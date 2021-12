Quelle est la prochaine étape pour Population : One ? Père Noël, Nouvel An et peut-être même des jetpacks

Cela a été une année pour Population: One, un jeu de bataille royale qui est tout sauf ordinaire. Jusqu’à présent dans l’année depuis son lancement initial, nous avons vu trois saisons complètes de mises à jour de contenu gratuites, plusieurs nouvelles armes vont et viennent, des modes de jeu éthérés qui ne durent qu’une courte période et la promesse de nouvelles expériences formidables à venir.

C’est l’un des meilleurs jeux Quest 2 depuis son lancement et a même remporté notre prix du jeu multijoueur Quest 2 de l’année cette année en raison de ses mises à jour gratuites et continues et de son support régulier.

J’ai eu la chance d’avoir une session de match à mort en équipe avec Eric Morrill, Community Manager de BigBox VR, et lui ai posé de nombreuses questions en cours de route, allant de la façon dont BigBox VR a décidé du match à mort en équipe pour Population : One à ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le mois à venir du jeu.

Je suis reparti avec beaucoup de réponses et même un aperçu de la prochaine mise à jour du contenu hivernal, qui se déroulera du 16 au 24 décembre et présente même l’adorable personnage PJ distribuant des cadeaux à tous les bons petits garçons et filles pendant qu’ils jouent.

Grandir au-delà d’un seul

Source : BigBox VR

Quatre mois après le début de son voyage, Population: One est devenu l’un des rares titres à avoir amassé plus de 10 millions de dollars de revenus. Voyant son succès et la promesse de l’équipe, Oculus Studios a acquis BigBox VR huit mois seulement après le lancement du jeu.

Population : One est devenu l’une des premières réussites de Quest 2 avant même d’être racheté par Oculus Studios.

Depuis lors, comme le dit Morrill, « POP1 est devenu l’un des meilleurs vendeurs sur la plate-forme et continue de croître. » Je n’ai pas pu obtenir de chiffre d’affaires spécifique mis à jour de BigBox VR lors de l’interview, mais il est clair que le succès du jeu a continué à faire en sorte que l’équipe crée du nouveau contenu chaque mois depuis son lancement.

Team Deathmatch Reloaded vient de commencer il y a environ une semaine et se poursuivra jusqu’au 16 décembre, jusqu’au début de l’événement d’hiver. Nous avons d’abord vu un match à mort apparaître lors de l’événement de la saison 2 en été, mais BigBox VR a concocté quelque chose de différent de l’expérience habituelle cette fois-ci.

Morrill déclare : « Lorsque nous avons exploré pour la première fois un mode de jeu Team Deathmatch, nous voulions que ce soit un ajout amusant à notre mode Battle Royale. Il avait un gameplay POP1 familier et utilisait les mêmes mécanismes de pillage. Cette fois, nous voulions faire en sorte que Team Deathmatch soit debout. par lui-même. Team Deathmatch Reloaded est disponible maintenant — allez jouer ! »

Source : BigBox VR

Je ne suis généralement pas un fan des jeux de tir de style match à mort, y compris l’événement Population: One deathmatch cet été. Et à cause du travail, je n’avais pas eu l’occasion d’essayer le nouveau type de jeu Team Deathmatch Reloaded avant ma session de jeu avec Morrill. Mais en fait, j’ai passé un bon moment avec le nouveau mode.

Comme Morrill l’a souligné, une nouvelle amélioration est le nouveau système de chargement, qui permet aux joueurs de choisir une arme principale, une arme secondaire et un élément de support avant d’apparaître dans le monde.

BigBox VR a pris soin d’empêcher le spawn camping en permettant aux joueurs de se promener sous forme de fantôme à un rythme beaucoup plus rapide que dans la plupart des modes de jeu. De plus, vous gagnerez de l’XP en jouant à ce mode, contrairement aux anciens salons de jeu personnalisés qui n’étaient que pour le plaisir.

Comme pour la plupart des événements récents de Population: One, celui-ci n’est disponible que pour une durée limitée – jusqu’au 16 décembre, en particulier – vous devrez donc vous lancer dès que possible pour en profiter.

Attendez-vous à voir des modes de tir à la première personne plus traditionnels, ainsi que des modes de jeu récurrents, à l’avenir.

Étant donné à quel point Deathmatch était amusant, j’ai demandé à Morrill s’il était possible de le voir ainsi que d’autres modes de jeu de tir à la première personne classiques à l’avenir, comme capturer le drapeau ou le roi de la colline. J’ai été extrêmement heureux d’apprendre que « des modes plus traditionnels, ainsi que des modes de jeu récurrents, sont prévus pour l’avenir ». C’est une excellente nouvelle pour les joueurs réguliers.

Gérer le succès et équilibrer les critiques

Source : BigBox VR

Personne ne peut vous préparer au succès. BigBox VR a été fondée en 2016 par une poignée de personnes et visait à lancer « le premier jeu FreeMotion battle royale VR » d’ici 2019. Bien qu’il ait été retardé d’au moins un an jusqu’à la fin de 2020, les résultats n’ont pas pu ont été mieux.

