Quelle est la prochaine étape pour Junior Firpo et Barcelone ?

Un grand été approche à Barcelone. Avec le président Joan Laporta exprimant publiquement qu’« un cycle est terminé et le processus de renouvellement a commencé », des changements devraient être apportés au Camp Nou.

Avec un besoin de faire des ventes afin de réduire la masse salariale – l’un des nombreux joueurs que le club est prêt à décharger est l’arrière gauche espagnol Junior Firpo, qui a conclu un accord de prêt avec les géants italiens de l’AC Milan la dernière fois. Janvier.

L’arrière gauche ne manque pas de prétendants, c’est pourquoi ce ne sera pas une tâche difficile pour le club de le vendre. Le plus grand intérêt vient d’Italie, avec des clubs comme Napoli et l’AC Milan qui lorgneraient sur sa situation. Des clubs anglais tels que Southampton et West Ham auraient également manifesté leur intérêt pour Firpo cet été.

De plus, avec Ronald Koeman restant au moins une saison de plus, cela rendra les choses beaucoup plus compliquées pour Firpo puisqu’il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur néerlandais. Le joueur sait qu’il devrait partir cet été s’il veut vraiment plus de minutes.

Il est très clair que Barcelone veut vendre Junior Firpo cet été, mais un départ signifie également qu’ils devraient chercher un nouvel arrière gauche pour le remplacer. L’un des nombreux noms qui ont été associés dans la presse espagnole pour remplacer l’arrière gauche du Barça et un “favori des fans” clair est José Gaya de Valence.

Photo par Aitor Alcalde Colomer/.

Quel que soit son prix, qui pourrait aller de 15 à 35 millions d’euros, Jose Gaya serait un ajout brillant à l’équipe de Barcelone. Il est principalement connu pour être un arrière offensif sur les flancs gauches et peut causer de sérieux problèmes à l’opposition lorsqu’il est en forme. Un autre avantage est que Gaya, qui n’a joué que pour Valence tout au long de sa carrière professionnelle jusqu’à présent, a déjà l’expérience du football de haut niveau en Espagne.

Barcelone a actuellement Jordi Alba comme arrière gauche principal, mais une bonne équipe doit toujours avoir deux joueurs de bonne qualité en compétition pour un poste particulier – et c’est là que Jose Gaya peut intervenir. Il n’a encore que 26 ans et est très capable de donner à Alba un bon combat pour une place dans le onze de départ.

Bien sûr, je ne dis pas que Gaya va être la prochaine “grande chose” – mais en raison de ses qualités et de la compétitivité qu’il peut apporter à ce flanc gauche, j’aimerais personnellement le voir porter le maillot du Barça au Camp Nou la saison prochaine !

Dernièrement, des rumeurs ont également circulé dans la presse espagnole suggérant qu’un accord d’échange pourrait avoir lieu entre Valence et Barcelone impliquant Jose Gaya et Junior Firpo.

Cependant, à ce jour, cela ne semble rien de plus qu’un simple « discours sur papier » et une « spéculation normale », étant donné qu’aucun des deux clubs n’a officiellement pris de mesures pour faire d’une telle opération une réalité pour le moment.

Mais c’est la beauté de la fenêtre de transfert – un jour, un accord peut sembler improbable, mais le lendemain, il pourrait très bien être de retour sur les cartes. “Ne jamais dire jamais sur le marché des transferts” comme on dit.

Un autre arrière gauche qui peut remplacer Junior Firpo est Robin Gosens de l’Atalanta, qui a été lié à Barcelone au cours des deux dernières semaines.

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

Des rapports fiables suggèrent qu’il y a eu une enquête du club catalan pour Gosens, mais c’est tout ce qu’il y a à savoir. De plus, selon le même, il est encore actuellement possible qu’Atalanta active l’option unilatérale de renouveler son contrat pour une année supplémentaire.

Le très talentueux Alejandro Balde de Barcelona B a également été annoncé comme remplaçant de Junior Firpo. Cependant, il n’y a actuellement aucune confirmation quant à sa promotion la saison prochaine.

Junior Firpo a quitté le Real Betis en 2019 pour rejoindre Barcelone pour un contrat de cinq ans – l’opération valait 18 millions d’euros + 12 millions d’euros de variables. La saison dernière, il n’avait fait que 18 apparitions pour Barcelone et un départ semble maintenant très probable avec de nombreux clubs prêts à obtenir sa signature.