Quelle est la date de sortie de Justice League Snyder Cut sur HBO Max?

Qui a dit que les fans n’avaient pas de pouvoir à Hollywood? Après une énorme vague de fans demandant à Warner Bros de sortir la Justice League de Zack Snyder (mieux connue sous le nom de Justice League Snyder Cut), la nouvelle version du long métrage de l’équipe de super-héros DC Comics 2017 fera bientôt ses débuts en exclusivité sur HBO Max service de streaming.

Mais qu’est-ce que la Justice League Snyder Cut? En quoi sera-t-il différent de la version diffusée dans les salles de cinéma? Et enfin, quand sera-t-il disponible sur HBO Max? Attendez, car nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce redémarrage très attendu. Vous pouvez vous inscrire à HBO Max via le lien ci-dessous.

Qu’est-ce que Justice League, de toute façon?

Pour démêler cette production inhabituelle, il faut retourner là où elle a commencé, et c’est avec le réalisateur Zack Snyder. Snyder a été invité à réorganiser Superman pour Warner Bros.Le résultat final était Man of Steel, et il a fait ses débuts avec de solides résultats au box-office et des réactions critiques mitigées (mais surtout positives) en 2013.

Warner Bros a décidé d’utiliser Man of Steel comme point de départ pour un nouvel univers partagé de films, similaire à ce que Marvel Studios avait créé pour sa série de films à succès Marvel Cinematic Universe. En 2016, Synder a réalisé la suite de Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice. Il a complètement présenté les nouvelles versions de Batman et Lex Luthor, ainsi que la première version cinématographique de Wonder Woman. Les autres personnages de DC Comics qui sont apparus dans ce film en bref camées incluaient Aquaman, The Flash et Cyborg. Il a été mélangé à des critiques négatives, mais a tout de même réussi à rapporter plus de 873 millions de dollars dans le monde au box-office.

Snyder a ensuite été embauché pour diriger Justice League, qui a fait équipe avec Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et Cyborg contre une menace commune. Cependant, une fois la photographie principale terminée, Snyder a décidé de partir pendant la phase de post-production, en raison du décès inattendu de sa fille. Joss Whedon, qui a écrit et réalisé Avengers et Avengers: l’ère d’Ultron pour Marvel Studios, a été embauché pour diriger les efforts de post-production. Cela comprenait environ deux mois de Whedon à diriger les reprises et la réécriture.

Lorsque Justice League a finalement été publié en novembre 2017, les critiques étaient pour la plupart négatives. Plus important encore pour Warner Bros, la production de 300 millions de dollars a rapporté environ 658 millions de dollars au box-office, moins que Man of Steel et bien moins que Batman v Superman.

Qu’est-ce que la Justice League Snyder Cut?

Après la sortie décevante de Justice League, les fans de Zack Snyder se sont mis en ligne pour obtenir du soutien pour un «Snyder Cut» du film, avec toutes les images qu’il a tournées. Warner Bros a sorti des versions plus longues de Batman v Superman et Watchmen en tant que diffusions vidéo à domicile, il y avait donc une priorité pour cela.

Après plus de deux ans de pression des fans sur Warner Bros, Snyder a annoncé que le studio avait finalement cédé et permettrait au réalisateur de rééditer le film. Le nom officiel de cette nouvelle version sera Justice League de Zack Snyder et sera publié en exclusivité sur HBO Max en streaming.

Ce que les experts pensent de la Justice League de Zack Snyder

J’ai personnellement pu regarder la critique du film ce week-end. Dans l’ensemble, je n’avais pas envie de regarder un film de quatre heures et j’étais captivé tout le temps. Bien que le scénario soit fondamentalement le même que celui de la version 2017 (à l’exception des 20 dernières minutes environ), le film s’est développé avec beaucoup de décors de l’original avec un grand effet. Visuellement, le film semble plus riche et détaillé qu’auparavant.

Cela dit, je ne suis pas un critique de cinéma, alors voici ce que disent certains des critiques les plus éminents de l’espace:

Rick Marshall à Tendances numériques, avait surtout des choses positives à dire sur le film: «Bien qu’il ne résout pas tous les problèmes de Ligue de justice – certains d’entre eux créés par les précédents films DCEU de Snyder, dont le bagage est transféré à celui-ci – ce nouveau film offre un aboutissement beaucoup plus cohérent, divertissant et surtout gratifiant des histoires de super-héros sur grand écran du studio jusqu’à présent . »

Une autre critique positive vient de Sam Machkovech à Ars Technica, qui a écrit: «C’est facilement le meilleur travail de Snyder dans ce royaume sombre entre les deux, un domaine dans lequel il a trafiqué pendant des années. Je suis content de le voir, surtout à cause de la qualité du film à chaque heure. »

VariétéOwen Gleiberman a adoré le film. Il a écrit: «C’est un divertissement grandiose, agile et immersif, une histoire d’origine d’équipe de héros qui, au fond, est classiquement conventionnelle, mais elle est maintenant racontée avec une sincérité enfantine tellement enivrante et une merveille de conte de fées inquiétante qu’il faut vous revenez à ce que les bandes dessinées, à leur meilleur, ont toujours cherché à faire: vous donner l’impression de voir des dieux jouer sur Terre. »

Les autres avis n’ont pas été aussi gentils:

PolygoneJoshua Rivera a déclaré: «Cette coupe ne gagnera personne – c’est un sermon sérieux pour les convertis qui ne se soucient pas vraiment d’amener le public à aimer ses personnages – mais tout se passe bien plus facilement que la coupe théâtrale, qui semble criarde et déchiquetée par comparaison.

