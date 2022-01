Quelle est la durée la plus longue que vous ayez jamais tenue sur un smartphone ?

Achetez-vous chaque année ou attendez-vous aussi longtemps que vous le pouvez ?

Lorsque vous partez acheter un nouveau téléphone, que ce soit auprès d’un opérateur, d’un détaillant ou en ligne dans le confort de votre salon, vous avez probablement beaucoup de choses en tête. Vous devez tenir compte des tailles d’affichage, de la qualité de l’appareil photo, des allocations de stockage et de RAM, et bien plus encore. Bien que cela ne soit pas une priorité absolue pour le moment, la fiabilité des mises à jour logicielles est tout aussi essentielle que ces spécifications matérielles. Après tout, vous ne voulez pas rester bloqué sur une version obsolète ou cassée d’Android.

Des mises à niveau logicielles fiables ne permettent pas seulement à votre téléphone de fonctionner parfaitement, elles vous permettent également de l’utiliser plus longtemps. Par exemple, si votre pilote quotidien est un Pixel 3a, vous ne ressentirez peut-être pas le besoin d’effectuer une mise à niveau pendant au moins le reste de 2022. Il exécute la dernière version d’Android 12 de Google. En fait, son logiciel est plus à jour que celui actuellement disponible. les Pixel 6 et 6 Pro. Et bien que vous souhaitiez peut-être acheter un Pixel 6a plus tard, ce n’est pas un incontournable près de trois ans après le lancement initial de l’appareil. Les téléphones Samsung sont également tenus à jour, en particulier en ce qui concerne les correctifs de sécurité en temps opportun.

Bien entendu, tous les fabricants d’Android ne sont pas aussi cohérents. La gamme de téléphones de milieu de gamme et économiques de Motorola est abordable, mais ils ne reçoivent généralement qu’une seule mise à niveau majeure et se lancent souvent avec des logiciels déjà obsolètes. OnePlus est un cas unique, lançant récemment Android 12 pour ses derniers produits phares, mais avec suffisamment de changements et de bugs pour rendre le téléphone bien pire qu’avant.

Bien sûr, même si votre appareil cesse de recevoir des mises à niveau, vous pouvez toujours vous tourner vers des ROM tierces pour prolonger sa durée de vie. Des versions comme Paranoid Android ont poursuivi leur développement jusqu’en 2022, apportant Android 12 à des téléphones qui ne l’obtiendront probablement jamais. Même un groupe restreint de gadgets autrefois populaires comme le Galaxy S2 continue de recevoir le soutien des fans et des utilisateurs inconditionnels.

Pour le sondage de cette semaine, je pense que cela vaut la peine d’examiner la plus longue période pendant laquelle nos lecteurs ont jamais gardé leur téléphone. Il ne doit pas nécessairement s’agir de votre appareil actuel – vous venez peut-être d’effectuer une mise à niveau pour la première fois depuis des années pendant la saison des vacances – mais plutôt, quel que soit votre enregistrement actuel pour la durée entre les achats. Les téléphones sont devenus plus chers que jamais au cours des dernières années, mais ils sont également devenus plus fiables. Je ne serais pas surpris si beaucoup d’entre nous conservaient des appareils pendant des années.

Quelle est la durée la plus longue que vous ayez jamais tenue sur un smartphone ?