Chaque fois que j’ai demandé à l’équipe comment ils géraient les attentes, ils ont toujours été un peu timides avec les réponses, mais ils sont restés fidèles à ce que « l’objectif principal est, comme toujours, de fournir une expérience de jeu VR qui soit accueillante pour tous, que aide à construire des relations durables, et c’est toujours amusant et excitant. »

Même après l’acquisition, la culture d’équipe, y compris leur amour des bananes et des sodas en VR et IRL, reste forte.

Bien qu’il ait été mis sur la carte extrêmement rapidement puis acquis par l’une des plus grandes entreprises du monde, Morrill a déclaré que « la culture d’équipe, y compris notre amour des bananes et des sodas en VR et IRL, reste forte », faisant référence aux bonus et au support. objets que les joueurs trouvent en jouant à Population: One.

Je peux attester, ayant été un joueur régulier pendant la majeure partie de 2021, que l’humour et la conscience de soi restent forts dans les thèmes et les mises à jour du jeu, ce qui m’amène à l’idée que les personnes qui travaillent chez BigBox VR semblent aimer leur travail. Cela montre également qu’être acquis ne signifie pas toujours la mort de la culture individuelle d’une entreprise, ce dont j’ai personnellement fait partie dans plus d’un emploi dans ma vie.

Quelle est la prochaine étape pour Population : One ?

Source : BigBox VR

Une fois Team Deathmatch Reloaded terminé le 16 décembre, les joueurs se retrouveront dans un Winter Wonderland rempli de neige. Les bâtiments se transformeront en ornements géants, les cadeaux seront dispersés dans l’environnement pour que les joueurs les trouvent, et même le Père Noël PJ laissera tomber le butin de son traîneau pour que tous les joueurs puissent en profiter.

Espérons que PJ passe un meilleur moment à jouer au Père Noël que Jack Skellington.

Au-delà de cela, un événement de célébration du Nouvel An est prévu qui, je suppose, durera quelque temps après le jour de Noël – c’est-à-dire le 25 décembre – jusqu’à probablement une semaine après le Nouvel An s’il suit le même calendrier que les événements précédents. BigBox VR ne révélerait rien de spécifique sur cet événement à venir, mais je ne serais pas surpris de voir quelques autres vestes dorées brillantes voler autour de l’arène si cela s’en tient au thème traditionnel de la fête du Nouvel An.

Source : BigBox VR

La carte continuera d’évoluer tout au long de 2022, y compris un retour à l’histoire originale mettant en vedette le Game Bureau.

Tout au long de 2021, les thèmes du jeu semblaient assez aléatoires, à tous points de vue. Ce n’est pas à la hauteur du pur assortiment aléatoire que vous trouverez dans Fortnite, mais mélanger le Far West avec des châteaux européens médiévaux sur ce qui est clairement une carte originale avec sa propre histoire m’a fait me gratter la tête au moins quelques fois, même si j’étais avoir une tonne de plaisir dans le processus.

Alors, bien sûr, j’ai demandé à l’équipe si nous pouvions attendre plus de l’histoire originale de la saison 1 qui impliquait le Game Bureau, la tour géante au milieu de la carte et ces soldats de tête de tour brandissant des katanas que tout le monde aime tirer.

Morrill m’a assuré qu' »il y a une histoire intéressante avec le Game Bureau, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à divulguer plus de détails. L’apparence de la carte continuera d’évoluer au fil du temps. »

Considérant à quel point la carte a changé au cours de l’année dernière – le royaume et la frontière, en particulier – il est excitant d’apprendre que l’équipe a prévu de nombreux événements supplémentaires pour le jeu qui continueront à faire évoluer la carte de la même manière.

Au-delà de cela, j’avais encore quelques demandes « extérieures » à faire à l’équipe. Premièrement, en tant que personne qui a joué beaucoup trop d’heures à Tribes dans la journée, je devais absolument savoir si l’équipe envisagerait d’ajouter des jetpacks à Population: One. Étant donné que glisser est aussi simple que d’étendre les bras lorsque vous sautez de n’importe quelle structure verticale, cela a tout son sens.

Les jetpacks ne sont pas hors de portée et, en tant qu’ancien joueur de Tribes, cela me rend excessivement heureux.

Morrill a accepté, ajoutant que « compte tenu du système de combat vertical développé pour POP1, un jetpack n’est pas hors du domaine des possibilités ».

Lorsqu’on insiste davantage sur l’inclusion de véhicules dans le jeu – une demande que j’ai vue mentionnée plus d’une fois sur Reddit et d’autres communautés VR qui aspirent à un jeu de style Tribes ou Battlefield 1942 – Morrill ne prendrait pas l’os, se terminant seulement avec « c’est une idée amusante! »

Hé, je peux essayer.

D’après ce que nous savons maintenant, les prochaines saisons devraient être incroyablement excitantes pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans. Il est difficile de dire à quel point le gameplay changera radicalement au cours de l’année prochaine et si nous verrons ou non des choses comme des jetpacks ou des véhicules introduits à cette époque, mais je suis assez confiant que nous verrons une carte majeure dans le très futur proche.

Véritable liberté de mouvement

Population : Un

Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez faire

Population : One est régulièrement mis à jour avec de nouvelles armes, des bonus, des mises à jour de cartes et, bien sûr, cette liberté de mouvement révolutionnaire qui rend cette bataille royale VR si populaire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Les câbles alternatifs coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes références, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne sont pas fiables. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.