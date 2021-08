Quelle est la durée des files d’attente de match ?

Capture d’écran : 1047 jeux

Splitgate, un jeu de tir en arène gratuit qui se présente comme un mélange entre Halo et Portal, a un moment. Vous pourrez peut-être même y jouer maintenant.

Actuellement en version bêta, le développeur 1047 Games a repoussé la sortie complète du jeu car trop de personnes essayaient de jouer. Il reste incroyablement populaire, offrant régulièrement un nombre de joueurs simultanés à cinq et, parfois, à six chiffres (si vous comptez sur toutes les plateformes). Pendant quelques jours, il était presque impossible d’entrer dans un match.

Lire la suite: Splitgate non seulement gifle, c’est le meilleur tireur d’arène depuis des années

Plus tôt cette semaine, les serveurs de Splitgate ont connu une vague écrasante, les joueurs signalant des temps d’attente d’une heure et demie ou plus. À la fin du mois dernier, 1047 Games a créé un compte Twitter uniquement dédié à fournir des mises à jour sur l’état du serveur. Il existe également un Discord qui propose des mises à jour plus régulières.

Comme l’a expliqué l’un des membres du personnel de 1047 Games, l’équipe ne peut pas simplement acheter plus de serveurs. Toute solution mettrait un certain temps à se cristalliser.

Il y a deux nuits, bien que connaissant les probabilités, j’ai bêtement essayé de jouer. Je suis resté dans la file d’attente jusqu’à ce que ma Xbox Series X s’éteigne automatiquement à partir de ses paramètres d’économie d’énergie. C’était un signe aussi bon que n’importe quel autre de l’appeler pour la nuit.

Hier, les choses ont commencé à prendre forme. 1047 Games a mis les serveurs hors ligne pendant environ une heure le lendemain matin pour effectuer la maintenance standard, interdire les coupe-lignes et augmenter la capacité. Cela semble avoir fonctionné… un peu. Le développeur dit maintenant que les attentes sont inférieures à une demi-heure, avec une moyenne de cinq minutes. Maintenant, il n’y a apparemment pas de file d’attente au moment d’écrire ces lignes, bien que cela soit susceptible de changer.

J’ai fait la queue tard hier soir et j’ai pu regarder un épisode entier de Castlevania de Netflix avant d’entrer dans un match. Je dirai : timing très pratique !

Fondamentalement, Splitgate ressemble à Halo 3, un jeu dans lequel j’ai consacré tant d’heures. Il existe même une copie conforme du fusil de combat de ce jeu, et certains des modes, comme Oddball et Swat, sont plus ou moins identiques à leurs homologues Halo. Et oui, Splitgate cloue les portails de signature de Portal et Portal 2, deux autres jeux auxquels j’ai beaucoup joué. Ce sont des choses que je n’aurais pas à voyager loin pour trouver. On pourrait penser qu’un rechapage de concepts vieux de dix ans serait un frein.

Cela dit, les jouer ensemble est toujours un concept incroyablement cool. En termes simples, Splitgate est délicieux. Je ne suis pas sûr que cela vaille la peine d’attendre plusieurs heures. Très peu de choses dans la vie le sont. Mais cinq minutes, ce n’est pas si mal.