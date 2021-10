Quelle est la différence Big Frigin ‘?

Ne laissez pas ces deux images presque identiques de Jack Harlow vous faire peur ! Montez sur le devant de la scène et voyez si vous avez l’action douce qu’il faut pour trouver les commutateurs sournois !

Le nouveau rappeur sur scène – qui vient d’être présenté sur Lil Nas Xle plus récent album de — a été vu sur scène lors d’une représentation à Marathon Music Works à Nashville, Tennessee plus tôt cette semaine… et nous avons apporté quelques modifications à la photo originale ! Utilisez vos talents pour voir ce qui se passe avec les différences entre ces deux clichés super similaires !

** CONSEIL — Il y a TROIS différences dans les photographies ci-dessus ! **