Quelle est la prochaine étape pour les amis bénéficiant d’avantages ?

Crypto a toujours eu un problème d’accessibilité.

Il va sans dire que ce truc est difficile à utiliser. C’est une chose d’acheter de l’Ethereum sur Coinbase, c’en est une autre d’aller au-delà de ce jardin clos dans le monde des applications décentralisées, où vous ne trouverez aucun garde-corps pour vous aider en cours de route. Pour commencer, vous aurez besoin d’un portefeuille non hébergé (que vous contrôlez plutôt que d’un tiers), ainsi que d’une connaissance intime des échanges de jetons (qu’est-ce que le « glissement » ?) et de beaucoup d’argent pour les frais exorbitants du réseau.

Mais le défi de naviguer réellement dans ces systèmes est presque secondaire à la question de l’accessibilité culturelle.

La culture dominante de la crypto en 2021 est, pour citer l’écrivain Max Read, « incroyablement aliénante » pour une grande partie de la population. Aujourd’hui, la conversation porte davantage sur les NFT et Ethereum que sur les valeurs centrées sur le Bitcoin et la confidentialité de l’ère de la Route de la soie. Et l’évangélisation constante qui est devenue la norme dans cet espace émergent – ​​ces promesses utopiques d’un Internet plus démocratique – peut sembler agaçante pour les non-initiés. Cela n’aide pas que le si adorable Mark Zuckerberg soit maintenant étroitement lié à l’idée du « métavers », ou que l’esthétique dominante autour des jetons non fongibles (pensez : la grotesque caricaturale de Bored Ape Yacht Club et de ses dérivés) est devenu une sorte de blague en dehors de la crypto.

Cela a rendu de plus en plus difficile de combler le fossé entre les personnes cryptées et les personnes non cryptées (vous pourriez les entendre parler de «normies», en clin d’œil au lexique 4chan). L’adoption par le grand public se fait petit à petit, mais « entrer dans la cryptographie » peut toujours donner l’impression d’apprendre une deuxième langue. Des communautés d’adoptants précoces enragés et partageant les mêmes idées sont partout. Quel genre de personnes pourraient être attirées par une approche plus sobre ?

C’est l’une des questions qui anime Friends With Benefits, une sorte de club social crypté et d’organisation autonome décentralisée (DAO) qui ressemble à un club social crypté. Au cours de l’année écoulée, la communauté est passée d’une discussion en petit groupe à un empire médiatique en plein essor, avec environ 2 000 membres et huit employés à temps plein.

C’est toujours aussi un chat de groupe, mais sa portée est beaucoup plus large : FWB est une plateforme de découverte musicale, une publication en ligne, un incubateur de startups et une sorte de terminal Bloomberg pour les investisseurs crypto. Il met en place des centres communautaires dans les grandes villes du monde entier ; il organise des soirées avec Yves Tumor et Erykah Badu. Et peut-être plus important encore, il a levé 10 millions de dollars de financement auprès de la puissante société de capital-risque Andreessen Horowitz, consolidant ainsi sa position comme l’une des communautés cryptographiques en ligne les plus puissantes d’aujourd’hui.

En outre, il vous en coûtera entre 5 000 et 10 000 $ pour vous inscrire.

Victime de son succès ?

Soixante-quinze des jetons cryptographiques maison du groupe ($FWB) vous donnent accès à l’attraction principale : le serveur Discord tentaculaire et multiforme du groupe, avec des salles de discussion dédiées pour tout, des mèmes et de la nouvelle musique aux subtilités du crypto trading. Un jeton FWB coûte actuellement environ 77 $, mais le prix fluctue constamment. Il était de 95 $ plus tôt cette semaine et d’environ 150 $ fin octobre.

Il existe également un processus formel de demande d’adhésion. Avant d’acheter les jetons, vous devrez être approuvé par un comité de membres actuels. Des centaines de ces applications arrivent chaque jour.

« Au cœur de nos principes et de nos valeurs, c’est que la crypto devrait être la chose la moins intéressante à votre sujet », a déclaré Alex Zhang, qui a quitté son emploi de jour cet été pour devenir le « maire » officiel de Friends With Benefits (il gère la journée à -opérations journalières de la communauté).

