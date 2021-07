Quelle est la prochaine étape pour les Bezos d’Amazon ?

NYK Daily est la source originale. Visitez NYK Daily – Actualités, nostalgie, gadgets, santé, planète Terre (parfois même l’univers), les gens (et l’IA) et la politique ! pour le contenu ci-dessous.

Dwayne “The Rock” Johnson a déclaré qu’il était temps de sortir la tequila.

Debout au bord de la mer, le célèbre lutteur et star de cinéma a mis son bras autour de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.com Inc (AMZN.O). Bezos, en lunettes de soleil, a souri pour une photo, puis l’a partagée sur le ‘gramme. Les hommes venaient d’annoncer un contrat de film pour Amazon Studios.

Bezos, 57 ans, quitte lundi son poste de PDG d’Amazon. Il restera président exécutif et principal actionnaire de l’entreprise, mais son compte Instagram montre qu’il a de nombreux autres intérêts pour occuper son temps.

Le fan de science-fiction prévoit une balade dans l’espace suborbital avec son meilleur ami et frère, Mark, ce mois-ci, selon un article récent. Dans un autre, Bezos est au volant d’une camionnette électrique construite par Rivian, une startup financée par Amazon, traversant le désert dans un chapeau de cow-boy pour voir atterrir une capsule de fusée.

La dernière frontière attire depuis longtemps Bezos, qui a versé des milliards de dollars dans sa société Blue Origin pour promouvoir le tourisme et les infrastructures dans l’espace. Le premier vol en équipage de l’entreprise doit embarquer le 20 juillet, moins de deux semaines après le Virgin Galactic de Richard Branson pour entamer une nouvelle ère de voyage au-delà de la Terre.

Bezos quitte l’ancien chef du cloud computing d’Amazon, Andy Jassy, ​​pour diriger une entreprise plus grande et plus précieuse que jamais. On ne sait pas comment Bezos gouvernera en marge.

Bezos, un dirigeant de fonds spéculatif devenu entrepreneur de garage, a longtemps défini la culture d’Amazon, à travers des adages commerciaux tels que «l’obsession du client» et «avoir une colonne vertébrale; en désaccord et s’engager », ainsi que des e-mails brefs à son équipe portant juste un point d’interrogation.

Ni Amazon ni Bezos n’ont répondu à une demande de commentaire.

Bezos a déclaré dans une lettre d’avril aux investisseurs qu’il se concentrerait sur de nouvelles initiatives en tant que président exécutif et ferait d’Amazon un meilleur endroit où travailler. Cela fait suite à la frustration des employés qui a fait surface lors d’une campagne de syndicalisation ratée en Alabama.

Son Instagram, cependant, met en lumière son intérêt pour Tinsel Town. Bezos a publié des articles sur les nominations aux Oscars et les victoires aux Golden Globes pour Amazon Studios, et lors de sa dernière réunion annuelle en tant que PDG, il a parlé de réimaginer les héros d’écran pour le 21e siècle grâce à l’accord d’Amazon pour acheter MGM.

(Ne figure pas sur son Instagram, un yacht, plus long qu’un terrain de football, que Bezos posséderait et qui viendra avec un yacht de soutien et un héliport une fois construit, selon Bloomberg News. Sa partenaire, Lauren Sanchez, est pilote d’hélicoptère. )

Bezos a également rencontré des responsables publics pour attirer l’attention sur sa philanthropie. Il a discuté de ses efforts pour le climat avec le président français Emmanuel Macron et a fait visiter au gouverneur de Washington Jay Inslee une visite d’un refuge pour sans-abri, selon ses publications.

Il s’est aussi amusé avec les stars de la musique Katy Perry, Lil Nas X et Lizzo.

Il a posté depuis le Super Bowl en 2020: “Je viens de faire un test ADN, il s’avère que je suis à 100% le plus grand fan de @lizzobeeating.”

