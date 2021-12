Quelle est la différence entre l’assurance-maladie individuelle et le régime familial flottant et contre les maladies graves ?

Il est préférable de prendre le régime contre les maladies graves lorsque vous ne présentez aucun symptôme, car cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que l’âge augmente et que les complications normales liées à l’âge surviennent.

Une meilleure façon d’éviter de payer les factures d’hôpital de sa propre poche est de faire payer une compagnie d’assurance. Et, pour cela, vous devez avoir un régime d’assurance maladie avec un montant de couverture suffisant pour couvrir les frais d’hospitalisation.

Dans un régime d’assurance maladie, selon le montant de la couverture (somme assurée) que vous souhaitez conserver, la prime doit être payée annuellement à la compagnie d’assurance. Au moment de l’hospitalisation ou à la survenance de l’événement assuré, l’assureur paie l’hôpital et l’assuré n’a pas à se soucier des factures médicales.

Ce qui est tout aussi important lors de l’achat d’un régime d’assurance maladie, c’est d’acheter le bon type de police qui simplifiera le processus de règlement des sinistres.

Contrairement à un régime d’assurance temporaire, qui est essentiel pour le soutien de famille, un régime d’assurance maladie est conseillé pour tous les membres de la famille. Mais alors, il existe un plan d’assurance maladie individuel et un plan Family Floater et même l’assurance maladie Graves au choix.

La forme la plus courante de régime d’assurance-maladie est le régime d’assurance-maladie individuel communément appelé régime Mediclaim. Ils couvrent les frais d’hospitalisation s’il y a un minimum de 24 heures d’hospitalisation, en plus de certains soins de jour spécifiques.

Un plan d’assurance maladie individuel est indispensable pour tous pour un montant qui dépend de la ville dans laquelle vous résidez, du type d’hôpitaux de votre région et surtout du type d’hôpitaux que vous préférez. Avec l’augmentation des frais médicaux, une couverture de Rs 5 à Rs 10 Lakh ou même plus est suggérée. La prime réelle dépendra du montant de la couverture et de votre âge.

Et puis, si vous avez une petite famille, l’achat d’un plan Family Floater pourrait être une option que vous pourriez envisager. Dans un plan Family Floater, tous les membres de la famille peuvent être couverts par un seul plan, tandis que la prime est décidée en fonction du montant de la couverture et de l’âge du membre le plus âgé. Dans l’ensemble, les dépenses de prime seront moindres. Le seul inconvénient est que la couverture sera restrictive et servira de couverture parapluie pour tous les membres. Comme tous les membres ne sont pas susceptibles de tomber malades la même année, un plan Family Floater peut être envisagé, surtout s’il y a des enfants dans la famille. Les assureurs n’autorisent pas la couverture Family Floater lorsque l’âge des enfants dépasse 25 ans.

Alors, entre une mutuelle et un Family Floater, comment trancher ? « Il est toujours préférable de prendre des plans individuels séparés. De cette façon, vous pouvez vous assurer que les réclamations faites par une personne n’ont pas d’impact sur les primes des autres. Cependant, les plans individuels seront plus chers. Obtenir un plan flottant familial est l’option la plus économique. Vous pouvez obtenir une large couverture pour toute la famille et espérer qu’il n’y aura pas trop de réclamations dans l’ensemble afin que la couverture ne soit pas épuisée », déclare Deepak Yohannan, PDG de MyInsuranceClub.

Un autre facteur clé à prendre en compte lors du choix entre un régime d’assurance maladie individuel et un régime familial flottant est votre historique médical et celui de votre famille. « Si l’une des personnes de la famille a un problème de santé préexistant. Dans ce cas, il est préférable de souscrire une assurance distincte pour cette personne adaptée à sa maladie et de laisser le flotteur familial pour les autres à des taux standard », explique Kapil Mehta, co-fondateur de SecureNow Insurance Broker.

Après avoir souscrit un régime individuel d’assurance-maladie ou un régime familial flottant, il est temps d’obtenir une couverture pour une maladie grave. Certaines maladies graves peuvent ne pas nécessiter une hospitalisation plus longue, mais il pourrait y avoir un impact financier plus important plus tard.

C’est ici qu’intervient le rôle d’un régime contre les maladies graves qui, contrairement au régime individuel d’assurance-maladie (régimes de remboursement), sont des régimes à prestations définies. Ainsi, dans un régime contre les maladies graves, la somme assurée que l’on conserve en payant la prime est entièrement payée par l’assureur lors de la survenance de la maladie grave spécifiée, ce qui en fait un régime à prestations déterminées.

Tout le monde devrait-il alors envisager de souscrire à un régime contre les maladies graves et vers quel âge et quel montant il est le mieux recommandé. «C’est une fonction de l’abordabilité. Si vous pouvez vous permettre de souscrire un régime d’assurance maladies graves séparément, vous devriez en prendre un avec une large couverture. Bien qu’un régime d’assurance maladie normal couvre le traitement des maladies graves, le montant de la couverture ne suffira probablement pas en cas de traitement des maladies graves. Un plan de santé normal est indispensable pour couvrir la plupart de vos coûts de traitement médical. Le régime contre les maladies graves sera utile en cas de maladie grave, où les coûts de traitement sont beaucoup plus élevés. Bien sûr, avec l’âge, les risques de maladies graves sont plus élevés. Mais il est préférable de suivre le régime lorsque vous ne présentez aucun symptôme, car cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que l’âge augmente et que les complications normales liées à l’âge surviennent », suggère Yohannan.

Et voici un point de vigilance important lors de l’achat de régimes contre les maladies graves : « Recherchez des régimes contre les maladies graves qui ne devraient pas exclure de façon permanente les conditions préexistantes et il ne devrait y avoir aucune période de survie. Les exclusions permanentes doivent être évitées car des maladies telles que l’hypertension ou le diabète peuvent entraîner de nombreuses maladies graves telles que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Vous ne voulez même pas que la possibilité lointaine que ces réclamations soient refusées à l’avenir », déclare Mehta

