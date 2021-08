Récemment, il y a eu beaucoup d’activité réglementaire autour de la cryptographie ; toute personne dont l’entreprise traite des actifs numériques devra faire attention.

L’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie s’éveille à une nouvelle réalité. Les politiciens et les régulateurs ont décidé de patauger dans l’espace, qui était jusqu’à présent principalement passé sous leur radar. Un président de comité de la Chambre lance un groupe de travail ; la Securities and Exchange Commission recherche de nouvelles autorités pour réglementer les actifs numériques en tant que valeurs mobilières ; et le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat comprend 28 milliards de dollars de recettes fiscales provenant des transactions cryptographiques.

Cette dernière poignée de semaines a sans doute vu plus d’activité réglementaire autour des monnaies numériques depuis que le nom Satoshi Nakamoto est entré pour la première fois dans le lexique populaire. Toute personne dont les affaires se situent dans cette classe d’actifs devra faire très attention.

Provision d’actifs numériques dans le projet de loi d’infrastructure

Le cadre d’infrastructure de 1,2 billion de dollars du Sénat, qui est devenu la Loi sur l’investissement dans l’infrastructure et l’emploi, a bénéficié d’un solide soutien bipartite. Cependant, l’une des dispositions les plus controversées est un “pay-for” lié à la déclaration et à la taxation des crypto-monnaies.

Les partisans de la disposition affirment qu’elle contribuera à combler « l’écart fiscal » et à générer environ 28 milliards de dollars de nouveaux revenus. Plus précisément, la disposition exigerait que toute personne chargée d’effectuer régulièrement des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne soit ajoutée à la catégorie de « courtier ». Ils seraient également tenus de fournir des informations fiscales à l’Internal Revenue Service, y compris des données fiscales auxquelles – comme le prétendent certains détracteurs – ces nouveaux “courtiers” n’ont pas accès. Les partisans disent que les transactions de crypto-monnaie devraient être déclarées et taxées comme les autres actions négociables. Les opposants à la disposition soutiennent qu’elle inclura non seulement les courtiers, mais aussi les mineurs de crypto-monnaie et les développeurs de logiciels, créant des problèmes importants pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie et repoussant l’innovation des États-Unis.

L’industrie de la crypto-monnaie a fait pression contre cette disposition. Un groupe bipartite de sénateurs dirigé par les républicains Pat Toomey, Cynthia Lummis et Rob Portman, ainsi que les démocrates Mark Warner et Kyrsten Sinema, a proposé un amendement réduisant la portée des exigences de déclaration. Cet amendement a été rejeté et la disposition générale sur les « déclarations de tiers » a été incluse dans le projet de loi adopté par le Sénat. Dans une interview à Bloomberg, Lummis s’est engagé à poursuivre en déclarant :

“À l’avenir, cet automne, nous devrons être beaucoup plus proactifs dans la définition des termes dans cet espace afin que les gens puissent toujours innover.”

Le cadre d’infrastructure bipartite se dirige maintenant vers la Chambre des représentants, où le représentant Tom Emmer, coprésident du Blockchain Caucus, demande des amendements.

Avec les coprésidents bipartites du Blockchain Caucus @RepDarrenSoto, @RepDavid et @RepBillFoster, j’ai envoyé une lettre à chaque représentant de la Chambre pour exprimer des inquiétudes concernant la facture d’infrastructure du Sénat payée par notre industrie de la cryptographie. pic.twitter.com/MzsEmBbosr – Tom Emmer (@RepTomEmmer) 9 août 2021

Nous nous attendons à un débat vigoureux à la Chambre sur l’ouverture du projet de loi à des amendements en général et sur la disposition relative à la crypto-monnaie en particulier. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que les dirigeants de la Chambre autorisent des modifications à la loi sur les investissements et l’emploi dans les infrastructures, car ils souhaitent que le projet de loi soit adopté et envoyé au président Biden.

En supposant que les efforts de la Chambre pour amender le projet de loi sur les infrastructures n’aboutissent pas, une disposition visant à restreindre la portée de ce qu’est un courtier pourrait toujours être ajoutée à un projet de loi de réconciliation, déplacée en tant que loi autonome ou ajoutée à un financement de fin d’exercice. facture. En dehors de la législation, le département du Trésor a la capacité de réduire le champ d’application grâce à son processus d’élaboration de règles.

Intérêt du Congrès

Au Congrès, les comités de juridiction sont dirigés par des présidents énergiques, sceptiques à l’égard des monnaies numériques et largement favorables à une réglementation fédérale solide. La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, et le président du comité sénatorial des banques, Sherrod Brown, ont tenu des audiences au Congrès sur les crypto-monnaies et sont impatients de mettre en place des garde-fous réglementaires.

En juin, Waters a annoncé qu’elle formait un groupe de travail pour faire face aux préoccupations croissantes concernant la crypto-monnaie. L’annonce est intervenue lors d’une audition du comité sur les monnaies numériques. Waters a déclaré que le groupe travaillerait “pour s’engager avec les régulateurs et les experts pour approfondir cette industrie mal comprise et peu réglementée”.