Cela se reflète dans la diversité des chaînes sur Discord. Il y en a un appelé « selfies-n-fits », où les membres élaborent des stratégies sur la façon d’accrocher des vêtements de créateurs en ligne, et un autre appelé « parentalité », où les gens discutent simplement de leurs enfants. Dans les chaînes spécifiques à la ville, les gens organisent des événements communautaires et partagent des informations sur leurs lieux locaux préférés. Une section « apprentissage » héberge des chaînes dédiées aux taxes cryptographiques, au métaverse et à des didacticiels Web 3 plus généraux pour un public ayant des antécédents cryptographiques et non cryptographiques. (FWB m’a donné accès via un rôle de « carte de presse » sans jeton sur Discord – je ne suis pas une partie prenante.)

Mais FWB n’est pas » 5 000 $ + ou un buste « . Le système de gestion de jetons du groupe fonctionne par niveaux. Un $FWB vous donne accès à la newsletter du groupe mais à rien d’autre. Five $FWB vous donne accès à un réseau mondial de parties à jeton, qui ont rapidement développé leur propre cachet dans l’espace NFT.

Pour sa soirée programmée pour la conférence NFT.NYC début novembre, le groupe a invité Caroline Polachek, le collectif artistique russe Pussy Riot (avec qui ils ont collaboré sur NFT drops) et le producteur électronique Doss. Yves Tumor s’est produit lors de l’événement FWB à Miami en juin, et Erykah Badu et Azealia Banks ont fait des sets lors de la prochaine grande fête de FWB à Miami, pendant la semaine d’Art Basel.

Ce sont les genres d’artistes que vous êtes plus susceptible de trouver dans les rafles de fin d’année des critiques – des musiciens aventureux et réputés ayant des racines en dehors de la technologie – que dans les chaînes crypto Discord. Selon Zhang, c’est par conception.

« Nous sommes conscients de la réservation d’Azealia Banks et d’Erykah Badu en termes de ce que cela signifie par rapport à » insérer un DJ blanc « qui pourrait être plus averti en crypto », a-t-il déclaré. «Mais nous enseignons à Badu les jetons et l’intégrons, et elle configure son portefeuille MetaMask. C’est ce qui nous intéresse.

Zhang n’était pas trop investi dans la crypto avant de rencontrer FWB. Il avait acheté un peu de bitcoin et d’éther sur les conseils d’amis, mais c’est l’avènement des DAO qui a vraiment piqué sa curiosité.

Dans les organisations autonomes décentralisées, chaque membre est également partie prenante. C’est une façon d’organiser l’activité économique autour de jetons plutôt que d’actions. Chaque membre détient un certain nombre de jetons (dans ce cas, $FWB), qui fonctionnent comme des actions avec droit de vote dans une société.

Les propositions sur la façon de gérer le DAO (que faire avec la trésorerie du groupe, à quel point les directives d’adhésion doivent-elles être strictes, etc.) sont mises aux voix. Les DAO ne sont généralement pas constitués en société, il semble donc possible que les entités émettant ces jetons similaires à des actions attirent l’attention des régulateurs dans un proche avenir.

Et tandis que de nombreux DAO ne sont essentiellement que des serveurs Discord protégés par des jetons, d’autres ont créé des logiciels, mobilisé des millions de dollars pour des collectes de fonds et lancé des programmes de résidence basés sur la cryptographie pour les artistes et les développeurs.

Les DAO regroupent les engagements financiers avec la socialité en ligne. L’idée est que plus vous produisez de bon travail et plus vous cultivez une communauté sophistiquée, plus les étrangers veulent entrer et plus vos prix symboliques augmentent. $FWB n’a pas commencé à 77 $ par jeton. Il y est parvenu grâce à une combinaison de renforcement de la réputation, de marketing avisé et de retours sur investissement pour les investisseurs. Les 10 millions de dollars d’Andreessen Horowitz n’ont probablement pas fait de mal non plus.

Cela a été une énorme victoire pour les premiers entrants de FWB (principalement juste des amis de McFedries et une poignée d’investisseurs crypto curieux), mais cela a rendu les jetons prohibitifs pour précisément le genre de personnes que le groupe cherche à attirer. Limiter les candidats FWB aux spéculateurs tolérants au risque – ces commerçants prêts à investir dans les 75 jetons – homogénéise inévitablement l’ambiance.

Il est devenu «une victime de son propre succès» à cet égard, selon un écrivain et premier membre de la FWB qui a souhaité rester anonyme.

