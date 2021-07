Quelle est la force du marché ?

Photo : Chris Jackson (.) Le vétéran de Square Enix, Tetsuya Nomura, est connu pour créer des personnages RPG avec, disons, des tenues plus excentriques que celles que vous verriez dans la rue ou même dans d’autres jeux vidéo. Et il s’avère qu’il s’inspire parfois de sa propre garde-robe tout en concevant dans son style […] More