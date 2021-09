Quelle est la prochaine étape alors que le dev Ethereum Virgil Griffith plaide coupable aux sanctions contre la Corée du Nord

L’ancien développeur d’Ethereum (ETH), Virgil Griffith, qui a été inculpé d’un chef de complot pour enfreindre l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a changé son plaidoyer quelques instants avant le début de la sélection du jury pour son procès devant le tribunal de district américain de Manhattan.

Griffith devrait être condamné l’année prochaine en janvier, et alors qu’il risque jusqu’à 20 ans de prison, dans le cadre de son accord de plaidoyer, les procureurs ont accepté de demander une peine plus courte.

Entre 63 et 78 mois de prison

Après avoir fait une présentation sur la crypto et la blockchain lors d’une conférence nord-coréenne en 2019, Griffith a été accusé d’avoir comploté en vue de violer une loi fédérale interdisant aux citoyens américains d’exporter des biens, des services ou des technologies vers le pays communiste.

L’accord de plaidoyer de dernière minute pour éviter la peine maximale de 20 ans pourrait voir Griffith purger entre 63 et 78 mois de prison.

À peine arrivé : alors que son procès concernant une conférence sur la crypto-monnaie en Corée du Nord était sur le point de commencer, Virgil Griffith a changé son plaidoyer en faveur de la culpabilité. Le procès n’aura pas lieu et il sera condamné en janvier. pic.twitter.com/uEJt3ZtqqI – Martyn Williams (@martyn_williams) 27 septembre 2021

« Comme il l’a admis devant le tribunal aujourd’hui, Virgil Griffith a accepté d’aider l’un des adversaires étrangers les plus dangereux de notre pays, la Corée du Nord. Griffith a travaillé avec d’autres pour fournir des services de crypto-monnaie à la Corée du Nord et aider la Corée du Nord à échapper aux sanctions, et s’est rendu en Corée du Nord pour le faire. Dans le processus, Griffith a mis en péril la sécurité nationale des États-Unis en sapant les sanctions que le Congrès et le président ont promulguées pour exercer une pression maximale sur la menace posée par le régime perfide de la Corée du Nord », a déclaré Audrey Strauss, avocate américaine pour le district sud. de New York, dans une déclaration préparée.

Compte Coinbase

L’accord de plaidoyer de Griffith a été une surprise puisque les procureurs et la défense juridique de Griffith se préparent pour un procès.

Il est détenu par le gouvernement fédéral américain depuis juillet, date à laquelle le juge de district américain P. Kevin Castel à Manhattan a révoqué sa caution. Ses conditions de mise en liberté sous caution comprenaient des restrictions strictes sur son utilisation d’Internet, qu’il a violées lorsqu’il a tenté d’accéder à ses avoirs Coinbase.

À la suite du plaidoyer de culpabilité, le juge Castel a rendu une ordonnance autorisant les avocats de Griffith à prélever leurs honoraires sur son compte Coinbase.

Obtenez un avantage sur le marché des crypto-actifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de CryptoSlate Edge.

Analyse en chaîne

Instantanés de prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.