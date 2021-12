Quelle est la nouvelle norme HDR10 + Gaming pour les jeux vidéo que Samsung a inventée et que NVIDIA va prendre en charge | Jeux

Samsung a présenté hier une nouvelle norme HDR, conçue pour les jeux vidéo. Il y a des doutes sur son acceptation, mais NVIDIA a déjà montré son soutien.

le HDR arrivé tardivement et mal aux jeux vidéo sur PC, avec moins d’acceptation que sur console, et avec un retard dans le lancement de moniteurs avec HDR.

Les premiers moniteurs étaient assez peu lumineux pour une image HDR de qualité, et la prise en charge des jeux était clairsemée et boguée.

Les choses se sont améliorées au cours des deux dernières années, avec le lancement de la norme VESA DisplayHDR et des moniteurs de meilleure qualité. Et maintenant, Samsung en annonce un nouveau : HDR10 + Jeux. Cela contribue?

le contraste dynamique élevé ou HDR est une amélioration d’image qui offre des couleurs plus vraies et plus de détails dans les scènes sombres, entre autres optimisations.

La norme la plus répandue en HDR10 +, car c’est gratuit. Être en compétition avec Dolby Vision, qui nécessite une licence mais est pris en charge par de nombreuses marques de téléviseurs, plateformes de streaming et Xbox.

HDR10 + Jeux est une variante du format conçu pour les jeux vidéo. Il apporte trois nouveautés : VRR, étalonnage automatique HDR et mappages de tonalité source à faible latence.

Si le moment est venu d’acheter un moniteur de jeu et que vous ne savez pas quoi prendre en compte, dans ce guide d’achat, nous vous indiquerons quels sont les paramètres les plus importants pour faire votre bon choix.

le VRR ou taux de rafraîchissement variable, permet au taux de rafraîchissement du téléviseur ou du moniteur de s’adapter aux fps du jeu, qui sont généralement variables.

C’est-à-dire qu’au lieu d’utiliser un taux fixe à 60 ou 120 Hz, cette valeur varie en temps réel pour s’adapter aux fps du jeu, lorsqu’ils n’atteignent pas ces 60 ou 120 fps. Cela maintient la douceur des mouvements.

C’est quelque chose qui existe depuis des années sur PC, optimisé par les technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync d’AMD. Même certains téléviseurs LG l’ont déjà depuis l’année dernière. Mais Samsung l’intègre dans ses moniteurs via HDR10 + Jeux.

Une autre nouveauté est Calibrage automatique HDR, qui permet essentiellement au moniteur d’ajuster automatiquement les valeurs de luminosité, en analysant le jeu, au lieu que le joueur n’ait à le faire manuellement, comme c’est actuellement le cas.

Finalement, le Mappage de tonalité source à faible latence signifie que HDR10 + Gaming garantit que l’application HDR n’ajoutera aucune latence au jeu.

L’objectif est que l’amélioration de l’image ne fournisse pas de retard dans l’image, par rapport aux mouvements de la manette ou de la souris.

Samsung confirme dans le communiqué de presse que les moniteurs et téléviseurs qu’elle commercialisera en 2022 auront HDR10 + Gaming.

En outre NVIDIA inclura également cette nouvelle norme dans les drivers de vos cartes RTX et GTX 16 tant que ces moniteurs sont à vendre.

Reste à savoir quels jeux prendront en charge le HDR10 + Gaming, et s’il sera étendu à d’autres plateformes et à d’autres marques de téléviseurs et moniteurs.