Quelle est la différence entre Pixelmator, Pixelmator Photo et Pixelmator Pro ?

Maintenant que Pixelmator Photo est sorti pour l’iPhone, j’ai pensé qu’il serait bon d’expliquer les différences entre les trois applications, car elles existent.

Pixelmator est l’application originale que l’équipe a lancée en 2007. Elle est disponible pour iPhone et iPad, et vous pouvez la télécharger pour Mac sous le nom de Pixelmator Classic. Il s’agit d’un éditeur d’images avec des fonctionnalités standard telles que le flou, la guérison, le redimensionnement, le contrôle des couleurs, la définition de filtres, etc.

Vous pouvez l’utiliser comme une application de peinture en choisissant parmi une sélection de pinceaux pour émuler la peinture à l’huile, l’aquarelle, les stylos, les crayons, la craie, etc. Vous pouvez également l’utiliser pour la conception graphique pour ajouter des formes, du texte, des ombres, des contours, des remplissages dégradés et plus encore à vos créations.

Il ne dispose pas de l’outil ML Super Resolution pour mettre à l’échelle vos images, bien que vous puissiez les redimensionner. Il n’a pas non plus le bouton Auto en un clic pour éditer automatiquement vos photos.

Pixelmator Photo est disponible sur iPad et iPhone mais pas sur Mac. Cette application est entièrement dédiée à l’édition de vos photos et ne dispose d’aucun outil pour la conception graphique ou la peinture. Vous trouverez tous ou la plupart des outils d’édition dont vous avez besoin pour contrôler la couleur, l’exposition, les ombres et les hautes lumières, et plus encore.

Il dispose de l’outil ML Super Resolution, mais jusqu’à présent, vous ne pouvez pas contrôler la hauteur ou la largeur de l’image. Vous appuyez sur le bouton Super Résolution et c’est tout. Il comprend également l’outil ML Denoise de la société qui supprimera le bruit de la caméra et les artefacts de compression.

Pixelmator Pro

Il s’agit de la mise à niveau de l’entreprise vers Pixelmator Classic et n’est disponible que pour le Mac. Comme Classic, il a tout ce dont vous avez besoin pour la photographie, la conception graphique et la peinture. Les fonctionnalités récentes incluent Magic Background Eraser, qui peut supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une image. Sélectionner le sujet sélectionnera automatiquement le sujet de n’importe quelle image, d’un simple clic. Comme Pixelmator Photo, vous trouverez des outils d’IA pour débruiter, éditer et recadrer automatiquement les images. Il propose également une petite sélection de filtres.

ML Super Resolution dans Pixelmator Pro vous permet de contrôler la hauteur et la largeur. Je veux dire par là que vous pouvez saisir une largeur de, disons, 2 000 pixels et redimensionner l’image à cette largeur. Pixelmator Pro a également des actions pour les raccourcis, et jusqu’à présent, c’est la seule application Pixelmator qui le fait.