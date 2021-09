Meilleure réponse: Les lampes à dégradé Philips Hue émettent plusieurs couleurs de lumière et se trouvent souvent sur des bandes lumineuses, tandis que les lampes Philips Hue ordinaires telles que les bandes lumineuses sans dégradé et les ampoules peuvent émettre 16 millions de couleurs différentes, mais pas toutes à la fois.

Quelle est la différence entre les lampes Philips Hue gradient et les lampes classiques ?

Philips Hue propose certaines des ampoules intelligentes les plus populaires, mais cela ne s’arrête pas là. Si vous recherchez un éclairage intelligent plus original qu’une ampoule Philips Hue White Ambiance A19, Philips Hue propose une collection de lumières dégradées. Les lumières dégradées sont le plus souvent présentes sur les bandes lumineuses Philips Hue, où vous verrez le mot dégradé dans le nom du produit. Ces bandes lumineuses ne sont pas les mêmes que les bandes lumineuses Philips Hue standard, telles que Philips Hue Lightstrip Plus.

Ce qui distingue une lumière dégradée d’une lumière ordinaire, c’est sa capacité à émettre plusieurs couleurs à la fois et à créer un effet arc-en-ciel ou ombré. Sur une bande lumineuse, cela signifie que la bande lumineuse dégradée peut produire de nombreuses couleurs le long de la bande, tandis que la bande lumineuse non dégradée n’émet qu’une seule couleur. Une lumière dégradée peut également utiliser la dynamique, ce qui signifie qu’elle peut lentement passer à travers les couleurs d’une scène sélectionnée dans l’application Hue.

Comme la plupart des produits Philips Hue, les lumières dégradées et régulières sont compatibles avec Google Assistant et Alexa et fonctionnent via Bluetooth ou un pont Hue.

Les lumières dégradées ou régulières Philips Hue sont-elles un meilleur choix pour mon espace de divertissement ?

Source : Philips Hue

L’une des lumières dégradées Philips Hue les plus impressionnantes est la bande lumineuse Philips Hue Play Gradient Lightstrip, conçue pour les zones de divertissement. Bien que vous puissiez obtenir une bande lumineuse Philips Hue Gradient Lightstrip standard, la bande lumineuse Philips Hue Play Gradient Lightstrip est parfaite pour les téléviseurs et est livrée avec tout ce dont vous avez besoin pour la monter à l’arrière de votre écran.

Plus important encore, cette bande lumineuse peut se synchroniser avec ce qui se passe sur l’écran de votre téléviseur grâce à l’ajout d’un boîtier de synchronisation HDMI Hue Play. L’émission de plusieurs couleurs à la fois et le mélange de lumières blanches et colorées produisent un halo qui étend votre écran sur vos murs. Cela crée finalement une expérience de film, de jeu ou de frénésie immersive à la maison que vous pouvez personnaliser à votre guise en termes de vitesse, de luminosité et d’intensité.

Les lumières dégradées Philips Hue sont-elles uniquement sur les bandes lumineuses ?

Source : Signifier

Les lumières dégradées Philips Hue ne se trouvent pas sur une ampoule, mais elles apparaissent sur d’autres formes de lumières Hue en plus des bandes lumineuses. La lampe de table Gradient Signe ou le lampadaire Gradient Signe, par exemple, peuvent émettre plusieurs couleurs à la fois et diffuser un dégradé de lumière sur les murs de votre maison. C’est un excellent choix pour tous ceux qui ne veulent pas installer de bandes lumineuses mais qui aiment l’effet de l’éclairage dégradé. Et en 2022, Philips Hue lancera le Play Gradient Light Tube qui passe au-dessus ou au-dessous d’un téléviseur pour émettre un éclairage dégradé.

Dois-je obtenir un dégradé Philips Hue ou une lumière régulière ?

Source : Philips Hue

Une lumière dégradée telle qu’une bande lumineuse dégradée Philips Hue est un excellent choix si vous souhaitez créer un éclairage d’accentuation et êtes prêt à dépenser un peu plus pour des lumières qui vous permettent de créer l’ambiance. Ces lumières sont parfaites pour les espaces de jeu et de divertissement où vous n’avez pas besoin d’éclairer la pièce mais bénéficieriez davantage d’un beau mélange de couleurs et d’effets qui complètent votre espace. Les lumières dégradées peuvent également être un moyen fantastique de transformer des meubles, des bureaux ou des coins muraux solitaires.

Les lampes Philips Hue ordinaires, telles que les bandes lumineuses sans dégradé, sont un meilleur choix si vous prévoyez d’éclairer des couloirs, des chambres ou des espaces où vous n’avez pas besoin de plusieurs couleurs et effets. Vous pourrez toujours changer les couleurs de votre bande lumineuse, mais pas en même temps. De plus, les lumières sans gradient coûteront moins cher à la fin de la journée. Et si vous recherchez vraiment des éclairages « réguliers » à installer dans toute votre maison, l’une de ces ampoules Philips Hue est un excellent choix pour configurer votre éclairage intelligent.

Notre choix

Philips Hue Play Bande lumineuse dégradée 55″

Divertissement à domicile comme jamais auparavant

Synchronisez vos lumières dégradées avec votre écran de télévision pour une expérience visuelle immersive qui étend le monde de votre écran via plusieurs couleurs mélangées.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

RVB partout

Ce sont les meilleures lumières intelligentes pour les jeux

Les lumières intelligentes ne sont pas seulement pour le salon. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer votre configuration de jeu, que vous souhaitiez rendre votre bureau plus flashy ou installer des lumières qui réagissent au jeu auquel vous jouez. Voici quelques-unes de nos options préférées.

éclaire ta maison

Quelles ampoules C by GE conviennent le mieux à ma maison ?

Les meilleures ampoules C by GE sont un excellent choix pour choisir un éclairage intelligent pour votre maison. Soutenues par une marque de confiance, ces ampoules fonctionneront à la fois avec Alexa et Google et offriront la possibilité non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de créer des scènes lumineuses adaptées à votre humeur et à votre atmosphère.