Quelle est la meilleure alternative Garageband pour Windows ? Voici 5 options

GarageBand est sans doute la station de travail audio numérique gratuite la plus populaire de l’histoire de Windows. Mais il existe également de nombreuses alternatives pour les utilisateurs de Windows.

Les musiciens expérimentés et les amateurs apprécient les nombreux plugins, les outils d’édition natifs et la vaste sélection d’échantillons de GarageBand. Cependant, certains concurrents dignes de ce nom sont apparus ces dernières années. Suivez notre guide pratique des cinq alternatives GarageBand les plus populaires pour Windows.

1. MusicMaker par Magix

Sorti pour la première fois en 1994 sous la forme d’un ensemble de logiciels gratuits pour les DJ en herbe, les producteurs de musique et les groupes de garage indépendants, MusicMaker a connu plusieurs itérations au cours des dernières décennies. Magix, la société derrière MusicMaker, a la réputation bien méritée de créer des logiciels d’édition multimédia de qualité. Disponible pour Windows 32 Bit et Windows 64 Bit, MusicMaker propose :

Plugins de qualité studio pour simuler différentes boîtes à rythmes, ensembles de cordes, sons de guitare électrique, synthétiseurs numériques et bien plus encore.Une grande variété de boucles sonores et d’échantillons musicaux libres de droits.Compatibilité totale avec les claviers MIDI, les microphones populaires et plusieurs sons différents cartes.

Soundpools, la bibliothèque de pistes audio libres de droits de MusicMaker, possède une interface glisser-déposer qui facilite le mixage d’échantillons reggae, hip-hop et de tonnes de clips sonores d’autres genres. Bien que MusicMaker soit téléchargeable gratuitement, Soundpools a un petit abonnement. Cependant, vous pouvez utiliser des économies sur votre abonnement Soundpools en achetant un forfait de 12 mois.

Même si vous ne voulez pas payer pour un abonnement Soundpools, le package de téléchargement standard de MusicMaker est livré avec un pack de plugins gratuit qui comprend :

Retards Rétroaction d’amplificateurPédales de guitare Tirettes de tonalité et simulateurs analogiques pour basse et guitare

Le moteur VariVerb II de MusicMaker vous permet de modifier le modèle de réflexion des projets multipistes et de raccorder les effets des différents plugins à votre guise. Le plugin Independence vous donne accès à plus de 50 Go d’effets et dispose d’un mode de performance en direct pour vous permettre de mettre en pratique vos compétences en rotation.

Dans l’ensemble, MusicMaker est un choix solide comme alternative à GarageBand pour Windows.

2. Ohm Studio

Ohm Studio n’est peut-être pas aussi connu que certains des autres produits de cette liste, mais c’est certainement l’une des alternatives GarageBand les plus innovantes pour Windows disponibles. Avec un moteur d’édition peer-to-peer unique, Ohm Studio permet aux musiciens du monde entier de collaborer à distance et d’éditer des projets audio ensemble sans jamais se rencontrer en personne. Cela fait d’Ohm Studio non seulement une excellente alternative à GarageBand pour Windows, mais cela fait également d’Ohm Studio un excellent remplacement pour Zoom, Skype et Google Voice dans de nombreux cas.

Les collaborateurs peuvent utiliser la boîte de discussion en direct du logiciel pour faire des suggestions d’édition, et la mise en œuvre d’un changement est aussi simple que de cliquer et de faire glisser un fichier audio à l’endroit approprié. Contrairement à d’autres moteurs de montage de qualité studio, l’interface de ce logiciel n’encombre pas l’écran avec divers boutons et options supplémentaires. Si vous devez apporter des modifications avancées à vos pistes audio, vous pouvez diviser l’éditeur en plusieurs fenêtres pour minimiser la complexité.

La version de base d’Ohm Studio est toujours téléchargeable gratuitement pour le moment, et elle le restera probablement à l’avenir. Ohm Studio Pro et Ohm Studio Pro XL offrent une multitude de fonctionnalités avancées en échange d’un paiement unique, et le prix d’un abonnement mensuel Ohm Cloud commence à un peu moins de 10 $.

