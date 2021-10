Quelle est la date limite des échanges de la NFL ? Dernières nouvelles, rumeurs et principaux objectifs à connaître pour 2021

La date limite des échanges de la NFL pourrait ne pas être aussi excitante que ses homologues dans d’autres grands sports nord-américains. En fait, il a tendance à pâlir par rapport à ces délais et à d’autres événements de son propre calendrier d’année de ligue, y compris l’agence libre et le repêchage de la NFL.

Cela dit, il s’agit toujours d’un élément essentiel du calendrier de saison de la NFL. Cela représente la dernière chance pour les équipes d’obtenir des mises à niveau importantes sans avoir à affronter d’autres équipes pour le service de chaque joueur sur le marché des agents libres et le fil de renonciation.

En outre, la date limite des échanges de la NFL est devenue plus active ces dernières années. Les réalités de la pandémie de COVID-19 ont amené les équipes à réévaluer leurs situations de plafond salarial, ce qui pourrait jouer un rôle dans l’échéance de cette année.

Si une équipe ne participe pas actuellement ou n’utilise pas un joueur sur un gros contrat, elle peut chercher à se décharger de certains de ses actifs pour ouvrir un futur espace de plafond salarial à reconstruire. C’est en partie pourquoi nous avons déjà vu des gars comme Stephon Gilmore et Zach Ertz être échangés.

Il y aura beaucoup de rumeurs commerciales avant la date limite. Beaucoup entoureront le quart-arrière des Texans Deshaun Watson, mais plusieurs autres joueurs d’équipes qui ne vont nulle part pourraient émerger, comme Brandin Cooks et Jamison Crowder. Il en va de même pour les joueurs qui ne correspondent pas à leurs équipes actuelles (nous vous regardons, Odell Beckham Jr.).

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les détails de la date limite des échanges NFL 2021, y compris une liste de cibles potentielles pour les équipes cherchant à conclure des accords.

Quelle est la date limite des échanges de la NFL 2021?

Date: mardi 2 novembre

Temps: 16 h HE

La date limite des échanges de la NFL aura lieu le mardi 2 novembre à 16 h HE. Certains échanges peuvent ne pas être annoncés avant 16 h HE, mais tous doivent être convenus et déposés au bureau de la ligue avant cette heure.

Il y a eu une poignée de transactions avant la date limite en 2020, mais une seule s’est produite en 2019. Il y aura beaucoup de rumeurs commerciales avant la date limite des transactions en 2021.

Les équipes de la NFL peuvent-elles échanger après la date limite ?

Les équipes de la NFL ne peuvent pas échanger après la date limite des échanges. Les équipes ne pourront pas conclure d’échanges avant le début de la nouvelle année de ligue en mars 2022. La NFL n’a pas officiellement annoncé le début de la nouvelle année de ligue, bien qu’elle survienne généralement à la veille de l’agence libre.

Les équipes peuvent toutefois convenir d’accords de principe avant l’ouverture de l’année de championnat. Cela se produit à l’occasion pendant l’intersaison, comme nous l’avons vu avec l’échange des Rams contre Matthew Stafford en 2021 et l’échange de Washington contre Alex Smith en 2018.

Nouvelles commerciales de la NFL

— 23 octobre: Les Broncos acquièrent l’ailier défensif Stephen Weatherly et un choix de septième ronde en 2023 des Vikings pour un choix de septième ronde en 2022.

– 15 octobre: Les Cardinals acquièrent l’ailier rapproché Zach Ertz des Eagles en échange du demi de coin Tay Gowan et d’un choix de cinquième ronde en 2022.

— 6 octobre: Les Patriots échangent le demi de coin Stephon Gilmore aux Panthers contre un choix de sixième ronde en 2023.

— 5 octobre: Les Dolphins échangent un receveur large et transforment l’homme Jakeem Grant aux Bears pour un choix de sixième ronde en 2023.

Rumeurs sur la date limite des échanges de la NFL: cibles commerciales potentielles

La NFL a étendu ses séries éliminatoires en 2020, alors maintenant 14 équipes se qualifient pour les séries éliminatoires de la NFL. Cela signifie que plus d’équipes sont dans la course aux séries éliminatoires et donc, il y a plus d’acheteurs sur le marché commercial.

Cela rend hypothétiquement plus attrayant pour certains des habitants de la cave de la ligue de décharger des talents, car il y a plus de concurrence pour les actifs disponibles. Des équipes comme les Texans, les Dolphins et les Jets pourraient choisir d’accélérer leurs reconstructions tandis que quelques joueurs de candidats potentiels aux séries éliminatoires pourraient également utiliser des changements de décor.

QB Deshaun Watson, Texans

Watson est le plus gros prix potentiel de la date limite des échanges de la NFL. Il est l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL, mais il fait également face à une tonne de problèmes juridiques en dehors du terrain, car il a été accusé d’agression sexuelle et d’inconduite sexuelle dans 22 poursuites. La NFL ne l’a pas encore déclaré inéligible pour jouer, il pourrait donc jouer cette année.

Les Texans veulent au moins trois choix de première ronde pour Watson. Une équipe paiera-t-elle autant compte tenu de ses problèmes? Cela reste flou.