La sénatrice Elizabeth Warren est devenue une leader appelant à une surveillance et à une réglementation accrues du côté du Sénat. Dans une lettre du 7 juillet adressée au président de la SEC, Gary Gensler, Warren a fait part de ses préoccupations concernant les marchés des crypto-monnaies et a déclaré :

« Les dommages causés aux consommateurs par ce marché sous-réglementé sont réels et continuent de proliférer en l’absence de réglementations efficaces de la SEC. »

Elle a demandé à Gensler si le Congrès devait accorder plus de pouvoirs à la SEC afin que la Commission puisse « combler les lacunes existantes dans la réglementation qui laissent les investisseurs et les consommateurs vulnérables aux dangers de ce marché très opaque et volatil ».

Gensler était largement d’accord avec Warren. Dans sa lettre de réponse, il a déclaré qu’il pensait que “les investisseurs utilisant ces plateformes ne sont pas suffisamment protégés”. Gensler a ajouté que la SEC avait besoin de « d’autorités supplémentaires pour empêcher les transactions, les produits et les plates-formes de tomber entre les failles réglementaires », ainsi que de « plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatile ».

Surveillance réglementaire

Gensler a fait écho à ses préoccupations lors d’un discours prononcé au Aspen Security Forum le 3 août, dans lequel nous avons qualifié les crypto-monnaies de « Wild West ». Il a déclaré qu’ils manquaient de protection adéquate des investisseurs et que «la classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications. […] Les investisseurs ne sont pas en mesure d’obtenir des informations rigoureuses, équilibrées et complètes.

Gensler a déclaré que les jetons devraient être enregistrés et réglementés comme des valeurs mobilières, et que “les lois sur les valeurs mobilières s’appliquent”. Cette attitude ne s’écarte pas de ses prédécesseurs. En 2018, Jay Clayton, alors président de la SEC, a déclaré au comité sénatorial des banques que dans la mesure où « les actifs numériques comme les ICO [initial coin offerings] sont des valeurs mobilières – et je crois que chaque ICO que j’ai vu est une valeur mobilière – nous avons compétence et nos lois fédérales sur les valeurs mobilières s’appliquent.

Gensler a également déclaré que les plates-formes qui facilitent “l’achat, la vente et le prêt de crypto” devraient être enregistrées et réglementées par la Commission “à moins qu’elles ne répondent à une exemption”. Par exemple, les pièces stables « peuvent être des sociétés de valeurs mobilières et d’investissement », ce qui signifie que la SEC appliquerait « les protections complètes des investisseurs […] et d’autres lois fédérales sur les valeurs mobilières » à eux.

De plus, Gensler a signalé que la Commission étudie des « véhicules d’investissement offrant une exposition aux actifs cryptographiques » et prévoit des dépôts « concernant les fonds négociés en bourse (ETF) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Loi 40) ». Il a ajouté que la SEC sollicitait des commentaires sur “les accords de garde de crypto par les courtiers-négociants et relatifs aux conseillers en investissement” et cherchait des moyens de “maximiser les protections réglementaires dans ce domaine”.

Cela dit, Gensler a admis que la SEC ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour « combler les lacunes » et aurait besoin « d’autorités supplémentaires du Congrès pour empêcher les transactions, les produits et les plateformes de tomber entre les failles réglementaires ». Il a déclaré que la législation devrait se concentrer sur les plateformes de crypto trading, de prêt et de DeFi. Dans une demande de clôture adressée à Capitol Hill, Gensler a déclaré que “les régulateurs bénéficieraient d’une autorité plénière supplémentaire pour rédiger des règles et attacher des garde-fous au commerce et aux prêts cryptographiques”.

Ancien professeur du MIT, Gensler a exprimé le désir d’équilibrer l’innovation et la protection des investisseurs. Nous nous attendons à ce que la SEC applique de manière réfléchie des règles à l’échelle de l’industrie au lieu de promulguer une politique par le biais de mesures d’application. À court terme, nous nous attendrions à des directives officielles sur les actifs numériques que la SEC définira comme des titres et sur quelles plates-formes la SEC revendiquera la pleine compétence réglementaire.

Compte tenu des contraintes du calendrier, si le Congrès n’adopte pas de législation répondant spécifiquement à la demande de Gensler, les responsables peuvent envoyer plus d’argent à la SEC, offrir des conseils par le biais du langage du rapport et s’en remettre à la Commission sur les détails.

Cet article a été co-écrit par Aaron Coutelier et Chase Kroll.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Aaron Coutelier est un partenaire dans la pratique des relations gouvernementales et des affaires publiques chez Hogan Lovells. Il fait pression sur le Congrès sur l’énergie et les ressources naturelles ; services bancaires et financiers; et les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications. Avant de rejoindre Hogan Lovells, Aaron a été conseiller principal en matière de politique et de sensibilisation pour le leader de la majorité à la Chambre Eric Cantor. Il était le lien direct du chef avec les comités de la Chambre sur les services financiers, les ressources naturelles, l’énergie et le commerce.

Chase Kroll est le directeur général des communications stratégiques chez Hogan Lovells, où il conseille sur les communications, le lobbying et la stratégie politique pour un éventail de clients, dont de nombreuses entreprises Fortune 500 et des gouvernements étrangers. Avant de rejoindre Hogan Lovells, Chase a fondé et dirigé Kroll Global, LLC, un cabinet d’affaires publiques, de relations gouvernementales et de conseil politique.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’appartiennent qu’aux auteurs et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