3. Music Maker JAM

Music Maker JAM est une autre station de travail audio numérique gratuite de l’équipe de Magix. Au lieu d’essayer d’être tout pour tout le monde, les développeurs de Music Maker JAM ont choisi quelques fonctionnalités de base à optimiser. L’interface contient un guide étape par étape pour mélanger les boucles d’instruments, et il y a certainement une sensation très WYSISYG dans le logiciel. Cela rend le poste de travail un peu limité par rapport à la version complète de Music Maker, mais se concentrer si fort sur quelques fonctionnalités seulement produit certainement des avantages.

Pour les DJ professionnels et amateurs, Music Maker JAM facilite le mixage dans plusieurs boucles et crée des effets uniques. Les utilisateurs ont accès à des boucles de différents genres et vous pouvez facilement créer des pistes vocales en direct sur n’importe quel arrangement existant. Les fonctionnalités d’édition de JAM sont excellentes, mais c’est la communauté des médias sociaux du logiciel qui fait vraiment la différence.

Pour produire en permanence de nouveaux effets, boucles et pistes que les utilisateurs peuvent déployer, l’équipe marketing YouTube de Music Maker JAM organise régulièrement des concours de remix auxquels tout le monde peut participer. Ces concours attirent des artistes audio talentueux du monde entier, et plusieurs DJ célèbres ont ajouté leur signature. pistes à la vaste bibliothèque du logiciel au fil des ans.

En plus d’être disponible pour Windows, Music Maker JAM est également disponible pour les appareils mobiles iOS et Android. Grâce à cette compatibilité multi-appareils, vous pouvez synchroniser de manière transparente la progression du projet entre votre téléphone portable et votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau.

4. Le gâteau

Techniquement, Cakewalk a ses racines dans une technologie connue sous le nom de « Sonar » et inventée par Roland Corporation. Après que BandLab ait acquis les droits de Sonar à Roland, ils ont renommé le produit sous le nom de Cakewalk et ont commencé à l’offrir gratuitement. Développé à l’origine avec un budget R&D important dans l’une des plus grandes entreprises au monde, Cakewalk propose le moteur de production le plus professionnel des alternatives GarageBand de notre liste.

L’interface utilisateur de Cakewalk laisse suffisamment d’espace pour plusieurs boîtes d’édition, et le téléchargement standard est fourni avec des plugins d’instruments dans de nombreux formats. D’autres plugins incluent des égaliseurs avancés, des compresseurs, des effets de réverbération et bien plus encore. Vous devrez peut-être télécharger des pilotes supplémentaires pour exécuter toutes les fonctionnalités de Cakewalk, mais les quelques minutes supplémentaires nécessaires pour les configurer en valent vraiment la peine.

En résumé, l’expérience utilisateur de Cakewalk est superbe. Contrairement à ProTools et aux autres stations de travail audio payantes, Cakewalk ne vous oblige pas à redémarrer votre session d’enregistrement si vous souhaitez brancher un nouveau clavier MIDI. Pour tirer le meilleur parti de chaque fonctionnalité, vous devez installer votre téléchargement gratuit de Cakewalk sur un ordinateur avec la version 64 bits de Windows.

5. MPC Beats d’Akai Professional

Si vous passez vos journées à chercher des samples de batterie percutants et des boucles accrocheuses pour créer des rythmes entraînants, alors MPC Beats est fait pour vous. Nommé d’après le célèbre workflow MPC, MPC Beats est assez similaire à Music Maker JAM en ce sens qu’il se concentre sur quelques fonctionnalités clés au détriment de larges capacités d’édition. La bibliothèque principale du logiciel contient plus de 2 Go d’échantillons de percussions et une gamme impressionnante de plugins d’effets, ce qui fait immédiatement de MPC Beats une alternative viable à Garageband pour Windows.

Bien que MPC Beats soit uniquement destiné aux artistes et producteurs qui souhaitent créer des pistes rythmiques d’accompagnement, il possède des capacités d’enregistrement multipiste et une compatibilité MIDI. La version de base de MPC Beats est téléchargeable gratuitement et des kits de batterie complémentaires sont disponibles à la carte.

Alors, quelle est la meilleure alternative à Garageband pour les fenêtres en général ?

Il existe plusieurs alternatives GarageBand viables pour Windows, mais l’option qui vous convient dépendra de ce que vous cherchez à accomplir. Pour une solution unique, il est difficile de battre Music Maker ou Cakewalk. Si vous collaborez fréquemment sur des projets, Ohm Studio peut être un meilleur choix.

Étant donné que chaque produit de la liste ci-dessus a une option gratuite, il est facile de tester plusieurs versions avant de prendre votre décision finale.