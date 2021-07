Quelle est la durée des vidéos TikTok ? – La plate-forme permet plus d’une minute

in

Quelle est la durée des vidéos TikTok ? La plate-forme étend sa durée de vidéo courte.

TikTok dit qu’il étendra son canevas aux utilisateurs du monde entier, permettant jusqu’à trois minutes de vidéos. Cela rapproche beaucoup l’application vidéo abrégée des vidéos de longueur traditionnelle sur des plateformes telles que YouTube et Facebook. Le mouvement est intéressant, compte tenu à quel point TikTok est devenu copié au cours des deux dernières années.

Le chef de produit TikTok, Drew Kirchhoff, a déclaré que les vidéos plus longues “ouvriraient la voie à plus de narration et de divertissement sur TikTok”. Les utilisateurs de TikTok assemblent déjà plusieurs de leurs vidéos dans des fils pour raconter des histoires. De nombreux utilisateurs adoptent la nature brisée de ces vidéos pour promouvoir des parties supplémentaires de leurs histoires chargées de drame.

En augmentant la durée de ses vidéos courtes, TikTok peut également augmenter le temps que les gens passent à regarder des vidéos.

Il est intéressant de voir évoluer le produit original, car les copieurs Instagram Reels n’autorisent toujours que des vidéos de 60 secondes. Une mise à jour de Reels dans quelques semaines ou quelques mois augmentera-t-elle la durée de sa vidéo ? Vous n’avez pas besoin de consulter un Magic 8 Ball pour répondre à cette question si vous avez prêté attention à la stratégie de Facebook.

Les utilisateurs éligibles pour commencer à télécharger des vidéos TikTok plus longues recevront une notification dans l’application. Kirchhoff dit que la fonctionnalité est disponible pour certains créateurs et sera déployée dans le monde entier dans les semaines à venir.

“Avec toutes les façons dont notre communauté a redéfini l’expression en moins de 60 secondes, nous sommes ravis de voir comment les gens continuent de divertir et d’inspirer avec quelques secondes de plus – et un monde de possibilités créatives”, écrit Kirchhoff.

TikTok ne fait plus face à aucune sorte d’interdiction de la part du gouvernement des États-Unis. Le mois dernier, l’administration Biden a officiellement révoqué les décrets de l’ancien président Trump interdisant TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Au lieu de cela, le président Biden a ordonné au département américain du Commerce d’enquêter sur les applications liées à des adversaires étrangers qui pourraient présenter un risque pour la vie privée ou la sécurité nationale des États-Unis.

Lorsque YouTube a été lancé pour la première fois, la durée moyenne des vidéos était d’environ quatre à cinq minutes. Il est intéressant de voir TikTok atteindre un point où ce n’est plus une vidéo abrégée – c’est juste regarder une vidéo sur une autre plate-forme.

Facebook prévoit d’adopter la vidéo pour Instagram et de s’y pencher fortement. Reels est un énorme succès du point de vue d’empêcher les utilisateurs d’Instagram de passer à TikTok. Facebook pénalise également les créateurs qui postent leur contenu TikTok sur la plateforme Instagram Reels.