Il y a quelques semaines, j’ai écrit un article sur la meilleure application de calendrier pour iPhone. En considérant toutes les différentes options, j’ai commencé à trouver de nombreuses alternatives macOS. Pour une raison quelconque, le calendrier intégré pour Mac ne fonctionnait pas très bien pour moi récemment, alors j’ai pensé que je regarderais quelle est la meilleure application de calendrier pour Mac.

Je sais que chacun utilise son calendrier de différentes manières. Certaines personnes aiment gérer toutes leurs tâches à partir de celui-ci. D’autres n’ont que leurs réunions officielles. D’autres planifient toutes les heures de la journée. Comme je le dis toujours quand j’écris des articles comme celui-ci, c’est purement basé sur l’opinion pour moi. J’ai ma façon de gérer mon calendrier, et cela va sans aucun doute biaiser mes opinions. Je garde toutes mes tâches dans une application distincte, donc je ne l’utilise que pour les rendez-vous. Alors allons-y: quelle est la meilleure application de calendrier pour Mac?

Calendrier d’Apple

De toutes les applications de calendrier sur macOS, le calendrier intégré d’Apple est probablement le plus utilisé. Il est intégré à chaque Mac et se synchronise avec les serveurs iCloud, Google Agenda, Yahoo, Exchange et CalDAV en général. En surface, il fait tout ce que vous voudriez qu’il fasse. Il fonctionne de manière fiable avec plusieurs calendriers, il est relativement facile de saisir de nouveaux rendez-vous et il est facile de réorganiser les événements.

Mon problème avec Apple Calendar est qu’il ne fait rien pour se démarquer en dehors d’être l’application par défaut. À bien des égards, cela a stagné pendant des années. La dernière mise à jour de la nouvelle fonctionnalité remonte à quelques années, lorsqu’elle a reçu des alertes de voyage dans le temps. Nous avons passé deux années complètes sans une seule nouvelle fonctionnalité (à l’exception du mode sombre).

Je sais que les applications de calendrier sont matures, mais il n’y a aucune raison pour laquelle Apple ne peut pas continuer à modifier ou à repenser certains aspects de l’application. L’application me semble «lourde» et j’aimerais en voir une version allégée (barre de menus?). Il existe de nombreuses fonctionnalités des autres applications tierces qu’Apple pourrait facilement copier.

Fantastique

Comme je l’ai mentionné dans mon résumé du calendrier iPhone, Fantastical sur iPhone est fantastique. L’homologue Mac n’est pas différent. C’est un «calendrier fantastique». Il comprend toutes les fonctionnalités du calendrier Apple (Voyage dans le temps, prise en charge d’iCloud, Google, Exchange, Office 365, etc., et un mode sombre).

En plus de cela, Fantastical possède des fonctionnalités qui le distinguent du calendrier Apple. J’adore le langage naturel qu’il inclut. Vous pouvez facilement ajouter des rendez-vous en tapant simplement ce que vous devez ajouter (dîner avec papa demain à 19 heures), et cela analysera ce que vous voulez dire. Ma fonction préférée de Fantastical est la version de la barre de menus. Dans Fantastical 1.0, c’était la seule façon d’utiliser l’application. Dans la version 2, ils ont ajouté une vue complète. La version de la barre de menus est ma façon préférée de l’utiliser, cependant. Je n’ai pas beaucoup de rendez-vous, mais cette vue rapide me permet de voir rapidement ma journée à venir et de faire les ajustements nécessaires.

Dans les mises à jour récentes, Fantastical a intégré une prévision météo dans le calendrier afin que vous puissiez savoir si vous devez apporter un parapluie pour votre prochaine réunion sans vérifier différentes applications. Et comme Apple Maps, Fantastical vous montrera la météo locale pour d’autres endroits lorsque l’adresse fait partie de l’entrée du calendrier.

Une autre fonctionnalité bien implémentée est la planification des réunions. Fantastical inclut désormais des propositions de réunion, ce qui permet de demander facilement aux gens les dates ou heures qui leur conviennent pour une réunion. L’application vous permet de créer une proposition à plusieurs reprises et les autres seront invités à choisir les heures qui leur conviennent. Une fois que tout le monde a répondu et qu’une heure commune est trouvée, la proposition peut être automatiquement transformée en événement et ajoutée à votre calendrier.

