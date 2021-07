Quelle est la meilleure console Xbox ? 10z viral

La meilleure Xbox ? (photo : Microsoft)

La boîte de réception du mardi continue l’argument sur les niveaux difficiles dans les jeux Soulsborne, comme le recommande un lecteur Touhou Luna Nights.

Pour participer vous-même aux discussions, envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Des choix évidents

C’est donc le 20e anniversaire de la Xbox cette année, sauf que je doute que beaucoup de gens regardent la Xbox OG avec un réel sentiment de nostalgie. Je n’en ai jamais eu. Je ne connais personne d’autre qui en ait déjà eu un et à part Halo, je ne connais aucun bon jeu qui était censé être dessus. Ma question est donc : quelle est la meilleure console Xbox ?

Ce n’est évidemment pas la Xbox One, qui fait le seul véritable choix de la Xbox 360. Ce n’est pas non plus un compliment à l’envers car je la considère vraiment comme l’une des meilleures consoles jamais conçues, avec l’une des meilleures gammes de jeux et un changeur de jeu important en termes de jeu en ligne. Les gens oublient, mais la PlayStation 2 reconnaît à peine l’existence en ligne et a dû être entraînée par le succès de la Xbox.

La PlayStation 3 était également en retard, mais la Xbox 360 s’est imposée en ligne comme la chose la plus importante de la console. Il avait même un excellent contrôleur et à part le Red Ring of Death, aucun inconvénient réel.

Je pense cependant que la Xbox Series X a une chance de la battre. Entre Game Pass et xCloud, nous envisageons une autre génération de changement radical et Xbox pourrait bien sortir en tête. Et même s’ils ne le font pas (la Xbox 360 ne l’a pas fait, elle est la dernière de sa génération), ils finiront quand même par tout changer de toute façon.

Carlton

Échelle du problème

Article intéressant de Plato2 ce week-end, il a mis en avant quelques bons points mais a raté le fait que le Steam Deck n’est pas évolutif et sera obsolète dans plusieurs années, voire moins, comme n’importe quelle autre console. Mais il présente un inconvénient majeur : l’évolutivité.

La Nintendo Switch n’est pas un matériel très puissant, mais lorsque les développeurs créent des jeux spécialement pour elle (ou y adaptent des jeux), ils extraient tout ce qu’ils peuvent du matériel, comme pour toute autre console. Les jeux sont spécialement conçus pour tirer le meilleur parti de l’architecture d’une console. Mais cela n’arrive pas avec les PC. Les développeurs ne sont pas obligés de développer des jeux pour du matériel plus faible, car ils savent que les propriétaires de PC peuvent simplement mettre à niveau.

Donc, à moins que les développeurs ne visent spécifiquement les jeux Steam Deck, par opposition aux utilisateurs de PC en général, il ne pourra pas suivre le rythme de la Switch. Cela semble tentant mais je préfère dépenser mon argent sur une Xbox Series X, une PlayStation 5 ou même une Xbox Series S, qui sont toutes plus puissantes. Et pour être honnête, je n’aime pas la Switch pour sa portabilité, je l’aime pour les jeux Nintendo. Ce qui, comme le dit Platon, est une chose que le Steam Deck ne peut tout simplement pas faire.

PjDonnelli

Objet immobile

L’argument le plus courant que je vois à propos de la difficulté dans les jeux FromSoftware est qu’un réglage de difficulté inférieur n’a aucun effet sur ceux qui ne l’utilisent pas. Je pense que cela manque le point.

Cela pourrait être une expérience identique pour ceux qui utilisent le réglage le plus élevé, mais ce ne serait pas du tout identique pour la personne utilisant le réglage inférieur. Je comprends que les gens veulent profiter d’un jeu à leur guise et ne veulent pas être dictés sur ce qui fonctionnerait le mieux pour eux personnellement, mais ce n’est pas comme ça que les expériences créatives fonctionnent toujours, en particulier celles qui sont si déterminées à définir leurs propres conditions .

Il y a clairement beaucoup de gens qui sont convaincus qu’ils savent mieux ce qui fait des jeux ce qu’ils sont et ce qu’ils vont et ne retireront pas d’une expérience spécifique, et il semble y avoir une certitude absolue qu’ils ne manqueront certainement pas. quelque chose de fondamental à l’expérience From tant qu’ils peuvent s’imprégner de l’atmosphère et expérimenter des fonctionnalités de jeu de rôle moins critiques, etc. Cela néglige complètement un élément central des jeux From, où si un obstacle problématique ne change pas, c’est le joueur qui doit.