WR Odell Beckham Jr., Browns

Le temps de Beckham avec les Browns ne s’est pas déroulé comme prévu. Il n’a enregistré que 226 verges sur des réceptions sur 16 attrapés en cinq matchs cette année et n’a jamais montré une bonne chimie avec Baker Mayfield pendant son séjour à Cleveland. Beckham est toujours un receveur très talentueux, alors peut-être qu’un concurrent qui a besoin d’un receveur – comme les Packers – pourrait conclure un accord pour acquérir le receveur de 28 ans.

CB Kyle Fuller, Broncos

Les Broncos ont une salle de cornerback profonde. Ils ont passé le choix n ° 9 au repêchage de la NFL 2021 sur Patrick Surtain et ont utilisé Ronald Darby et Bryce Callahan comme partants en nickel cette année. Cela a laissé Fuller comme l’homme étrange quand Darby était en bonne santé.

Fuller a participé à 102 matchs avec 99 départs au cours de sa carrière et compte 19 interceptions. Le joueur de 29 ans peut toujours fonctionner comme partant, alors peut-être qu’une équipe en séries éliminatoires cherchera à acquérir le vétéran.

OT André Dillard, Aigles

Dillard est un ancien choix de première ronde mais n’a jamais émergé comme partant pour les Eagles. Au lieu de cela, Jordan Mailata est devenu leur tacle gauche du futur. Dillard ne sera pas un agent libre avant 2023, donc l’équipe pourrait choisir de le garder comme tacle swing jusqu’à la saison prochaine.

Cependant, si une équipe considère Dillard comme un partant, elle offrira peut-être aux Eagles un package attrayant pour lui. Après tout, Dillard avait l’air bien à la place d’un Mailata blessé plus tôt dans la saison.

RB Marlon Mack, Poulains

Mack a en fait exigé un échange avec les Colts. Il est enterré derrière Jonathan Taylor et Nyheim Hines dans la rotation du champ arrière des Colts, mais a en moyenne 4,4 verges par course au cours de sa carrière. Il pourrait être une bonne partie d’une rotation de champ arrière et avec autant de dos défoncés, un concurrent pourrait le considérer comme une mise à niveau bon marché.

WR Brandin Cooks, Texans

Cooks, 28 ans, a déjà été échangé trois fois au cours de sa carrière dans la NFL. Il pourrait être heureux d’être à nouveau échangé pour quitter les Texans. Cooks est en bonne voie pour une saison de 107 captures et 1 283 verges avec les Texans, et cela fonctionne avec Tyrod Taylor et Davis Mills. Aaron Rodgers et Patrick Mahomes apprécieraient sûrement le service de Cooks en tant que récepteur n ° 2.

DE LJ Collier, Seahawks

Collier a eu trois sacs en tant que joueur en rotation pour les Seahawks l’année dernière. Cette année, il n’a disputé que deux matchs tout en étant un bon scratch dans d’autres. Ce n’est pas la production que vous attendez d’un ancien choix de première ronde. Les Seahawks pourraient chercher à le déplacer s’ils ne voient pas d’avenir avec lui à Seattle. Et une autre équipe pourrait tenter sa chance sur son potentiel athlétique.

WR Andy Isabella, cardinaux

Comme Collier, Isabella est une ancienne sélection au repêchage (choix de deuxième ronde) qui a eu du mal à casser la rotation des récepteurs en profondeur de l’Arizona. C’est un receveur ultra-rapide qui peut aider les équipes qui cherchent à ajouter de la vitesse à leur attaque. Les Cardinals ne demanderaient probablement pas grand-chose en échange d’Isabella, qui n’a pas joué de snap offensif et n’a joué que six snaps d’équipes spéciales au total.

WR Jamison Crowder, Jets

Les Jets ont beaucoup investi dans le poste de receveur au cours des deux dernières intersaisons, ajoutant les agents libres Corey Davis et Keelan Cole au groupe et dépensant des choix de deuxième ronde sur Denzel Mims (2020) et Elijah Moore (2021). Crowder est un récepteur de machines à sous de qualité et le joueur de 28 ans serait une mise à niveau instantanée dans la machine à sous pour les équipes qui se battent pour une place de Wild Card.

RB Melvin Gordon, Broncos

Les Broncos échangeraient-ils Gordon ? Ils viennent de passer un choix de deuxième ronde sur Javonte Williams, donc c’est possible. Les deux ont joué relativement équitablement jusqu’à présent, mais si l’équipe veut libérer le produit UNC Williams, le déchargement de Gordon pourrait porter ses fruits. Gordon est l’un des meilleurs RB qui pourraient être échangés, car il totalise en moyenne 4,5 verges par course cette saison.

WR N’Keal Harry, Patriotes

Harry n’a pas travaillé depuis qu’il a été choisi au premier tour par les Patriots en 2019. Il a pris du retard sur le tableau de profondeur des récepteurs des Patriots, alors que Jakobi Meyers, Kendrick Bourne et Nelson Agholor sont tous devant lui. Harry peut avoir besoin de changer de décor pour réaliser son potentiel et Bill Belichick n’a jamais peur de faire des mouvements sur le marché du commerce.

Pourquoi les trades de la NFL sont-ils si rares ?

La date limite des échanges de la NFL est sans doute la plus faible des quatre grandes ligues sportives des États-Unis, car elle a décidément moins d’action que la NBA, la NHL et la MLB.

Cependant, il y a une raison à cela. Cela est principalement dû au fonctionnement du plafond salarial de la NFL, comme l’a détaillé Jason Fitzgerald, contributeur de Sporting News, dans un article de 2019.