Quelle est la mauvaise nouvelle pour Dune est en fait une excellente nouvelle pour la date de sortie du film de Clint Eastwood

Bien que Cry Macho arrive maintenant trois semaines plus tôt, il entre également dans un espace de week-end d’ouverture beaucoup plus encombré. Le 17 septembre verra également la sortie de Clifford the Big Red Dog, Everybody’s Talking About Jamie, The Eyes of Tammy Faye, Copshop et Blue Bayou. Pourtant, il y a fort à parier que le nouveau film de Clint Eastwood attirera beaucoup de monde, bien que Clifford soit sans aucun doute le tirage cinématographique des jeunes cinéphiles et de leurs familles ce week-end. N’oublions pas non plus que, comme les autres offres théâtrales de Warner Bros 2021, les abonnés de HBO Max auront la possibilité de regarder Cry Macho sur le service de streaming pendant un mois sans frais supplémentaires.