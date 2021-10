Quelle est la meilleure attaque jusqu’à présent cette saison en NBA ?

Cela ne fait qu’une semaine de compétition dans la meilleure ligue de basket au monde, mais on peut déjà analyser plusieurs choses avec les premières impressions des 30 franchises NBA. Les statistiques apparaissent et beaucoup nous laissent des conclusions plus qu’intéressantes, comme celle-ci : Quelle équipe a signé les meilleurs numéros offensifs dans cette première partie du parcours ?

Le gagnant, pour l’instant, est Grizzly de Memphis. Menée par un Ja Morant qui a commencé la saison absolument déchaîné, l’équipe du Tennessee mène l’une des statistiques les plus importantes. Réussiront-ils à rester dans ce top en exploitant tous leurs jeunes talents ?

La NBA après une semaine Meilleure attaque – Grizzlies Meilleure défense – Chaleur Meilleure note nette – Chaleur Meilleur record – Taureaux La plupart des PPG – Oui Le plus RPG – Gobert La plupart des APG – CP3 La plupart des SPG – PG La plupart des BPG – Time Lord Meilleur FG% – Jarrett Allen La plupart des trois – LaMelo, CJ, Patty pic.twitter.com/FXQFiNWQ3v – StatMuse (@statmuse) 26 octobre 2021