Quelle est la différence, que devriez-vous acheter?

Le Pixel 5a est le dernier téléphone de Google, et il est livré avec d’excellentes spécifications étant donné qu’il ne coûte que 449 $. Cependant, vous pouvez toujours récupérer l’ancien Pixel 5 si vous savez où chercher. Il offre un peu plus dans l’ensemble, mais il coûte aussi plus cher. Alors, quelles sont les différences entre ces deux téléphones et lequel est le meilleur achat ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce comparatif Google Pixel 5a vs Pixel 5.

Google Pixel 5a contre Pixel 5

Spécifications

Pixel 5a (2021)Pixel 5 (2020)Écran OLED 6,34 pouces

Résolution de 2 400 x 1 080

413ppi

Format 20:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Verre Gorille Corning 3

Écran OLED de 6 pouces

Résolution 2 340 x 1 080

432ppi

Rapport d’aspect 19,5:9

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Verre Gorille Corning 6

6 Go de RAM (LPDDR4x)

8 Go de RAM (LPDDR4x)

USB-C 3.1 Gen 1

Contrôles du volume

Prise casque 3,5 mm

USB-C 3.1 Gen 1

Contrôles du volume

Pas de prise casque

4 680 mAh

Charge rapide 18W

Adaptateur USB-C 18W avec USB-PD 2.0

4 080 mAh

Charge rapide 18W

Charge sans fil 12W

Charge sans fil inversée 5W

Adaptateur USB-C 18W avec USB-PD 2.0

4G LTE

Sub6 5G

4G LTE

mmOnde 5G

Sub6 5G

IP67

IP68

156,2 x 73,2 x 8,8 mm

183g

144,7 x 70,4 x 8 mm

151g

Construction en métal

Construction en plastique

Principalement noir

Juste noir, Sorta Sauge

Conception et affichage

Pixel 5 Pixel 5a

Côté look, les Pixel 5 et Pixel 5a sont quasiment identiques. Les deux ont le même design arrondi qui est un incontournable de la gamme de téléphones Pixel depuis un certain temps. Les deux ont également la même bosse de caméra carrée à l’arrière, avec un scanner d’empreintes digitales en dessous. Vous trouverez un trou de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran, qui abrite la caméra selfie. Les deux téléphones ont un dos en métal, bien que la “bio-résine” du Pixel 5 lui donne une sensation plus premium dans la main.

Le Pixel 5a a également un écran plus grand. Il mesure 6,34 pouces, tandis que celui du Pixel 5 mesure 6 pouces. Les deux sont OLED et ont une résolution Full HD+, mais l’écran du Pixel 5 a un taux de rafraîchissement plus élevé (90 Hz contre 60 Hz) pour une expérience de défilement plus fluide. Il est également protégé par le nouveau Gorilla Glass 6, tandis que le 5a utilise le Gorilla Glass 3.

De plus, le Pixel 5 a un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, tandis que le Pixel 5a a un indice IP67 légèrement inférieur – voyez la différence entre les deux ici.

Matériel et caméras

Le Pixel 5a et le Pixel 5 partagent une grande partie du même matériel. Les deux sont équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et sont livrés avec 128 Go de stockage non extensible. Cependant, le Pixel 5 dispose de 8 Go de RAM contre seulement 6 Go sur le Pixel 5a, bien que cela reste suffisant pour la plupart des gens.

En ce qui concerne les batteries, le Pixel 5a en a une plus grosse à 4 680 mAh, par rapport à la cellule de 4 080 mAh trouvée dans le Pixel 5. Il est également livré avec une prise casque. Cependant, si vous souhaitez une recharge sans fil, le Pixel 5 est celui qu’il vous faut, car le Pixel 5a ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Les deux sont des appareils compatibles 5G, mais seul le Pixel 5 prend en charge mmWave.

Le matériel de la caméra est le même sur les deux téléphones, avec un capteur arrière principal de 12,2 MP, une caméra arrière ultra-large de 16 MP et une caméra frontale de 8 MP. Les deux téléphones sont livrés avec Android 11 prêt à l’emploi, Google promettant au moins trois mises à jour du système d’exploitation.

Prix ​​et couleurs

Google Pixel 5a : 449 $

Google Pixel 5 : 699 $ / 599 £ / 629 €

Le Google Pixel 5a est actuellement disponible en pré-commande et vous coûtera 449 $. Il n’est disponible que dans l’option de couleur Just Black. Il n’est également disponible qu’aux États-Unis et au Japon et ne sera vendu par aucun des principaux opérateurs américains, bien que vous puissiez l’obtenir via le propre opérateur MVNO de l’entreprise, Google Fi. Il commence à être expédié le 27 août.

Lorsque le Pixel 5 a été lancé en octobre 2020, il coûtait 699 $ et était disponible dans les couleurs Just Black et Sorta Sage. En ce moment, il est en rupture de stock sur le Google Store et chez Verizon. Vous pouvez toujours l’acheter débloqué sur Amazon ou l’obtenir chez AT&T, mais soyez prêt à dépenser plus que son prix de lancement initial. Il semble que Google ait progressivement supprimé le Pixel 5 en vue du lancement des téléphones Pixel 6 plus tard cet automne.

Google Pixel 5a

La résistance à l’eau vient de la série Pixel A

Le Pixel 5a de Google propose quelques améliorations de la qualité de vie par rapport à ses appareils précédents, ce qui peut vous donner envie de rejoindre la Team Pixel. Il a une conception monocoque en métal, un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une batterie qui ne s’arrête pas.

Google Pixel 5

Le premier smartphone 5G de Google

Le Google Pixel 5 n’est peut-être pas le Pixel haut de gamme que nous attendions, mais c’est une option de milieu de gamme assez convaincante. Google revient à l’essentiel avec le Pixel 5, abandonnant les fonctionnalités haut de gamme telles que la reconnaissance faciale et les gestes originaux de Motion Sense.

Google Pixel 5a vs Pixel 5 : Lequel devriez-vous acheter ?

Le Google Pixel 5a est un excellent téléphone, offrant d’excellentes spécifications à un prix assez bas. Il est similaire au Pixel 5 mais est également livré avec une batterie plus grosse et un écran plus grand.

D’autre part, le Pixel 5 a plus de RAM, un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé et une charge sans fil ainsi qu’une charge sans fil inversée. Il offre également une meilleure protection contre l’eau avec son indice de protection IP68 et prend en charge la technologie mmWave 5G. Cependant, comme cela coûte plus cher et est un peu difficile à mettre la main, nous pensons que le Pixel 5a est le meilleur achat en ce moment. Cependant, la décision finale dépend des fonctionnalités supplémentaires de chaque téléphone que vous appréciez le plus.

Il va également de soi que ceux qui possèdent déjà le Pixel 5 ne devraient pas se procurer le Pixel 5a, car les deux téléphones sont trop similaires. Si vous recherchez une mise à niveau, il vaut mieux attendre le Pixel 6 qui sera lancé plus tard cette année.