Quelle est la meilleure crypto métaverse à acheter ? J’ai joué à 3 meilleurs jeux NFT pour le découvrir.

GameStop devient tokenisé

C’est vrai: GameStop (NYSE :GME) lance un échange NFT.

Cette nouvelle a immédiatement fait grimper le stock de mèmes de 30%, un résultat potentiel que j’ai décrit dans une newsletter de décembre. GameStop ouvre la voie avec les NFT dans le métaverse, et il semble que les investisseurs aiment chaque instant.

Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près les jeux Web3 qui ont potentiellement inspiré GameStop et voir lesquels (et les NFT associés) vont sur la lune.

Les cryptos du métaverse sont chauds. Mais sont-ils bons ?

Les soi-disant experts boursiers ont la mauvaise habitude de parler d’entreprises qu’ils connaissent très peu.

Animateur d’interview : « Que fait Upstart (Holdings) ? »

Analyste : « Euh… Eh bien, je suis désolé… Ouais… Tu romps. [ends interview] »

J’aimerais plaisanter. Mais il s’agissait d’un segment réel du Power Lunch de CNBC en octobre.

Maintenant, je ne dis pas que les experts doivent essayer tous les produits eux-mêmes. Je recommande les biotechnologies tout le temps sans essayer personnellement leurs médicaments (et mon médecin m’en remercie). Et heureusement, l’analyse de la séparation de L-Brands en août n’a pas nécessité un essayage de lingerie Victoria’s Secret.

Mais les grands investisseurs connaissent au moins le produit d’une entreprise, sinon intimement sa qualité.

Prendre le métaverse pour un tour

C’est pourquoi j’ai consacré cette semaine aux jeux vidéo. Et avant de vous plaindre que je prolongeais mes vacances, pensez à ceux que j’ai choisis :

Decentraland (CCC :MANA-USD)

bac à sable (CCC :SABLE-USD)

Axie Infini (CCC :AXS-USD)

Ensemble, ils représentent les meilleurs jeux Metaverse NFT aujourd’hui.

Et voici le point crucial pour les investisseurs : seuls les jeux les plus amusants survivront.

Le jeu multijoueur le plus joué de tous les temps — Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) World of Warcraft — a réuni 116 millions d’abonnés parce que c’était bien. Les joueurs passeraient des centaines (voire des milliers) d’heures à combattre des orcs et des nains dans le monde en ligne d’Azeroth.

Pendant ce temps, des déceptions comme Anthem et Cyberpunk 2077 étaient aux antipodes. Ces ratés ont aliéné les utilisateurs avec un gameplay buggé, un manque de contenu et des promesses non tenues – parfois tout ce qui précède. Bethesda le réalisateur Todd Howard a vu sa réputation détruite pratiquement du jour au lendemain par le fiasco de Fallout 76 en 2018.

Aujourd’hui, les enjeux sont encore plus importants. Des fortunes ont déjà été créées et perdues à cause des crypto-monnaies Metaverse ; en décembre, une parcelle virtuelle de « terrain » à Decentraland s’est vendue 2,4 millions de dollars, au FOMO de ceux qui ont vendu 106 $ en 2017.

Donc, pour déterminer laquelle de ces crypto-monnaies a le moindre espoir d’augmenter le plus, j’ai démarré mon PC de jeu et je me suis connecté directement.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Décentralisé (MANA)

TL;DR : Une ville fantôme dans l’ensemble, mais avec un réel potentiel

Entrer dans Decentraland était étonnamment facile. Une simple visite sur leur site Web a rapidement transformé mon navigateur de bureau en un monde en ligne caricatural.

Ensuite, les choses sont devenues étranges.

Il y avait des centaines d’avatars d’autres personnes autour du mien. Mais j’ai vite réalisé qu’ils ne bougeaient pas… ou ne faisaient vraiment rien. Ces « zombies », semble-t-il, étaient des utilisateurs d’AFK (loin du clavier) qui ont laissé leurs sims fonctionner.

Les graphismes aussi étaient une déception. L’imagerie en blocs donnait l’impression que quelqu’un avait remonté l’horloge de deux décennies. Des visuels à la pointe de l’Unreal Engine 5, ce n’était pas le cas.