Dans l’ensemble, c’est juste une excellente application de calendrier. Flexibits n’a rien négligé en prenant la base construite par Apple avec son application de calendrier et en l’amenant au niveau supérieur. Si vous souhaitez gérer vos tâches dans Fantastical, vous pouvez l’intégrer à Reminders, Todoist et Google Calendar (les deux derniers nécessitent Fantastical Premium).

Fantastical pour Mac est gratuit sur l’App Store, et il existe un essai gratuit de Fantastical Premium pour débloquer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires comme une version iOS, des abonnements à des calendriers intéressants, des prévisions météorologiques à 10 jours (la version gratuite comprend 3 jours), un support complet des tâches pour Todoist et Google Agenda, des modèles et plus encore.

OccupéCal

BusyCal existe sur Mac depuis des années. Je pense que la version originale a été lancée sur OS X Leopard. Avant cela, BusySync se connectait à iCal pour le partager sur un LAN local. Inutile de dire que l’équipe de développement travaille sur la scène du calendrier Mac depuis un certain temps. Cela faisait de nombreuses années que je ne l’avais pas utilisé, donc je ne savais pas trop à quoi m’attendre lorsque j’ai commencé à le tester.

Comme Apple Calendar et Fantastical, il a intégré tous mes calendriers (Google et iCloud), mais il prend en charge Exchange, Outlook, Yahoo, etc. À première vue, il ressemble beaucoup à Apple Calendar. Il a votre barre latérale avec les listes de calendriers, la fenêtre principale (avec plusieurs options d’affichage), et il inclut également la prise en charge des rappels Apple. Cependant, il ajoute une caractéristique unique dont je suis tombé amoureux: il comprend des prévisions météorologiques sur dix jours. Cette fonctionnalité est l’une de ces choses dont vous vous demanderez comment vous avez vécu sans.

BusyCal prend en charge la saisie en langage naturel via sa boîte de saisie rapide. Le calendrier Apple fonctionne à peu près de la même manière ici. L’application de la barre de menus le prend également en charge. Ailleurs, BusyCal offre plusieurs des mêmes fonctionnalités que Fantastical: une assistance pour le voyage dans le temps et des ensembles de calendriers.

BusyCal propose un essai gratuit de 30 jours, et il est disponible à l’achat pour 49,99 $.

Perspectives

Bien que j’adore Outlook sur iOS, je ne suis pas un grand fan de la version macOS. Lorsque vous considérez uniquement le calendrier, je pense qu’il est logique de l’utiliser si vous souhaitez utiliser Outlook pour le courrier électronique et que vous n’avez pas besoin de synchroniser les calendriers iCloud. Outlook ne peut synchroniser que les calendriers Exchange et Google.

Dans l’ensemble, ce n’est rien avec quoi je veux passer beaucoup de temps. Si vous vivez dans le monde de la messagerie d’entreprise, vous aimerez peut-être Outlook. Si tel est le cas pour vous, les calendriers Outlook peuvent être la meilleure solution.

WeekCal

Si vous avez un emploi du temps chargé, Week Cal peut être une application que vous voudrez vérifier. Il comprend un certain nombre de vues différentes (semaine, liste, mois, agenda, etc.). La vue hebdomadaire est probablement la plus intéressante. Vous pouvez voir votre vue entière à partir d’un seul écran. De plus, vous pouvez faire glisser et déposer des événements vers de nouvelles dates / heures.

Il manque une entrée en langage naturel, mais il dispose d’un magasin de calendriers. Le magasin est un add-on passionnant. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des prévisions météorologiques, des anniversaires célèbres, des calendriers sportifs, etc. à votre liste. En outre, il comprend des widgets macOS, le partage de rendez-vous sur iMessage, la messagerie électronique et WhatsApp, et la participation à une vidéoconférence en un clic pour Zoom, équipes, etc.

Si vous avez beaucoup d’événements sur votre calendrier, je vous conseille vivement de consulter le calendrier de la semaine. C’est un téléchargement gratuit, et WeekCal Pro (widgets, calendriers intelligents, intégration de rappels, etc.) ne coûte que 19,99 $ par an.

Quelle est la meilleure application de calendrier pour Mac?

Il existe de nombreuses applications de calendrier intéressantes sur Mac. Pour certains, le calendrier d’Apple est la solution parfaite. Si vous voulez plus de personnalisation et d’options, je vous conseille vivement de consulter Fantastical, WeekCal ou BusyCal. Les trois options offrent de multiples avantages et avantages clés en fonction de la façon dont vous utilisez votre calendrier.

