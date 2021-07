in

Apple devrait lancer la gamme iPhone 13 dans quelques mois. Avec cette mise à jour, quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus dans l’iPhone 13 ?

Selon les rumeurs, la gamme iPhone 13 de cette année comprendra quatre nouveaux modèles, tous deux de la même taille que la gamme iPhone 12 : un iPhone Mini avec un écran OLED de 5,4 pouces, deux iPhones avec des écrans OLED de 6,1 pouces (Pro et standard) , et un modèle Pro avec écran OLED de 6,7 pouces. La différence ici est qu’ils auront probablement une encoche plus petite.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté que l’iPhone 13 adoptera probablement la technologie LTPO pour réduire la consommation d’énergie de l’écran. À son tour, cela donnera à Apple la marge de manœuvre de la batterie pour activer la fonctionnalité 120 Hz cette année. Une autre rumeur dit que l’iPhone 13 sera enfin doté d’un affichage permanent pour la toute première fois.

Dans le département appareil photo, Macotakara a signalé que le module d’appareil photo de l’iPhone 13 Pro et Pro Max sera de la même taille, ce qui suggère que le plus petit modèle Pro aura les mêmes objectifs d’appareil photo que le 13 Pro Max – qui comprend l’objectif large avec stabilisation par déplacement du capteur.

Il est également dit que l’iPhone recevra un support pour les vidéos Portrait et même un nouveau “mode astrophotographie” qui permettrait à l’appareil photo de l’iPhone de détecter la lune ou les étoiles.

Pour la gamme iPhone 13, Apple introduira probablement l’A15 Bionic. Un rapport de TrendForce indique que la puce aura une puissance similaire à celle de l’A14 Bionic, bien qu’Apple utilisera une nouvelle technologie 5 nm+ pour améliorer les performances.

L’une des fonctionnalités que les utilisateurs demandent depuis un certain temps est le retour de Touch ID. De nombreux rapports suggèrent que cela pourrait être l’année où Apple réintroduira Touch ID ou, au moins, un scanner d’empreintes digitales à l’écran aux côtés de Face ID. Bien que l’iPad Air de quatrième génération soit doté du Touch ID sur le bouton latéral, Ming-Chi Kuo a déclaré que cela ne se produirait probablement pas avec l’iPhone 13.

Une autre fonctionnalité qui pourrait être très utile pour certains utilisateurs est de savoir si Apple propose une nouvelle option de stockage de 1 To. Selon les analystes de Wedbush, le nouveau téléphone sera disponible pour la première fois dans une nouvelle configuration de 1 To.

Enfin, Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone 13 de cette année comportera des batteries plus grosses. Après qu’Apple ait réduit la taille des batteries de l’iPhone 12, les utilisateurs souhaitent passer plus de temps loin du chargeur.

Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus dans l’iPhone 13 ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

