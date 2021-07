Quelle est la puissance des nouveaux iPad d’Apple ?

Pour James O’Toole

NEW YORK (CNNMoney) – L’iPad a été renouvelé.

Apple a dévoilé les nouvelles éditions de l’iPad et de l’iPad Mini lors d’un événement en Californie jeudi, où il a également annoncé que son nouveau système Apple Pay sera disponible à partir du lundi 20 octobre.

Les nouvelles tablettes (l’iPad Air 2 et l’iPad Mini 3) sont livrées avec le capteur d’empreintes digitales TouchID, qui n’était auparavant disponible que sur l’iPhone. Vous pouvez utiliser TouchID pour effectuer des achats en ligne avec Apple Pay, bien que cela ne fonctionne pas dans les caisses enregistreuses des magasins comme le font les nouveaux iPhones.

L’Air 2 ne mesure que 6,1 millimètres d’épaisseur, 18 % plus petit que le précédent iPad Air. Il dispose également d’un nouveau processeur, d’un écran Retina amélioré et d’un appareil photo qui prend des photos panoramiques jusqu’à 43 mégapixels.

Il sera possible de réserver les deux nouveaux iPad dès vendredi, et les expéditions auront lieu en fin de semaine prochaine. Ils sont disponibles en or en plus du traditionnel argent et gris foncé.

La version de l’Air 2 qui dispose de 16 Go de stockage et fonctionne uniquement avec le Wi-Fi est au prix de 499 $, tandis que la même version du Mini 3 se vend 399 $.

Le 64 Go Air 2 coûte 599 $, tandis que la version 128 Go coûte 699 $; Pour 130 $ de plus, vous pouvez obtenir une version dans chacune de ces tailles équipée d’une connectivité de données mobiles. Apple réduit également les prix des iPad plus anciens.

Apple a également dévoilé un nouvel ordinateur de bureau iMac 27 pouces qui commence à être expédié aujourd’hui et coûte 2 499 $.

Côté logiciel, Apple a annoncé que le nouveau système d’exploitation X Yosemite sera disponible en téléchargement gratuit jeudi sur l’App Store. La dernière mise à jour de son logiciel mobile, iOS 8.1, sera disponible lundi.

Il y a eu une mise à jour majeure de la conception pour Yosemite, donc maintenant l’interface pour les ordinateurs Mac ressemble beaucoup plus à un iPhone et à un iPad. Il est livré avec une nouvelle fonctionnalité “spotlight” qui recherche à la fois le Mac et le Web.

Il existe également le nouveau iCloud Drive, un service de stockage en nuage qui propose de synchroniser tous les fichiers sur un ordinateur Mac via chaque Mac, iPhone ou PC Windows de l’utilisateur.

La fonction “continuité” garantit que vos différents appareils Apple se reconnaissent, afin que vous puissiez récupérer sur l’un ce que vous avez laissé en attente sur l’autre. Par exemple, vous pouvez démarrer une session de navigation sur votre iPad et la terminer plus tard sur votre ordinateur portable. Il vous permet également de passer des appels ou d’envoyer des SMS depuis votre ordinateur.

Apple Pay fonctionnera sur l’iOS mis à jour et celui-ci ramène la pellicule. La nouvelle bibliothèque de photos iCloud vous permet de synchroniser vos images entre les appareils.

Apple a publié son logiciel iOS 8 le mois dernier, bien que le lancement ait été affecté par le retard de sa nouvelle plate-forme HealthKit et des problèmes avec une mise à jour logicielle, de sorte que certains utilisateurs n’ont pas pu passer d’appels ou utiliser leurs capteurs d’empreintes digitales. .