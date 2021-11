Quelle est la prochaine étape pour Britney ? Après avoir été libre – El Sol de México

Après presque 14 ans sous une tutelle stricte qu’elle considérait injurieux et exploiteur, Britney Spears être à nouveau libre.

Maintenant qu’un tribunal de Californie a levé la tutelle qui interdisait à l’une des pop stars les plus prospères au monde de gérer sa propre vie et sa fortune, de nombreux fans se demandent suivant.

La spéculation abonde – Des enfants ? Voyages ? Poursuivre ta famille ? – bien que la réponse soit insaisissable, en particulier dans le style de vie prudente à quoi Lances elle était liée, gouvernée en grande partie par son père Jamie.

La superstar qui aura 40 ans le 2 décembre, n’a pas donné d’interview depuis des années, fait rarement des apparitions Publique et agi pour la dernière fois en octobre 2018.

Après son ascension vers une renommée mondiale à l’adolescence grâce à une série de tubes, dont Bébé encore une fois, et la dépression nerveuse qui a suivi qui l’a mise sous tutelle dans 2008, la plupart de ce que le public sait sur Spears vient d’elle compte instagram.

Là, il a publié plusieurs fois par jour pendant des années, souvent ses propres vidéos faisant des pirouettes ou des routines de danse, tandis qu’à d’autres moments, il parle d’espoirs et de rêves.

Son Instagram a contribué à générer le mouvement des fans #FreeBritney.

Communication depuis son luxueux manoir à Les anges avec le monde extérieur (elle compte plus de 90 millions de followers sur Instagram et Twitter) a offert à la chanteuse un minimum de contrôle sur son image, et c’est peut-être là que réside la lecture la plus juste de ses projets.

En octobre, après que son père eut été démis de sa tutelle, Lances Il a exprimé son inquiétude quant à son avenir dans une longue lettre.

« Je vais être honnête et dire que j’ai attendu longtemps pour me libérer de la situation dans laquelle je me trouve », a-t-elle écrit. « Maintenant qu’il est ici, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de faire une erreur. »

Britney a des projets familiaux

Le mariage est un thème : Lances a annoncé en septembre son engagement à Sam asghari, 27 ans.

Plus tôt cette semaine, il a annoncé que Donatelle versace concevait sa robe, bien que la date du mariage n’ait pas été divulguée.

Elle a également dit qu’elle voulait avoir un autre enfant; elle a déjà deux adolescents avec son ex-mari Kevin Federline, qui a la garde principale.

Dans un acte d’accusation effrayant en juin, Spears a déclaré au juge du tribunal Les anges qui a fini par mettre fin à la tutelle qui l’obligeait à conserver une DIU contraceptif.

Spears a maintenant le pouvoir sur elle système reproducteur et sa fortune, estimée à environ 60 millions de dollars.

Cette année, il s’est rendu à Hawaii et la Polynésie française, où selon ses publications il a pris des cours de pilotage.

La scène n’est pas une priorité

L’une des questions urgentes soulevées par les fans et l’industrie est de savoir si elle reprendra ses présentations ou lancera nouvelle musique.

La superstar lancée quatre albums étude sous tutelle, la plus récente Gloire, en 2016.

Il a également eu des spectacles permanents dans Las Vegas extrêmement rentable. Son spectacle Britney : Des morceaux de moi il a levé 138 millions de dollars en quatre ans.

Cependant, en janvier 2019, il a brusquement annulé son retour à Las Vegas, prenant une pause professionnelle indéterminée.

En juillet, il écrit dans Instagram: « Je ne jouerai sur aucune scène avec mon père en prenant soin de ce que je vois, dis, fais ou pense !!!! »

Il a dit qu’il préférait partager des vidéos de son salon plutôt que d’une scène dans Las Vegas, comme il était exclu de la planification des spectacles, devenant plus un fantoche que chez un interprète.

La publication Sixième page a récemment cité une source proche d’affirmer que Lances « il veut faire de la musique et se produire à nouveau, « mais ce » n’est pas sa priorité absolue en ce moment et ne l’a pas été depuis longtemps. «

Tout dire ?

Vous devez également régler des problèmes financiers, notamment en payant une constellation d’avocats qui, selon Le New York Times, dépasserait le million de dollars.

Le chanteur peut agir légal contre son père, quelque chose qu’il a laissé entendre bien qu’il n’ait pas pris de mesures formelles dans cette direction.

D’un autre côté, il a dit qu’ils venaient à lui scripts pour la télévision et le cinéma à propos de son histoire: « Je ne suis pas morte », a-t-elle répondu, précisant qu’elle n’était pas intéressée à être interprétée par quelqu’un d’autre.

Il a également fait allusion à la possibilité de tout dire : « Seigneur, aie pitié des âmes de ma famille si jamais je fais une interview », a-t-il écrit en octobre.