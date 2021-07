Quelle est la différence entre PUBG New State et PUBG Mobile ?

Meilleure réponse: Une bonne somme. Bien que le gameplay de base soit très familier aux fans de PUBG, une nouvelle carte, des améliorations graphiques et de nouvelles mécaniques différencient suffisamment l’expérience de New State de son prédécesseur. Une différence clé est que New State est développé par PUBG Studios, l’équipe d’origine derrière la première itération du jeu et le premier jeu mobile à être développé par eux. Alors que PUBG Mobile était un portage des jeux Tencent, New State représente une véritable évolution de la populaire bataille royale et devrait sortir cette année.

Bien que New State soit présenté comme la prochaine grande chose pour le phénomène multijoueur, les joueurs ont toujours une raison de jouer à PUBG Mobile. La nature free-to-play du titre représente une faible barrière à l’entrée, tout comme l’option d’une version allégée pour les joueurs avec des appareils moins puissants.

Le jeu reçoit également des mises à jour fréquentes. Des modes tels que le nouveau mode Traverse-Insectoid (disponible jusqu’au 5 juillet) permettent aux joueurs de réduire leur taille et de voyager à travers des trous de ver, tandis que le mode zombie continue d’attirer les joueurs. Le jeu en est également à sa 19e saison, offrant aux joueurs une expérience PUBG fluide et accomplie, avec de nombreuses années d’améliorations de la formule.

PUBG New State promet de repousser les limites du jeu mobile et place les joueurs dans l’année 2051. Pour les joueurs chevronnés, ce nouveau titre peut offrir quelque chose de nouveau qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Un nouveau cadre futuriste de TROI y contribue, tout comme le fait susmentionné que PUBG Studios développe le titre, ajoutant éventuellement un niveau de finition et d’optimisation que PUBG Mobile ne peut pas atteindre.

Un monde ouvert 8×8 et des tours de 100 joueurs sont à l’ordre du jour, et le titre est également gratuit. En fin de compte, New State semble être une nouvelle extension hardcore de la formule pour ceux qui recherchent la prochaine itération du jeu. PUBG Mobile est l’expérience vanille, s’adressant aux joueurs nouveaux et occasionnels satisfaits des multiples modes et des années de polissage.

Y a-t-il eu une amélioration graphique ?

Oui. Avec New State se présentant comme la prochaine évolution de PUBG, il est logique que les graphismes soient révisés. Avec New State utilisant une technologie d’éclairage globale de pointe, les joueurs devraient voir une amélioration visuelle par rapport au jeu de base, le titre se sentant comme une véritable expérience de nouvelle génération sur mobile.

Y a-t-il une différence dans la mécanique?

Oui. PUBG Studios a ajouté une tonne de nouveaux mécanismes pour le plaisir des joueurs. La personnalisation des armes est un nouvel ajout passionnant, permettant des actions telles que la sélection d’un mode de tir et la fixation de lance-grenades. Des drones et de nouveaux véhicules sont également présents, tandis que les rouleaux de combat et les boucliers balistiques peuvent offrir de nouvelles possibilités tout en engageant d’autres joueurs.

Les contrôles ont-ils changé dans New State ?

Dur à dire. Malgré les nouveaux ajouts au gameplay, les nouvelles sur les changements de contrôle sont actuellement limitées. Cependant, New State contrôlera vraisemblablement de la même manière que PUBG Mobile pour éviter de s’aliéner les fans de longue date tout en le rendant accessible aux nouveaux. Dans les deux jeux, les joueurs peuvent s’attendre à utiliser des commandes tactiles pour la navigation et des actions telles que la visée et le tir.

Dans PUBG Mobile, la personnalisation des boutons qui convient à votre style de jeu et à votre confort est disponible, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure cela se poursuivra dans New State. Dans New State, la disposition des boutons peut différer pour incorporer les nouveaux mécanismes. Cependant, il est prudent de supposer que la plupart des changements de contrôle seraient dus à l’optimisation, les studios PUBG cherchant à publier un PUBG mobile dédié de la plus haute qualité.

Exigences minimales

New State et PUBG Mobile ont tous deux des exigences minimales distinctes pour qu’ils fonctionnent suffisamment :

PUBG Mobile :

Configuration minimale requise pour Android :

Mémoire : 2 Go et plus Système pris en charge : Android 5.1.1 ou supérieur

Configuration minimale requise pour IOS :

Mémoire : 1,8 Go et plus Système pris en charge : IOS 9.0 ou version ultérieure PUBG Nouvel état :

Configuration minimale requise pour Android :

Mémoire : 2,5 Go Système pris en charge : Android 6

Configuration minimale requise pour IOS

Mémoire : 2,5 Go Système pris en charge : IOS 10

Nouvel État vs Mobile

Que vous soyez un joueur PUBG nouveau ou chevronné, New State offre suffisamment de variations pour satisfaire tous les fans de la franchise Battle Royale et les fans de PUBG Mobile à la recherche de quelque chose de nouveau. Les joueurs de PUBG Mobile peuvent toujours bénéficier des mises à jour fréquentes et des nouveaux modes, tandis que New State propose des fonctionnalités intéressantes et des améliorations graphiques.

Cependant, la caractéristique la plus alléchante de New State est sûrement le développement du jeu, les studios PUBG apportant leur expertise aux procédures. La présence du jeu sur les appareils mobiles ne sera plus un portage du jeu de base, mais un PUBG mobile dédié, qui devrait être de la musique aux oreilles des fans du monde entier.