En quittant la zone de départ, une autre vérité est apparue : il n’y avait pas grand-chose à faire en dehors des places centrales. À l’exception de la maison occasionnelle, une grande partie de Decentraland est sous-développée et inhabitée. À moins que vous ne vouliez jouer à une version contrefaite de Minecraft ou perdre de l’argent dans l’un des nombreux casinos en ligne de Decentraland, vous pouvez probablement renoncer au jeu.

Source : Decentraland

Mais.

Voici où les choses deviennent intéressantes. Decentraland est spécialement conçu dans le cloud, ce qui facilite le déploiement d’améliorations graphiques. Et certaines des propriétés les plus luxueusement construites ont une étrange extravagance. Pliez assez fort et Decentraland ressemble à un gagnant potentiel de Metaverse.

Cela nous amène à la vraie question :

Devriez-vous acheter du MANA ?

Réponse courte, MANA est certainement un jeton à surveiller, mais les investisseurs qui cherchent à vraiment tirer profit de Decentraland devraient envisager autre chose :

La terre.

L’offre limitée de parcelles de 16×16 mètres est la pierre angulaire de Decentraland. La propriété est représentée par les TVN et les « emplacements » de premier ordre (c’est-à-dire les parcelles près des routes ou des places centrales) peuvent se vendre pour des millions.

Les investisseurs peuvent également obtenir des prix relativement bon marché, du moins selon les normes NFT. Les prix commencent actuellement à 13 000 $, et des emplacements raisonnables sont toujours disponibles pour 20 000 $ ou moins. Assurez-vous simplement de ne pas payer trop cher.

Source : Decentraland

Surtout, les propriétaires peuvent aménager leurs parcelles. Les programmeurs avertis ont déjà gagné des millions en créant de somptueux modèles 3D dans le SDK Decentraland. Et avec des parcelles de terrain plafonnées à 90 601 lots, elles constituent une bien meilleure réserve de valeur que n’importe quel NFT facile à reproduire dans le monde MANA.

Conclusion : Decentraland Land semble plus attrayant que les autres NFT MANA.

Bac à sable (SABLE)

TL; DR : SAND a un début prometteur, mais il est encore trop tôt pour acheter

Le deuxième concurrent pour « Metaverse Star » est le Sandbox, un jeu développé par Animoca Brands.

Le bac à sable est une version encore plus grande de Decentraland, couvrant environ 65 fois la quantité de terres virtuelles. Les parcelles sont également plus grandes, à 96 x 96 mètres chacune, ce qui donne aux développeurs beaucoup plus d’espace pour expérimenter. Les graphiques ont également plus de polissage.

Le bac à sable, cependant, était un jeu auquel je ne pouvais pas jouer. La saison 1 originale d’Alpha était déjà fermée au moment où j’ai eu le temps de m’inscrire, et décrocher les 10 000 $ pour un laissez-passer complet m’a donné de sérieuses vibrations au Fyre Fest.

Source : CryptoStache / YouTube.com

Néanmoins, les critiques en ligne se sont rendus sur le Web pour donner leur avis.

« L’apparence et la convivialité de The Sandbox sont assez bonnes… il a une longévité », a déclaré un commentateur de YouTube. « Cependant, gameplay et polissage, je ne suis pas aussi impressionné… le combat était assez maladroit… cela empêche le jeu de se sentir très amusant ou gratifiant.«

Le terrain de Sandbox, d’une valeur moyenne de 15 000 $ par parcelle, semble également être un investissement discutable. Non seulement le jeu est incomplet (vous ne pouvez donc pas encore visiter votre terrain), mais les propriétaires actuels ont transformé la carte en une page de petites annonces virtuelles, les propriétaires cherchant à retourner les propriétés aussi vite qu’ils le peuvent.

Source : bac à sable

C’est une mauvaise nouvelle pour SAND. Avec des sociétés de développement aux poches profondes de Square Enix (OTCMKTS :SQNXF) (Final Fantasy) à Microsoft (NASDAQ :MSFT) (Minecraft, Halo) entrant dans le monde NFT/Metaverse, Animoca Brands aura besoin de graphismes plus que raisonnables pour suivre le rythme.

