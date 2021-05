Quelle est la meilleure composition possible de l’Allemagne pour les Euros?

Alors que la saison régulière de la ligue touche à sa fin, les supporters du Bayern Munich et de l’Allemagne ont encore des euros à espérer. Jogi Low a finalement pris la décision logique d’amener Thomas Muller et Mats Hummels dans l’équipe, tout en laissant tomber des stars sous-performantes comme Julian Brandt et Jonathan Tah. Cependant, avec des pays comme la France et l’Espagne qui semblent incroyablement forts cette année, le simple fait de ramener ce duo ne suffira pas à l’Allemagne pour réussir dans le tournoi.

Maintenant, tout le monde sait qu’un bon alignement va un long chemin, mais comment l’Allemagne s’alignera dans les Euros reste un mystère pour tout le monde (y compris l’entraîneur). Étant donné que Jogi a dû revenir en arrière sur ce qui équivaut à deux ans de sélection obstinée de l’équipe, beaucoup de ces joueurs ont peu de temps de jeu récent les uns avec les autres au niveau international. C’est probablement pourquoi tant de joueurs du Bayern ont été appelés – leur expérience en club peut constituer le fondement de cette nouvelle équipe.

Dans cet esprit, examinons la meilleure formation possible que l’Allemagne puisse aligner dans le tournoi à venir.

Attaque

Avec Muller de retour, Low a enfin un leader pour l’attaque. Photo de Pressefoto Ulmer ullstein bild via .

Avec Thomas Muller, Serge Gnabry et Leroy Sane ayant tous joué une saison entière ensemble au niveau du club, le trio du Bayern sera le ciment qui maintiendra l’équipe ensemble.

Malheureusement, Robert Lewandowski n’est pas allemand, et Jogi a choisi de ne pas appeler un vrai # 9 comme Max Kruse ou Niclas Fullkrug. Cela signifie que Timo Werner ou Kevin Volland devront jouer au sommet sans soutien. Ce ne sont pas des hommes ciblés, il leur sera donc difficile de remplir ce rôle. De plus, aucun des deux n’a jamais joué avec Muller, ce qui pourrait être un autre gros problème.

Une alternative serait de déplacer Muller au sommet et d’amener Jamal Musiala au milieu de terrain offensif. Le jeune a été une révélation lors de sa première saison au Bayern, et il était honnêtement en meilleure forme que Gnabry et Sane cette année. Il est encore jeune, ce qui rend peu probable qu’il commence, mais avoir Musiala et Muller au sommet serait une bonne combinaison.

Milieu de terrain

Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont des partants infaillibles en raison de leur expérience au Bayern, ce qui laisse Ilkay Gundogan ou Toni Kroos pour une troisième place au milieu de terrain. Les deux pourraient jouer le rôle du milieu de terrain central le plus avancé dans une configuration où Muller joue en tant qu’attaquant, car les deux ont beaucoup d’expérience dans un tel rôle.

Alternativement, si Kimmich doit être déplacé vers l’arrière droit, l’un d’eux devra associer Goretzka au milieu. Gundogan pourrait obtenir le signe de tête sur Kroos dans ce cas en raison de sa mobilité supérieure, car il est plus habitué à jouer dans un système axé sur le pressage que l’homme du Real Madrid. Cependant, le contrôle que Kroos apporte à la table ne peut être ignoré, et il est plus susceptible de commencer simplement parce que Low le connaît mieux.

La défense

La défense est beaucoup moins compliquée que l’attaque ou le milieu de terrain, car il y a beaucoup moins de qualité à choisir. Mats Hummels et Niklas Sule ont beaucoup d’expérience à jouer ensemble, donc si Sule peut se mettre en forme, il est probablement le meilleur pari pour le poste d’arrière central.

Lukas Klostermann est un joueur extrêmement défensif, mais il est probablement le meilleur arrière droit allemand pour le moment. Pour le jouer, Robin Gosens pourrait être une option à gauche pour compenser le manque de puissance offensive de Klostermann, un peu comme la façon dont le Bayern s’est arrangé avec Alphonso Davies et Benjamin Pavard.

Alternativement, Niklas Sule pourrait être transféré à RB, car il y a montré de solides performances au niveau du club. L’Allemagne a pas mal d’arrières centraux pour les Euros, mais pas beaucoup d’arrière – ce qui donne à Sule une meilleure chance de faire partie de l’alignement s’il est écarté. Il a l’expérience de jouer avec Sane sur l’aile au Bayern, ce qui est un avantage pour l’entraîneur. Low a besoin de décider avec qui aller en fonction de la performance de l’équipe dans le camp d’entraînement – avec les informations dont nous disposons actuellement, il est impossible de faire une estimation éclairée de la composition exacte.

Au moins une position est simple. Dans le but, Manuel Neuer est la seule option. Leno et Trapp peuvent réchauffer le banc.

Voici un aperçu rapide de certaines des files d’attente potentielles que nous pouvons voir:

Vue Grille

Option n ° 1: Muller et Musiala en haut.

Option n ° 2: Muller en tête avec Kroos / Gundogan au milieu de terrain offensif. Ginter chez RB.

Option 3: Werner / Volland en haut, avec Sule à RB.

Il est difficile de décider lequel est le «meilleur» parmi eux, d’autant plus que Low a gaspillé les deux dernières années en ne faisant pas appel à certains de ses meilleurs joueurs. L’option n ° 1 me semble la meilleure en tant que fan du Bayern, mais l’option n ° 3 est convaincante. Je suis intéressé de voir ce que les gens pensent dans les commentaires.