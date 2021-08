Quelle est la différence entre un communiqué de presse et un avis aux médias?

in

Qu’il s’agisse de marketing sur les réseaux sociaux, de campagnes par e-mail, de publicité au paiement par clic (PPC), de communiqués de presse ou d’un avis aux médias, les entreprises disposent de diverses façons de promouvoir leur entreprise dans le monde numérique.

Dans cet article de blog, nous nous concentrons en particulier sur les communiqués de presse et les avis aux médias, car ce sont deux options que les entreprises peuvent utiliser pour renforcer la notoriété de la marque, générer du trafic sur le site Web, générer des prospects, etc.

Qu’est-ce qu’un communiqué de presse ?

Un communiqué de presse est un reportage convaincant et concis qui est généralement écrit par un professionnel des relations publiques et distribué à des sources médiatiques ciblées pour annoncer quelque chose d’intéressant.

L’objectif d’un communiqué de presse est d’assurer la couverture des publications pertinentes et de rester en face du public cible d’une entreprise.

Les communiqués de presse peuvent couvrir des nouvelles importantes telles que :

La publication d’un rapport spécialUne étape importante de l’entrepriseUne annonce/lancement d’un nouveau produitUne nouvelle ronde de financementAnnonce d’un nouveau dirigeantEt bien plus

Quelle que soit l’annonce, lorsqu’ils sont rédigés correctement, les communiqués de presse doivent aborder le qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment.

Ceux-ci sont communément appelés les 5 W + Comment, qui constituent la base de la pyramide inversée.

La pyramide inversée fait partie intégrante du puzzle global du format de communiqué de presse, qui fonctionne ensemble pour maximiser l’efficacité de la capacité d’une entreprise à atteindre non seulement son public cible, mais aussi les médias.

Qu’est-ce qu’un avis aux médias?

Un avis aux médias n’est pas une histoire complète. C’est une description d’une page, une invitation à la presse à assister à un événement que vous organisez, et comprend les détails les plus importants de l’événement.

L’événement pourrait être une conférence de presse, une grande ouverture, une signature de livre, une démonstration en direct, etc.

La création et la diffusion d’un avis aux médias est un excellent moyen de générer un buzz autour de votre événement et d’encourager les médias et les journalistes des publications pertinentes à y assister également.

Comme mentionné précédemment, un avis aux médias ne comprend que les détails les plus importants. Si vous n’avez jamais créé d’avis aux médias auparavant, voici quelques conseils à prendre en compte :

Avis aux médias

En haut de la page, tapez AVIS AUX MÉDIAS dans une grande police audacieuse.

À gauche, indiquez la date de l’alerte et les coordonnées suivantes :

Nom de l’entrepriseVotre nom et prénomAdresse e-mailNuméro de téléphone

Tout comme vous formateriez un communiqué de presse, utilisez les 5 W pour aborder les détails les plus importants.

Lorsque vous rassemblez ces éléments, votre avis aux médias devrait ressembler à ceci :

4 principales différences entre un communiqué de presse et un avis aux médias

Maintenant que nous avons compris ce qu’est un communiqué de presse et un avis aux médias, examinons quatre différences principales entre les deux pour vous aider à tirer parti de la bonne approche pour votre prochaine campagne.

But

Un avis aux médias est un aperçu rapide et concis conçu pour encourager la participation à un événement à venir.

Les communiqués de presse, d’autre part, peuvent promouvoir ou récapituler un événement, ou comme mentionné précédemment, partager une mise à jour d’entreprise digne d’intérêt. Les communiqués de presse mettent en évidence les détails les plus importants et fournissent également des informations sur l’entreprise.

Longueur

Un communiqué de presse doit compter entre 400 et 500 mots, tandis qu’un avis aux médias compte généralement entre 100 et 150 mots.

Horaire

Lorsque vous envoyez une invitation à une fête d’anniversaire, par exemple, vous voulez le faire avec suffisamment de temps pour que les gens puissent vérifier leurs horaires et enregistrer la date de votre événement. La même notion s’applique à un avis aux médias, qui doit être envoyé aux médias bien avant la date et l’heure de l’événement de votre entreprise.

Les avis aux médias doivent être envoyés deux fois. Le premier doit être envoyé 5 à 7 jours avant l’événement et le second doit être envoyé la veille de l’événement pour servir de rappel.

Les communiqués de presse, en revanche, n’ont pas besoin d’être liés à un événement spécifique, ce qui crée de la place pour le moment de la distribution.

À ce stade, le nombre de communiqués de presse qu’une entreprise envoie dépend de ses objectifs marketing uniques.

Il faut de la cohérence et une analyse des données pour découvrir les meilleurs jours, heures et fréquence pour diffuser efficacement les communiqués de presse de votre entreprise.

Public

Les communiqués de presse sont largement diffusés via les services de distribution de communiqués de presse sur le fil. Mais comme les avis aux médias agissent comme une invitation, ils sont distribués aux reporters concernés et aux journalistes des médias locaux.