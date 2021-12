Quelle est la différence entre un radar cascade et un radar anti-freinage de la DGT et comment les reconnaître | Moteur

Sur la route nous devons être prudents et respecter le code de la route si nous voulons que le trajet se fasse normalement. Et cela est rempli par la grande majorité des conducteurs, le problème est cette minorité qui met les autres en danger. Heureusement, la DGT a conçu des radars contre eux.

Combien de fois avons-nous été dans notre voie, en respectant la vitesse maximale et en respectant toutes les consignes de sécurité et, du coup, un kamikaze est apparu par derrière à toute vitesse qui nous a obligés à faire des embardées pour éviter un accident.

Eh bien, cette situation et ces fous au volant sont les coupables de la grande majorité des collisions, des accidents et des malheurs. Et à la DGT, ils veulent y mettre fin de cette manière : avec plus de radars et plus d’amendes.

La clé est que les radars qu’ils ont conçus sont plus efficaces que les actuels, car en ce moment, en mettant un arrêt devant le radar, nous nous débarrassons de l’amende, pouvant courir autant que nous voulons une fois que nous avons dépassé.

La DGT a envoyé un avis précisant que l’enregistrement du radar mobile par l’utilisateur serait illégal et qu’il pourrait avoir des conséquences si une réforme législative était menée.

L’idée de la Direction générale de la circulation est que tout au long de 2022 ces techniques soient intégrées pour éviter ces comportements. Il s’agit des radars cascade et des radars anti-freinage.

Les radars cascade fonctionnent en plaçant deux ou trois cinémamètres mobiles quelques mètres après le radar fixe de sorte que, lorsque le conducteur accélère derrière le radar, cet excès de vitesse est enregistré sur le radar afin que le conducteur puisse être pénalisé.

En ce qui concerne la radars anti-freinage ceux-ci consistent exactement en l’opposé. Dans ce cas il s’agit d’une variante de radars fixes dans laquelle un kinémomètre est placé quelques mètres avant le radar, qui permet de détecter si le conducteur allait plus vite avant de freiner en atteignant le radar fixe.

Ainsi, la DGT veut s’assurer que les conducteurs circulent sur les routes à la vitesse autorisée en tout temps, pas comme beaucoup le font maintenant, qui fait tout ce qu’ils peuvent entre radar et radar.

Rendre les routes sûres est l’affaire de tous.