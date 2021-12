Quelle est la meilleure musique de course ? – Selon cette étude, pas Drake

Crédit photo : Josh Gordon

Quelle est la meilleure musique de course à pied ? La réponse à cette question peut vous surprendre.

La musique fait partie intégrante de tout entraînement, vous aidant à garder le rythme et à garder votre temps. Une étude récente de Pour Moi a révélé que certains artistes créent une musique meilleure pour courir que d’autres. Ils ont analysé les données de course de 60 courses, où les coureurs écoutaient un artiste différent pour chaque course.

Alors, quel artiste est arrivé en tête pour la meilleure musique de course ? Beyoncé. La nature décontractée de la musique de Drake le rend moins adapté aux coureurs. En fait, l’étude a révélé que Drake peut ajouter 21 secondes par kilomètre aux temps des coureurs. Deuxième sur la liste des artistes qui ralentissent les coureurs ? BTS et Doja Cat.

(Tous les temps ci-dessous sont en minutes et secondes.)

Meilleure musique de course par artiste Artiste Amélioration du temps par km Amélioration du temps

Marathon d’amélioration du temps de course de 3 miles 1. Beyoncé -00:33 -02:45 -23:12 2. Harry Styles -00:31 -02:35 -21:42 3. Britney Spears -00:28 -02:20 -19:36 4. Adèle -00:19 -01:35 -13:18 5. Taylor Swift -00:17 -01:22 -11:32 6. Shawn Mendès -00:16 -01:20 -11:12 7. Rihanna -00:15 -01:15 -10:30 8. Ed Sheeran -00.08 -00:40 -05:36 9. Olivia Rodrigo -00:07 -00:35 -04:5410. Justin Bieber-00:05-00:25-03:30Et si vous faisiez plus que simplement courir ? Quelle est la meilleure musique pour n’importe quel entraînement ?

Eh bien, Digital Music News a également des données intéressantes à ce sujet. Feed.fm alimente certains des meilleurs produits de fitness au monde, leur donnant un aperçu unique des chansons que les gens jouent pendant l’exercice. Au cours de la dernière année, Feed.fm a servi 550 millions de chansons à six millions d’utilisateurs uniques. Voici donc ce que nous pouvons apprendre de ses données.

Dans l’ensemble, le genre de musique d’entraînement le plus populaire est la pop avec 78% des écoutes. Vient ensuite la musique de yoga downtempo à 9%, suivie du hip-hop à 6%, de l’EDM à 4% et du rock à seulement 2% de la part de la musique d’entraînement. Les caractéristiques des chansons d’entraînement les plus choisies incluent 120-125 BPM, des voix féminines et des paroles agréables.

Meilleures chansons d’entraînement de 2021 – Selon Feed.fm « Rien ne brise comme un cœur » – Mark Ronson | 2019« N’aie pas envie de pleurer » – Sigrid | 2019 « React » – Les Pussycat Dolls | 2020 « Ciel de minuit » – Miley Cyrus | 2020« Hallucinate » – Dua Lipa | 2020 « 2 coeurs (ft. Gia Koka) » – Sam Feldt & Sigma | 2020 « fille chaude déception » – Blackbear | 2020 « Maintenant que je t’ai trouvé » – Carly Rae Jepsen | 2019 « Malibu » – Kim Petras | 2020« Danse encore » – Selena Gomez | 2020Les meilleures nouvelles chansons d’entraînement de 2021 « Love Me Land » – Zara Larsson « Test Drive » – ​​Ariana Grande « Spaceman » – Nick Jonas « Feel Good » – Polo & Pan « Beautiful Mistakes » – Maroon 5 & Megan Thee StallionLes chansons les plus ignorées pendant les entraînements « Mama » – Clean Bandit « Daddy » – Blueface « Funkdafied » – Da Brat « All the Way Up » – Fat Joe, Remy Ma & JAY Z « TROUVE MY WAY » – DaBaby

Feed.fm dit que les sauts sont importants pour ceux qui utilisent la musique pour s’entraîner. L’équipe de curation de Feed.fm évalue les taux de saut mensuels de musique pour affiner les stations de musique qui sont proposées à ceux qui préfèrent certains types d’exercices.