Quelle est la meilleure stratégie de création de richesse aujourd’hui ?

Au cours des 20 dernières années, le marché boursier a augmenté à un TCAC de 17%, offrant les meilleurs rendements de toutes les classes d’actifs en Inde.

Quelle est la stratégie de génération de richesse n ° 1 adoptée par la plupart des milliardaires en Inde aujourd’hui ? Quelle est la stratégie de génération de richesse n°1 sur laquelle 48 % des millionnaires indiens comptent pour faire fortune ? Vous voulez augmenter votre richesse et vos revenus sans que vous travailliez dur pour cela ?

Avez-vous été en mesure d’utiliser efficacement le pouvoir d’allongement de l’argent de stratégies d’investissement patrimoniales spécifiques qui ont surperformé presque tous les autres investissements «traditionnels» au cours des dernières décennies en Inde ?

Regardez, les jours où l’immobilier a donné des retours d’env. 35% YOY c’est de l’histoire ancienne. Il est maintenant laissé à de maigres rendements de seulement 4 à 7 %. L’or perd sa capacité de retour standard. Et nous savons que les dépôts à terme et les obligations tomberont à plat face à l’inflation et la plus grande erreur est de stocker une partie de votre rémunération dans l’épargne. Il ne poussera jamais tout seul.

C’est comme si vous travailliez dur pour gagner de l’argent. Au lieu de faire travailler votre argent pour vous.

Sans aucun doute, 83 pour cent des millionnaires reconnaissent « l’investissement intelligent » comme la clé de leur fortune et 48 pour cent des actifs investissables des millionnaires sont en actions, selon un rapport de recherche de Spectrem Group.

Ce que je veux porter à votre attention, c’est qu’à long terme, les investissements qui se sont appréciés beaucoup plus que tout le reste dans les classes d’actifs d’investissement sont les fonds spéculatifs, l’arbitrage, le portefeuille d’actions, les SIP, le capital-investissement, etc.

Vous voyez, les gens comptent sur les actifs d’investissement traditionnels en raison de leur tangibilité, de l’appréciation du capital et du faible risque. Mais la menace beaucoup plus grande est la baisse et le retour lent de ces investissements qui pourraient même ne pas résister à l’inflation dans une décennie ou deux.

Après tout, pourquoi voudrait-on obtenir des rendements minimaux sur leurs investissements alors que vous pouvez obtenir un taux de rendement composé annuel fulgurant à long terme ?

Pour créer une richesse massive, les investisseurs doivent choisir aujourd’hui des actions de qualité à moyenne capitalisation, de sorte qu’elles deviendraient une action potentielle à grande capitalisation dans un proche avenir. Des opportunités sont présentées par le marché.

Quand les gens viennent me voir et me disent : « Hé, Videsh, n’est-il pas sceptique d’investir dans des devises / actions et matières premières comme le cuivre / le pétrole brut ? » Je leur montre comment j’utilise religieusement un système organisé, la discipline et la patience pour atténuer l’incertitude et exploiter des opportunités fantastiques.

Et avec ces conseils simples, ils prennent des décisions plus éclairées et plus productives. Considère ceci; récemment, les marchés boursiers ont atteint un niveau record, à savoir Sensex 56 198, Nifty 16 722. Il y a vingt ans, NIFTY était à 900, et maintenant il a atteint la marque 16 722, ce qui signifie une appréciation stupéfiante de 1755%. C’est l’étonnant pouvoir de la composition.

Considérez ceci, au cours des 20 dernières années, le marché boursier a augmenté à un TCAC de 17%, offrant les meilleurs rendements de toutes les classes d’actifs en Inde. Fabuleux, n’est-ce pas ? Il reflète l’optimisme des investisseurs quant à l’investissement dans l’économie indienne et dans de nouvelles entreprises/entreprises par le biais des bourses, même en cas de crise pandémique mondiale. De plus, de nombreuses actions se vendent aujourd’hui à un rabais important par rapport à leur valeur intrinsèque, et elles vont exploser dans les 5 à 7 prochaines années, rendant leurs investisseurs très riches. Je vois une tendance à la hausse massive tout à fait prévisible, pratiquement imparable et absolue devant moi.

Dans ce mouvement ascendant qui garantit pratiquement des profits en flèche, la question est de savoir combien vous pourrez récupérer et conserver dans votre coffre-fort ? Maintenant, voici le plus gros problème, en raison du manque de connaissances et de conseils inappropriés, la plupart des investisseurs ordinaires ignorent ces opportunités de création de richesse et ne pourraient jamais profiter du processus de création de richesse exponentiel avec le pouvoir de la capitalisation.

Un proverbe très puissant dit : « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur temps est maintenant. Et puisque la composition signifie réaliser des bénéfices sur les bénéfices, plus tôt vous commencez, plus tôt vous pourrez développer vos portefeuilles d’investissement à un rythme géométrique.

Puisqu’il s’agit de votre patrimoine, consultez un expert qui a fait ses preuves et qui peut vous guider avec précision avec la meilleure stratégie d’investissement de portefeuille en fonction de vos objectifs de patrimoine, de revenus et de style de vie.

(Par Viidyes K Totare, directeur général et PDG, Archers Wealth Management Pvt Ltd)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les investisseurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant d’effectuer tout investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.