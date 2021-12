Quelle est la différence entre Noël et le réveillon de Noël ?

Des gens de . portent des sacs de courses le long d’Oxford Street le 24 décembre 2016 à Londres, en Angleterre.

Décembre est arrivé, et avec lui vient la joie, le temps de l’amour, du partage, et des nombreuses valeurs de l’humanité, et il n’est pas étrange que des connaissances et des inconnus lorsque vous croisez vous disent un joyeux réveillon ! ou Joyeux Noël !

La plupart des gens ont tendance à croire que les deux phrases font référence à la même chose car elles commémorent la même célébration. Mais savez-vous vraiment ce que chacun d’eux signifie et ce qui les rend différents ? Continuez à lire, nous allons vous l’expliquer ici.

Bonne nuit

La veille de Noël est une fête chrétienne qui précède la fête de Noël. Ainsi, le réveillon de Noël a lieu le 24 décembre, et comme son nom l’indique, cette nuit-là, les fidèles catholiques font tous quelques préparatifs en prélude à la nativité de l’enfant Jésus, qui a lieu juste à 12 heures entre minuit ce jour-là et au petit matin du 25 décembre.

Quelle est l’origine du réveillon de Noël ?

L’église a commémoré le réveillon de Noël avec des messes depuis environ 380. Cependant, il existe également d’autres théories sur les raisons pour lesquelles il est célébré la veille de cette fête.

L’un d’eux mentionne comme antécédent les Saturnales, fêtes en l’honneur du dieu Saturne dans la Rome antique, qui étaient célébrées près du solstice d’hiver avec des banquets et des cadeaux.

La veille de Noël présente également des similitudes avec la célébration de la veille de la fête romaine Natalis Solis Invictii (25 décembre), qui comprenait des rassemblements à la maison avec de la musique et des danses, au point que le poète Catulle l’appelait « la nuit des nuits ».

Comment est célébré le réveillon de Noël ?

Parmi les traditions et coutumes pour célébrer le réveillon de Noël, il y a la plus représentative des chrétiens et des catholiques, qui est d’assister à la « Misa de Gallo » ou messe des bergers à 10 heures du soir, qui dure 2 heures se terminant juste à la moment de la naissance du sauveur.

Dans la même foi, mais déjà avec une célébration plus intime où les enfants sont impliqués, la tradition de la neuvaine à la crèche qui s’accompagne chaque jour de prières et de chants font du réveillon de Noël toute une fête qui se termine par des douceurs, de la nourriture (dîner de Noël) , et des cadeaux, comme connotation des présents que les bergers et les sages ont apportés à l’enfant Jésus.

Jouer

Symboles du réveillon de Noël

Dans toute l’émotion que cette saison apporte, de nombreuses personnes à travers le monde utilisent des décorations allusives à la fête. De nombreux symboles ont été ajoutés pour commémorer le réveillon de Noël, mais de ceux qui sont restés dans le temps sont les suivants :

• La naissance: C’est une représentation miniature d’une ville au centre de laquelle se trouve la crèche dans laquelle Jésus est né.

• Bébé jésus: Dans de nombreux pays latins et chrétiens, le personnage qui apporte les cadeaux est ce petit nouveau-né, représentant l’espoir d’un nouveau départ.

• La fleur du réveillon : Également connue sous le nom de fleur de Noël ou poinsettia, elle a tendance à décorer de nombreuses maisons au cours de cette soirée.

Jouer

Noël

Le mot « Noël » vient du latin Nativitas, qui signifie « naissance ». Par conséquent, la fête de Noël est le 25 décembre, un jour qui commence à minuit pendant le transfert entre la veille de Noël et les premières heures de Noël.

Le jour de Noël, les enfants se lèvent pour découvrir les cadeaux que l’enfant Dieu, le Père Noël ou le Père Noël ont apporté.

Aux États-Unis, par exemple, les enfants dorment toute la nuit du 24 décembre, après le dîner du réveillon de Noël, et avant d’aller se coucher, ils laissent une assiette de biscuits et un verre de lait près du sapin de Noël pour remercier le « Père Noël » qui a passé le toute la nuit dans son traîneau distribuant les cadeaux jusqu’à ce qu’il arrive chez eux et quitte le sien.

Quelle est l’origine de Noël ?

Pour le monde chrétien, Noël commémore la naissance de Jésus-Christ, qui aurait eu lieu dans l’Israël actuel à la fin du premier siècle avant JC Jésus est considéré par cette religion comme le fils de Dieu fait homme pour sauver l’humanité du péché et le conduire à la vie éternelle.

Cependant, certaines théories indiquent des antécédents païens possibles de la célébration, comme les Saturnales romaines, qui étaient célébrées avec des banquets près du solstice d’hiver ; ainsi que le Natalis Solis Invictii, qui a lieu chaque 25 décembre. L’Église a fixé la date actuelle de Noël au quatrième siècle.

Quelles religions commémorent cette date ?

Religions :

• Catholique

• anglicane

• Roumain orthodoxe

• Protestants

Comment se fête Noël ?

Il est de coutume dans les pays occidentaux de fêter Noël en se réunissant en famille. Ce jour-là, les repas sont partagés, les douceurs typiques de l’époque, et l’échange de cadeaux continue d’être apprécié.

De plus, dans les sanctuaires et les églises, des messes et des rituels de bienvenue au sauveur sont célébrés.

Caractéristiques et symboles de Noël

Les principales caractéristiques de cette journée sont les suivantes :

• Assemblez le sapin de Noël qui est généralement un pin auquel sont accrochés des ornements et des lumières aux couleurs vives. L’arbre est l’endroit où sont placés les cadeaux qui seront distribués entre le réveillon de Noël et Noël.

• Lumières de Noël: Des lumières colorées clignotantes sont placées sur les arbres de Noël, les maisons et les bâtiments. Dans d’autres familles, c’est une tradition de décorer les pièces dans lesquelles ils vivent ensemble, ainsi les maisons, bureaux et autres sont agrémentés de fleurs, de lumières, de gui, de bonhommes de neige, de rennes, de saints, de cloches…

• Crèches ou naissances : Des représentations ou crèches de la ville natale de Jésus, typiques de l’Espagne et de l’Amérique latine, sont réunies.

• Les cantiques de Noël: Ce sont des chants traditionnels de la neuvaine à l’enfant de Dieu. Ils sont une coutume plus enracinée chez les Latinos.

• Le père Noël: Il s’agit de la figure d’un homme vêtu de rouge et blanc qui distribue des cadeaux aux enfants à Noël, dans un traîneau tiré par des rennes.

• Feux d’artifice: Pendant la célébration, plus précisément le 25 à 00h00, il est de coutume de tirer des feux d’artifice en guise de célébration.

• Gastronomie: Il est varié selon la tradition de chaque lieu, cependant, il est très coutumier de consommer de la dinde et du porc, accompagnés de salades froides et de douceurs ou de desserts typiques de chaque pays.

Depuis quand Noël et le réveillon sont-ils célébrés ?

Les premières fêtes de Noël remontent au IVe siècle, grâce à des calculs effectués suivant le calendrier liturgique de 354 après Jésus-Christ. De plus, la date du 25 décembre était déjà suffisamment significative pour les peuples anciens, puisque c’était le jour où ils célébraient le solstice d’hiver. Alors que la veille de Noël aurait commencé à être célébrée au début du Xe siècle avec différentes messes qui servaient de préambule pour attendre la naissance de Jésus, qui aurait eu lieu entre minuit le 24 et tôt le matin le 25 décembre. .

Jouer

