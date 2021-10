Quelle est la prochaine étape après le rebond de Ripple? Invezz

Le prix de Ripple (XRP / USD) a bondi au cours du week-end alors que les investisseurs regardaient le cirque en cours entre Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission (SEC). Le prix du XRP a atteint un sommet sur plusieurs semaines de 1,2290 $, soit environ 42% au-dessus du niveau le plus bas de septembre.

Ripple Labs et cas SEC

En décembre de l’année dernière, la SEC a déposé une plainte importante contre Ripple Labs et certains de ses hauts responsables. Le cœur de l’affaire est de savoir si XRP doit être classé comme un titre ou une monnaie numérique comme l’ETH et le Bitcoin. La SEC fait valoir que le XRP est une garantie financière, qu’elle devrait surveiller.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’affaire s’est poursuivie ces derniers mois. Le plus gros retard s’est produit il y a quelques mois lorsque le juge chargé de l’affaire a autorisé la SEC à poursuivre sa mission d’enquête. Et dans une lettre la semaine dernière, Ripple Labs a accusé la SEC de ses pratiques pendant l’affaire.

Justement, il a accusé la SEC de ne pas avoir répondu à ses 30 000 demandes d’admission (RoA) qu’il a déposées auprès de l’agence. La SEC soutient que les RoA sont inutiles et qu’elle a passé plus de 100 heures à répondre aux 254 premières demandes.

Le prix du XRP a également rebondi même après une semaine importante au cours de laquelle la Stellar Foundation a signé un accord de blockchain avec MoneyGram, la société de transfert de fonds. L’accord verra la société proposer USD Coin, un stablecoin proposé par Circle. Le jeton est créé à l’aide de la technologie Stellar. Cela signifie que les transactions MoneyGram pourraient bientôt se produire en temps quasi réel.

L’accord entre Stellar et MoneyGram est remarquable car Ripple Labs a un accord similaire avec la société. L’accord a été suspendu lorsque la SEC a déposé une plainte.

Le prix du XRP a également augmenté à un moment où les autres crypto-monnaies étaient stables. Bitcoin se tenait confortablement au-dessus de 50 000 $ tandis qu’Ethereum est au-dessus de 3 600 $.

Prévision de prix XRP

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du XRP a connu une tendance haussière majeure ces dernières semaines. En particulier, la pièce a formé un motif tête et épaules inversé. Et au cours du week-end, la pièce a réussi à passer au-dessus de la ligne de cou de ce modèle à 1,1300 $. Dans l’analyse de l’action des prix, un modèle H&S inversé est généralement un signal haussier.

Il a également dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Par conséquent, la devise devrait continuer à se redresser alors que les taureaux ciblent la prochaine résistance clé à 1 300 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent