Quelle est la prochaine étape pour Harry Kane? Des statistiques incroyables sur le talisman anglais émergent après la défaite finale de la Coupe Carabao de Tottenham contre Man City

Harry Kane fait sans doute face au plus grand été de sa carrière alors qu’il décide de son avenir à Tottenham alors que l’Euro 2020 est également à l’horizon.

La star d’Angleterre et de Tottenham est considérée à juste titre comme l’un des meilleurs attaquants du football anglais.

.

Kane était une inclusion surprise dans le onze de départ de Tottenham après avoir soigné une blessure à la cheville toute la semaine

Mais il reste sans trophée dans sa carrière jusqu’à présent, la dernière opportunité le passant, lui et les Spurs, lors d’une défaite 1-0 contre Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche.

La forme physique de Kane a été un énorme sujet de conversation avant la confrontation à Wembley après avoir été blessé à la cheville lors d’un match nul 2-2 à Everton le week-end dernier.

Malgré cela, Kane a été inclus dans le onze de départ du patron par intérim Ryan Mason – mais comme le reste de ses coéquipiers des Spurs, il n’a eu aucun impact sur les procédures.

.

Kane ressemblait beaucoup à un joueur revenant d’une blessure

Remarquablement, Kane n’a pas tenté un tir ni créé une seule chance pour les Spurs lors de la finale de dimanche.

C’est la première fois qu’il ne fait ni l’un ni l’autre en jouant plus de 45 minutes dans un match depuis septembre 2018, contre l’Inter Milan en Ligue des champions.

Le mot d’avertissement de Trevor Sinclair pour Kane sur talkSPORT plus tôt cette semaine s’est également malheureusement avéré vrai.

“Harry doit être vraiment honnête avec lui-même, ses coéquipiers et son manager, car je pense qu’il va prendre la décision”, a-t-il déclaré lors de l’émission Breakfast de jeudi.

0 – Harry Kane n’a pas tenté un tir ni créé une seule chance pour les Spurs lors de la finale de la Coupe de la Ligue d’aujourd’hui, la première fois qu’il n’a fait ni l’un ni l’autre en jouant plus de 45 minutes dans un match depuis septembre 2018, contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Projecteur. #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/3EPVKrK1cA – OptaJoe (@OptaJoe) 25 avril 2021

«Vous pouvez lui pardonner de vouloir jouer même s’il n’est pas en forme à 100%, mais je pense qu’il ne se pardonnera jamais s’il joue et qu’il n’est pas en forme.

«Je dis toujours que lorsqu’un joueur a une blessure à la cheville ou au genou, je l’emmène sur le terrain d’entraînement et je leur dis: ‘Si vous aviez un 50/50, votre cheville pourrait-elle y faire face?’

«Je pense que s’il est honnête avec lui-même, il peut donner une vraie réponse.

«Vous ne voudriez pas qu’il aille jouer et ne pas se faire justice, Tottenham perd ce match et perd la capacité d’Harry pour le reste de la saison.

Kane n’a pas encore goûté à l’argenterie dans sa carrière à ce jour

Sinclair a également cité l’exemple de Kane n’étant pas tout à fait en forme pour la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool.

«Cette expérience devrait lui donner un bon point de départ pour savoir où il doit commencer à réfléchir, avant de prendre la décision», a expliqué Sinclair.

«C’est un énorme appel. L’argenterie est de l’argenterie – il veut être impliqué – mais regardez la situation dans son ensemble.

“Ils doivent toujours aller dans le top quatre et entrer dans cette Ligue des champions et il doit être honnête avec lui-même et ses coéquipiers.”

épreuve de force

Man City remporte la Coupe Carabao: Laporte est vainqueur contre les Spurs, son fils est parti en larmes

décision

Man City remporte la Carabao Cup – mais le vainqueur du match, Laporte, aurait-il dû être sur le terrain?

joie

Conte’s Inter est plus proche du renversement de Ronaldo et de la Juve alors que le flop de Man United frappe à nouveau

plaisanter

Keane fait une fouille effrontée à l’ancien coéquipier de Man United Neville sur la position de l’ESL

pauvres

“ Ce jeu a été horrible ” – Carragher résume le point de vue de tout le monde après Leeds vs Man United

rêver

Mason a transformé l’enfer en pays des rêves – et a le soutien de Pochettino et de Kane

Les espoirs de Kane de jouer dans la première compétition européenne la saison prochaine semblent également improbables s’il reste sur place, les Spurs à cinq points de son rival londonien Chelsea en quatrième position avec seulement cinq matchs à jouer.

Donc, cela soulève la question: est-ce que le moment est venu pour Harry Kane de quitter Tottenham?

Il ne fait aucun doute qu’il rejouera constamment cette question dans son esprit au cours des prochains mois.