’utilise.

Kim Petras « My Coconuts » a été écrit à l’origine pour Beethoven, mais il a décidé que c’était trop émouvant pour jouer – ♡personne botoxique♡ (@VlRTUALBOY) 21 novembre 2021

Les paroles emblématiques que nous avons jusqu’à présent laissées Shakespeare vert de jalousie. Abandonnez-le pour son stylo !

Mes noix de coco, tu peux les mettre dans ta bouche

(Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite)

Mes noix de coco, regarde-les rebondir de haut en bas

(Rebondir de haut en bas, rebondir de haut en bas)

Coco et lotion de bronzage

Couchers de soleil sur l’océan

Levez les yeux, montgolfières

Toutes les bonnes choses viennent par deux

Entraînez-vous au gymnase

Plongez et nagez

Tout le monde aime les jumeaux

Tout le monde aime les jumeaux

Si juteux et si mûr

tu ne croirais pas

Je leur donne des noms différents

Mary-Kate et Ashley

Ils me demandent quelle est ma taille

Donne-leur juste une pression

Fraise, mangue, citron vert

Ne vous comparez pas à ceux-ci

Vous ne pouvez pas encore diffuser Coconuts de Kim Petras sur aucune plate-forme, donc TikTok devra le faire. Mais vous pouvez le pré-enregistrer ici ! VENEZ LE 21 JANVIER !