Tant de gens semblent prompts à rejeter l’affirmation selon laquelle un défi sans compromis est vraiment une caractéristique fondamentale d’un jeu From alors qu’ils ne sont pas moins désireux de ne pas tenir compte des objectifs et des intentions d’un créateur extrêmement talentueux.

Dans cet esprit, le meilleur support pour les jeux From n’ayant pas plusieurs modes de difficulté est que From n’a pas mis plusieurs modes de difficulté dans leurs jeux.

Panda

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Vaut le passage

J’ai juste pensé écrire pour que tout le monde sache à quel point Touhou Luna Nights est un super petit jeu. Il se joue à mi-chemin entre Metroid et Mega Man, avec des boss légèrement plus faciles que ce dernier. La musique est également une partition Mega Man-esque très optimiste.

Félicitations à Game Pass car je n’aurais probablement pas essayé cela autrement. Je recommande fortement à tous ceux qui attendent avec impatience Metroid Dread de continuer à fonctionner jusque-là.

autoroute 77

Rues à venir

J’aimerais répondre à la lettre de Liam à propos du DLC Streets Of Rage 4. Le DLC Mr X Nightmare a également Roo de Streets Of Rage 3 jouable. Pour le déverrouiller, maintenez simplement le bouton punch up et Start enfoncé à l’écran titre pendant quelques secondes. De plus, en mode Survie, vous pourrez vaincre les ennemis et les déverrouiller pour le mode Entraînement, ce qui vous permettra de choisir n’importe quelle combinaison d’ennemis contre laquelle vous pourrez vous entraîner. Vous pouvez même combattre les boss de Streets Of Rage 1, 2, 3 et 4 tous ensemble. Il existe également de nouvelles musiques et de nouveaux ensembles de mouvements, ce qui en fait un DLC incroyable pour le jeu.

Beaucoup plus d’étapes rétro ont été ajoutées en mode Survie et vous pourrez même affronter les boss Streets Of Rage 1, 2 et 3 en mode Survie, ce qui occupera les gens pendant un certain temps. Voici une capture d’écran des options disponibles en mode entraînement.

Si vous n’avez pas le DLC, cela vaut la peine de le posséder car vous ne serez pas déçu. Dot Emu, Lizardcube et Guard Crush se sont surpassés avec ce DLC et j’espère qu’il y en aura beaucoup plus à l’avenir, avec un mode de type Streets Of Rage Remake qui élargirait encore plus le jeu.

gaz être pourri (gamertag)

Options alternatives

Je suis un peu confus par la réaction au Steam Deck. D’une part, je pense que cela a l’air incroyablement moche, tout comme le contrôleur Steam, qui a également tant promis et à peine livré. J’en ai un et je ne le trouve pas du tout confortable, en plus il fonctionne généralement moins bien qu’un contrôleur Xbox pour la majorité des jeux PC.

Je ne vois tout simplement pas qui est le public ? Les joueurs sur PC ont déjà leur PC haut de gamme pour jouer aux derniers jeux AAA avec les paramètres maximum. Si vous souhaitez jouer sur votre téléviseur, de nombreuses solutions de streaming s’offrent à vous. Cela laisse ceux qui veulent jouer à leurs jeux PC sur ordinateur de poche, ce que je suppose que j’ai massivement sous-estimé.

Je sais qu’ils emballent beaucoup de technologie dans la machine, mais cela semble tout simplement inconfortable à utiliser. N’oublions pas le tristement célèbre record de Valve en matière de prise en charge de leurs appareils. Je ne suis pas du tout vendu.

Pour moi, les expériences de Microsoft avec le streaming vers les téléphones mobiles sont l’avenir.

Mat

Convenir d’être en désaccord

J’ai envoyé un e-mail la semaine dernière avec quelques questions concernant quelques jeux indépendants. J’ai lu dans votre page de lettres que vous aviez maintenant commencé une critique de l’un d’entre eux, Wildermyth. Je voulais juste vous dire merci et c’est précisément pourquoi, après toutes ces années, vous êtes toujours mon numéro un pour tout ce qui concerne les jeux. Suis-je d’accord avec tout ce que vous dites ? Absolument pas, mais j’espère que ce serait le cas sur quelque chose d’aussi basé sur l’opinion que les jeux sur ordinateur.