Conclusion : Sans un jeu fonctionnel, SAND reste un jeu hautement spéculatif.

Axie Infini (AXS)

TL; DR : Axie est un excellent moyen de renforcer l’équité de la sueur… si vous aimez les jeux de style Pokémon

Enfin, il y a Axie Infinity, un jeu de combat de style Pokémon où les joueurs élèvent et nourrissent des « Axies » pour se battre.

Le démarrage n’a pas été si facile. Vous avez besoin de 3 « Axies » pour vous joindre, et la seule façon de les acquérir est de dépenser environ 200 $ sur le marché d’Axie (ceux qui cherchent à acheter une équipe équilibrée auront besoin de 500 $ ou plus).

Source : Axie Infinity

Mais pour ceux qui sont prêts à débourser de l’argent, Axie Infinity est plutôt décent. Le jeu de combat au tour par tour est mignon, bien équilibré et bien, addictif. Je me suis rapidement retrouvé à regarder des heures de vidéos YouTube pour trouver la meilleure combinaison de capacités et de groupes.

C’est parce qu’Axie Infinity contient également des éléments trouvés dans des jeux comme Hearthstone – un jeu en ligne compétitif très réussi. Non seulement les joueurs sont incités à collectionner des créatures de style Pokémon pour leur rareté, mais ils reçoivent également une compensation monétaire pour l’effort. Les meilleurs joueurs de Hearthstone peuvent gagner des centaines de milliers de dollars ; certains joueurs d’Axie gagneraient désormais 2 000 $ par mois ou plus.

Source : NFT Guru, YouTube.com

Devriez-vous acheter AXS ?

Investir dans AXS — ou son cousin Potion d’amour douce (CCC :SLP-USD) — est une question distincte. Axie Infinity a un problème d’inflation sur les bras. « Joueurs [are] encaisser plutôt que de remettre leur argent dans le jeu », note la société d’analyse Naavik – un fait dont je peux attester être devenu l’expert du bureau dans le jeu.

NFT Radar le dit plus crûment.

« Axie Economy … s’effondre lorsque le nombre de nouveaux arrivants diminue ou s’arrête », ont-ils écrit. « C’est à peu près un schéma de type Ponzi. »

Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Le développeur d’Axie, Sky Mavis, a admis que « de par sa conception, l’économie d’Axie dépendra de nouveaux entrants ». Ce n’est qu’en collectant 500 $ auprès de nouveaux joueurs que cette économie de style MLM récompense les joueurs existants avec leurs 2 000 $ par mois.

Bottom line: Achetez AXS/SLP si vous jouez à Axie pour la joie. Mais ne vous attendez pas à des retours sans travailler.

Vous ne pouvez pas faire confiance à « l’avantage du premier moteur » dans les jeux vidéo

En 1997, Ultima Online a pris d’assaut le monde. Le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) finirait par accaparer 90 % du marché, selon le data scientist Randy Olson.

Le succès d’Ultima, cependant, fut de courte durée. En 2000, Everquest et Lineage, basé en Corée, prendraient le trône des jeux les plus vendus. Avance rapide de 4 ans et World of Warcraft ferait de même.

En d’autres termes, les jeux en ligne populaires peuvent tomber en disgrâce presque du jour au lendemain. Si vos amis passent tous à quelque chose de mieux – ou même simplement de différent – ​​il y a de fortes chances que vous le fassiez aussi.

Le même principe est vrai pour les jeux Metaverse que j’ai testés. Se lever de Decentraland impliquait simplement de fermer la fenêtre de mon navigateur. Et me sevrer d’Axie Infinity a été obtenu à froid en jetant mon téléphone par la fenêtre du deuxième étage (je vous ai dit que le jeu était addictif).

Cela signifie que les investisseurs en crypto Metaverse doivent faire preuve de prudence. Et à moins que vous ne soyez prêt à jouer aux jeux eux-mêmes, ne considérez pas ces investissements comme une voie vers la richesse sans effort.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.