Il existe désormais un programme officiel de bourses Friends With Benefits visant à introniser de nouveaux membres issus de communautés sous-représentées. Si vous êtes accepté, vous aurez une chance de gagner une subvention de 75 jetons.

Zhang a déclaré : « Nous avons mis de côté 18 000 jetons à perpétuité, chaque saison [FWB rolls out new programming over time, in phases called “seasons”] admettre environ 20 à 30 artistes – des personnes différentes, qui sont sous-représentées – pour rejoindre et participer à la communauté. Ils apprennent le pouvoir de posséder des jetons, de détenir des actions, de posséder l’avantage de la valeur qu’ils créent.

Financiers avec des avantages

Le groupe est constamment aux prises avec cette composante financière. Il existe des canaux sur le serveur FWB Discord entièrement dédiés à « alpha », un argot financier pour un accès rapide aux informations sur les bons investissements. Le buzz sur les nouvelles startups et les projets NFT à venir circule souvent ici avant qu’il n’atteigne le reste de l’industrie, ce qui signifie que les membres de la FWB peuvent prendre connaissance des nouvelles avant qu’elles ne tombent.

Lorsque le designer Eric Hu a lancé une série d’œuvres d’art en tant que NFT plus tôt cette année, il a donné un accès anticipé aux membres de la FWB en guise de « merci » à la communauté. (Hu est un membre de longue date et un contributeur actif.) En cryptographie, ce type d’accès et de synchronisation peut conduire à un gain financier direct.

C’est comme une licence pour s’enrichir, disponible uniquement pour les commerçants qui crachent plus de 5 000 $ de buy-in. « Vous faites partie d’une communauté et vous avez l’impression que tout le monde s’enrichit ensemble. Cela fait du bien, d’une certaine manière », a déclaré un autre membre, un artiste, qui a refusé d’utiliser son nom pour cette histoire.

Vous pouvez le voir se refléter dans la logique de « WAGMI », un mantra courant dans l’espace cryptographique : « nous allons tous y arriver ».

Dexter Tortoriello, un autre co-fondateur de FWB, a déclaré que si les chaînes portant des noms tels que « trading-stonks » ont toujours été au cœur de la dynamique du groupe, elles ne l’ont jamais complètement définie.

« Ce n’est en aucun cas comme l’équipe de GameStop Reddit dans le canal des actions », a-t-il expliqué, faisant référence à la vague de commerçants aux diamants qui consomment des « tendances », adorant Elon Musk et qui ont pompé le prix des actions GameStop fin janvier.

Au fur et à mesure de sa croissance, Friends With Benefits est également devenu un incubateur pour de nouveaux projets de cryptographie. David Greenstein, membre de longue date de la FWB, a cofondé une entreprise avec un musicien et un codeur qu’il a rencontré sur le serveur Discord plus tôt cette année ; hier, leur entreprise a annoncé un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz.

Greenstein a déclaré qu’une partie de ce qui l’excitait à propos de l’espace était ses connexions en dehors de la cryptographie, en particulier dans le monde de la musique. Trevor McFedries a lancé sa carrière en tant que premier employé chez Spotify ; Alex Zhang était directeur de groupe et promoteur de spectacle ; Dexter Tortoriello fait de la musique sous le nom de Houses.

« Voir David travailler dans son entreprise et vraiment créer des ateliers d’idées au sein de la FWB est passionnant », a déclaré Tortoriello. « Le fait que cela puisse arriver, et qu’il puisse prendre des personnes très talentueuses et leur donner une place à la table avec potentiellement ce qui pourrait être le prochain SoundCloud ou Spotify – c’est vraiment cool. »

Comme toujours avec le Web 3, le financier est lié au culturel. Malgré le prix d’admission, les barrières techniques à l’entrée et le manque de diversité dans la crypto, FWB a réussi à construire quelque chose qui s’oppose véritablement à l’identité plus large du Web 3. Il y a une raison pour laquelle le groupe encourage ses membres à utiliser leurs vrais noms. contrairement à leurs pseudonymes en ligne.

FWB est toujours soumis aux caprices du marché – le jeton pourrait s’effondrer demain, laissant de nouveaux investisseurs tenir le sac. Mais l’idée est d’attirer des membres qui recherchent plus que de l’argent. Friends With Benefits ne consiste pas à socialiser uniquement pour être payé, il s’agit de socialiser et d’être payé.

« Du point de vue de la communauté », a déclaré Tortoriello, « il n’y a rien de mieux que cela. »