Cependant, est-ce que je fais confiance et apprécie vos opinions? Absolument. Je sais que vous serez toujours honnête dans vos points de vue, même comme c’est souvent le cas, ceux-ci risquent de contrarier quelques personnes. Cela devient de plus en plus rare dans le monde moderne, ce qui fait qu’il est doublement important pour moi d’avoir un endroit en qui je peux avoir confiance et sur lequel je peux compter pour me dire comment ça se passe !

Juste pour ajouter à cela, vous essayez toujours de prendre en compte les points de vue de vos fans et de répondre aux requêtes et aux demandes, ce que peu de grands sites Web feraient. Donc dans l’ensemble merci et continuez votre excellent travail.

CanardDeLa Mort

CG : Merci.

Être à la traîne

J’ai persévéré un peu avec xCloud mais je pense qu’il me faut doubler voire tripler ma vitesse haut débit pour profiter de tout ce qu’il a à offrir.

Cela dit, la qualité d’image est excellente et je n’ai eu aucun problème avec la fréquence d’images. C’est juste le décalage d’entrée.

Enfin, des excuses tardives pour avoir déformé le commentaire “au milieu de la route” à propos de Crowded House. Je suis peut-être un peu fanatique de Neil Finn !

Quant au consensus sur Crowded House. Clairement, le groupe est excellent.

Mat

PS : Henshin Agogo… tu me fais languir pour Viewtiful Joe. Quels superbes jeux ils étaient.

Plus : Jeux



La légende de Groose

Donc, je suis à environ 30 heures dans Zelda: Skyward Sword HD et je dois dire quel excellent travail Nintendo a fait avec ce jeu.

Les améliorations de la qualité de vie ont aplani toutes les irritations mineures du jeu original. En particulier, pouvoir utiliser des boutons au lieu de commandes de mouvement est une aubaine pour quelqu’un comme moi qui joue principalement en dock et avec le contrôleur Switch Pro.

Les graphismes de style aquarelle avaient toujours l’air bien dans l’original, et avec le vernis HD qui leur a été donné, ils sont encore plus beaux et auront toujours cette qualité intemporelle, comme Ōkami et The Wind Waker.

Le fait que Fi ait régné en fait un personnage beaucoup plus sympathique. En parlant de personnages, j’avais oublié Groose ; au départ, il a l’air d’un crétin mais ensuite sa bêtise attachante vous gagne.

Ne laissez personne vous dire que Skyward Sword est tout sauf un très bon jeu – vous lui avez donné un GC de 8/10 et je lui donnerais un 9 toute la journée.

Quiconque dit le contraire ne joue pas à beaucoup de jeux d’autres développeurs. Si vous pensez que Skyward Sword est un jeu médiocre, n’oubliez pas qu’un jeu Zelda médiocre est meilleur que 95% de tous les autres jeux.

Antoine B

La boîte de réception fonctionne également

Je vais être honnête, je ne savais pas que Microsoft avait acheté Double Fine. Je suis d’accord, cela fait un bien meilleur match que le vieux janky Bethesda et l’affreux Todd Howard. Et bravo pour avoir toujours publié la version PlayStation 4.

Kurdle

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un mode facile dans les jeux From est une mauvaise idée, mais une qui n’a pas été mentionnée est qu’ils ne poussent pas sur les arbres. Réduire un jeu From pour que tout le monde puisse le battre va prendre beaucoup de temps et d’argent, qui ne sera alors pas dépensé pour le jeu principal.

danse

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Iceman, qui demande quel jeu regrettez-vous le plus d’avoir acheté ou reçu en cadeau pendant votre enfance ?

Les enfants sont encore plus enclins au battage médiatique que les adultes, et nous avons tous des jeux dont nous sommes gênés de nous souvenir avec impatience, mais lequel vous a le plus bouleversé ? Est-ce que cela a gâché un anniversaire ou un Noël ou était-ce quelque chose pour lequel vous avez dépensé votre propre argent et que vous avez regretté amèrement ?

Quel genre de taux de réussite aviez-vous quand vous étiez enfant, en termes de qualité des jeux que vous avez choisis, et comment avez-vous fait vos choix ? De quelle publicité ou critique vous souvenez-vous comme étant la plus trompeuse et êtes-vous tombé(e) dans le piège vous-même ?

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Boîte de réception des jeux : succès Steam Deck, Zelda : défense Skyward Sword et Streets Of Rage 4 DLC



PLUS : Weekend Hot Topic, partie 2 : Les jeux classiques que vous n’obtenez pas



PLUS : Weekend Hot Topic, partie 1 : Les jeux classiques que vous n’obtenez pas

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();