Deadine’s Todd McCarthy semble également ressentir la même chose. Il a écrit: «On pourrait facilement damner Ligue de justice avec de faibles éloges pour son sens unique du but, son expertise technique exceptionnelle et sa cohérence de ton. Vous pourriez plus facilement le fustiger pour les mêmes raisons. Il bourdonne de façon constante, comme un vaisseau spatial sur un très long voyage.

Quand la Justice League de Zack Snyder est-elle rendue publique?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Warner Bros a finalement fixé la date du 18 mars 2021 pour la sortie du film sur HBO Max aux États-Unis.

Qui sera dans la Justice League de Zack Snyder?

Presque tous les personnages du film original seront dans la Justice League Snyder Cut. Cela inclut tous les membres de l’équipe de super-héros Justice League: Ben Affleck comme Bruce Wayne-Batman, Henry Cavill comme Kal-El-Clark Kent-Superman, Gal Gadot comme Diana Prince-Wonder Woman, Ezra Miller comme Barry Allen-The Flash , Jason Momoa comme Arthur Curry-Aquaman, et Ray Fisher comme Victor Stone-Cyborg.

Nous verrons également certains personnages qui ont été coupés du film original dans cette nouvelle version. Cela inclut le méchant majeur de DC Darkseid, qui est le patron de Steppenwolf, le principal antagoniste du film original. Jared Leto retournera également son rôle de Joker de Suicide Squad dans l’édition Snyder Cut.

Quelle sera la différence entre la Justice League originale et la Snyder Cut?

Snyder a indiqué qu’aucune des séquences filmées par Whedon pour Justice League ne figurera dans sa version du film. Cela signifie que la grande majorité du film sera composée de séquences qui ont été initialement réalisées et tournées par Snyder, mais qui n’ont pas fait le montage final de la sortie en salle de 2017. Cependant, le scénario principal sera le même pour les deux films.

De plus, Justice League de Zack Snyder utilisera des effets visuels mis à jour, ainsi qu’une nouvelle musique. Enfin, en octobre 2020, Snyder a passé environ une semaine à filmer des photographies supplémentaires en direct pour sa version, qui se termineront par environ quatre à cinq minutes de séquences supplémentaires. Affleck, Cavill, Miller, Fisher et Leto ont tous participé à cette séquence supplémentaire, avec Joe Manganiello, qui joue Deathstroke, et Amber Heard, qui joue Mera. Le coût final des nouvelles séquences, du montage, de la musique et des effets visuels s’élèverait à 70 millions de dollars.

Quel est le problème avec l’étrange rapport hauteur / largeur de la Justice League sur les bandes-annonces? Est-ce que ça va être dans le film final?

La bande-annonce et la bande-annonce complète semblent utiliser un format d’image 4: 3 à l’ancienne, plutôt que le rapport 16: 9 qui est maintenant courant pour la plupart des téléviseurs à écran plat vendus aujourd’hui. Selon Screen Rant, Snyder a initialement tourné le film pour l’écran IMAX, qui a un rapport de 1,43: 1 similaire à un carré. Cependant, lorsque le film est sorti, les parties supérieure et inférieure du film ont été coupées afin que le public puisse voir le film dans le format grand écran plus traditionnel de 1,85: 1.

Pour Justice League de Zack Snyder sur HBO Max, le réalisateur est revenu au ratio de 1,43: 1. Cela signifie que lorsque vous le regardez sur votre téléviseur grand écran, vous verrez des barres noires sur les côtés gauche et droit de l’écran, tout comme dans les bandes-annonces. Cependant, vous obtiendrez réellement l’expérience complète cette fois, car le film n’aura pas à rogner les parties supérieure et inférieure. Même avec ce rapport impair, le film prendra toujours en charge les résolutions 4K pour les téléviseurs qui le prennent en charge.

Comment la Justice League de Zack Snyder sera-t-elle libérée en dehors des États-Unis?

Étant donné que HBO Max n’est pas encore disponible en dehors des États-Unis, Justice League de Zack Snyder sera diffusé de différentes manières à l’étranger le 18 mars. Au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, le film sera disponible sur Sky Cinema et Now TV. Au Canada, il sera diffusé sur Crave. en Nouvelle-Zélande, le film sera disponible sur le service de streaming Sky’s Neon. En Australie, le film sera disponible en streaming sur Binge.

Il sera également disponible sur les services HBO dans de nombreux autres pays européens comme la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, la Pologne, le Monténégro et la Croatie. Sur les marchés asiatiques comme l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong et Taiwan, le film sera diffusé via HBO Go. En Amérique latine, le film fera ses débuts lorsque HBO Max sera lancé dans ces territoires en juin 2021.

C’est tout ce que vous devez savoir (pour l’instant) sur la Justice League de Zack Snyder. Nous publierons plus d’informations sur le «Snyder Cut» lorsqu’il sera révélé.