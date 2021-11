Quelle est la différence entre 192.168 0.1 et 192.168 1.1 ? | La technologie

192.168.0.1 et 192.168.1.1 sont des adresses IP avec lesquelles nous pouvons accéder à la grande majorité des routeurs et des accès WiFi qui existent actuellement, mais plusieurs questions peuvent vous venir à l’esprit, en quoi diffèrent-elles ? ou à quoi servent-ils ?

Lorsque nous voulons accéder à un routeur, nous choisissons toujours l’une de ces deux adresses IP, 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, car les chances d’entrer dans le logiciel interne de cet appareil sont presque cent pour cent.

Le fait est que souvent, nous ne savons pas vraiment quelles sont les différences entre eux, en supposant qu’il y en ait.

Il est clair qu’il s’agit de deux adresses IP, mais approfondissons un peu.

Table des matières:

Qu’est-ce qu’une adresse IP ?

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que nous entendons par une adresse IP.

Ongle adresse IP Il s’agit d’une série de numéros attribués à un certain appareil tel qu’un ordinateur, une imprimante, un smartphone, une tablette ou un routeur, pour vous donner quelques exemples, qui est connecté à un réseau.

Cette adresse est utilisée pour identifier le identité et localisation de tout appareil capable d’utiliser un réseau particulier. C’est-à-dire qu’une adresse IP est l’endroit où réside un ordinateur, une sorte d’adresse virtuelle où envoyer et recevoir des informations.

Les numéros qui composent toute adresse IP sont appelés octets car ils ont huit positions sous la forme binaire qui se compose de 32 bits.

Il existe deux types d’adresses IP telles que IPv4 et IPv6.

IPv4 se compose de une série de quatre nombres allant de 0 à 255, séparés par des points, tandis que IPV6 sont huit groupes de quatre chiffres hexadécimaux et sont représentés séparés par les deux points.

Dans une adresse IP, nous voyons deux parties, les trois premiers chiffres qui sont l’ID du réseau et le dernier qui est l’ID de l’hôte.

Adresses IP publiques et privées

La différence entre l’IP publique et l’IP privée est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l’imaginer.

Ongle IP publique est celui qu’un appareil a lors de la connexion à un routeur et c’est la même chose pour tout le monde sur le même réseau.

Cependant, le IP privée est celui qu’ils ont chaque appareil au sein d’un réseau local et avec lequel vous pouvez l’identifier pour savoir qui il est.

Adresses IP dynamiques et statiques

Il existe également des adresses IP dynamiques et statiques,

Les IP dynamique sont ceux qui sont attribués au hasard à notre équipe chaque fois que vous vous connectez. C’est-à-dire que nous n’aurons pas toujours la même adresse IP, étant différente à chaque fois que nous nous connectons. Ce sont généralement ceux utilisés dans les réseaux domestiques.

L’inconvénient de la dynamique est qu’il n’est pas possible de savoir à qui appartient réellement une IP et qu’il est donc difficile de trouver un certain ordinateur en dehors du réseau local.

Les IP statiques rêver d’être ceux qui sont installés dans les entreprises et attribuer la même IP pour chaque poste, sachant directement qui se cache derrière cette adresse et ayant la même quel que soit le nombre de fois que vous vous déconnectez.

A quoi servent-ils et quelles sont les différences entre 192.168.0.1 et 192.168.1.1

L’adresse IP privée 192.168.1.1 est celle choisie par la grande majorité des fabricants de routeurs pour entrer dans le logiciel interne afin que nous puissions le configurer à notre guise.

Cela signifie que si nous entrons dans un navigateur et entrons 192.168.1.1, il nous demandera directement les codes d’accès au routeur WiFi que nous avons installé.

Lorsque 192.168.1.1 ne fonctionne pas, c’est au tour de 192.168.0.1, puisque l’une des deux adresses est l’épicentre à saisir dans les paramètres internes du routeur dans 99,99% des cas.

Ces adresses ne sont pas toujours celles choisies par les fabricants pour entrer dans les routeurs, mais la grande majorité configure leur appareil pour être l’une de ces deux options, la plus courante étant 192.168.1.1

Après avoir lu ceci, vous aurez compris que les différences ne sont pas telles, c’est-à-dire que nous parlons de la même chose, de deux adresses IP réservées pour entrer dans le routeur.

Que pouvons-nous faire en utilisant 192.168.0.1 et 192.168.1.1 ?

En utilisant ces adresses IP préconfigurées pour entrer dans le routeur, nous pouvons obtenir un contrôle total sur cet appareil qui est celui qui marque toutes les lignes directrices de notre connexion Internet.

Par exemple, nous pouvons contrôler toutes sortes d’options de sécurité, la gestion de notre réseau, nous pouvons changer le DNS, configurer un proxy ou modifier les paramètres WLAN parmi beaucoup d’autres choses.

Des choses comme donner au réseau le nom que nous voulons, changer le mot de passe pour accéder au WiFi ou contrôler qui est connecté à notre réseau pour procéder à la déconnexion de ceux que vous n’avez pas identifiés, sont d’autres facultés offertes par le logiciel du routeur, qui est accessible par l’une des principales adresses IP d’aujourd’hui.

Comment entrer dans le routeur

Comme nous vous l’avons déjà dit, pour entrer dans le routeur, nous devons utiliser ces adresses IP dont nous parlons et la façon de le faire est très simple, oui, nous devons être sûrs de connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au logiciel lui-même. routeur.

Il suffit d’aller sur le navigateur que l’on utilise normalement, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox, cela n’a pas d’importance, et mettre dans le barre d’adresse 192.168.1.1 et appuyez sur Entrer (Si cela ne fonctionne pas, mettez 192.168.0.1).

A ce moment-là, si votre routeur est préconfiguré pour l’une de ces adresses, une fenêtre s’ouvrira automatiquement vous demandant le nom d’utilisateur et mot de passe pour entrer.

Les accès par défaut que les routeurs utilisent est d’utiliser en tant qu’utilisateur Admin, admin ou 1234, pour placer dans le mot de passe également une de ces trois options. Si aucun ne fonctionne, vous devriez consulter le manuel de l’appareil lui-même ou appeler votre opérateur pour le savoir.

Une fois à l’intérieur du logiciel, c’est à ce moment qu’il faut aller dans chacun des onglets configurant ce qui nous intéresse.

Même si nous devons vous avertir que si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites mieux d’utiliser un manuel savoir comment gérer un tel appareil, car si quelque chose ne va pas, nous perdrons la connexion.