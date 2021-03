Quelle est la date de sortie de l’événement Nuke? Les rumeurs du 11 mars et avril expliquées

Activision

La saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone a été assez excitante grâce à l’événement Outbreak Zombies Challenge. Cependant, même avant le début de la saison, il y avait des gens qui se demandaient: quand l’événement nucléaire Warzone a-t-il lieu? Cette occasion est spéculée depuis 2020 et a récemment reçu plus de prévalence, et vous trouverez ici des explications sur les rumeurs de sortie du 11 mars et avril.

Alors que les joueurs ont pu profiter d’une semaine d’accès gratuit à Black Ops Cold War, les habitants de Verdansk anticipent une toute nouvelle carte de bataille royale depuis au moins novembre 2020. Et, à en croire les rumeurs, Verdansk pourrait disparaître complètement sans listes de lecture distinctes. Ou n’importe quoi.

Vous trouverez ci-dessous une explication des rumeurs de date de sortie du 11 mars et avril concernant l’événement Warzone Nuke.

L’événement Warzone Nuke aura-t-il lieu le 11 mars?

Certaines rumeurs suggèrent que l’événement Call of Duty Warzone Nuke se déroule le 11 mars.

On pense que la date de sortie du 11 mars correspond à la date de l’événement, car elle marque la fin du Défi épidémie.

Black Ops Cold War Newz sur Twitter a rapporté quelques détails tout en indiquant la date de sortie du 11 mars comme non confirmée.

Leurs détails incluent des voix off comme «5 min d’avertissement» et «impact imminent, rendez-vous à l’exfil».

Alors que le 11 mars signifierait que l’explosion se produit aujourd’hui, avril semble beaucoup plus probable.

Ce contenu n’a pas pu être chargé ☢️NOUVELLE DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT NUKE☢️ «Extraction annulée. Nuke entrant pour Verdansk. Vous êtes seul. « «L’extraction a échoué. Battez-vous pour votre vie. « “AVERTISSEMENT DE 5 MIN! TÊTE DE GUERRE NUCLÉAIRE ENTRÉE « « Impact nucléaire imminent, allez à l’exfil! » ☢️ 11 mars (date non confirmée)#Warzone pic.twitter.com/AtHHcjoSLn – Black Ops Cold War Newz (@WarzoneNewz) 2 mars 2021

Quand a lieu l’événement Warzone Nuke?

Cependant, bien qu’aucune date de sortie spécifique ne soit mentionnée, d’autres rapportent que l’événement aura lieu en avril à la place.

La rumeur d’avril vient de Video Games Chronicle qui rapporte que l’explosion se produira vers la fin de la saison 2.

Non seulement cela, mais ils rapportent également que Verdansk passera à un terrain de jeu sur le thème des années 1980.

