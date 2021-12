Quelle est la réintégration la plus répétée d’El Gordo ?

12/05/2021 à 10:00 CET

Pour tenter de gagner au loto, tout a été inventé. Certains préfèrent s’appuyer sur la chance, les charmes et un peu de sorcellerie et d’autres préfèrent s’en tenir aux statistiques. On sait qu’il s’agit d’un jeu de probabilité et donc il y a certains nombres qui ont été plus ou moins gagnants.

Les le numéro 5 continue d’être le remboursement du premier prix, communément appelé El Gordo, le plus répété tout au long de l’histoire du tirage de Noël extraordinaire de la loterie nationale, ayant été décerné 32 fois au total. Ils sont suivis des numéros 4 et 6, avec 27 occasions chacun.

Du côté opposé, la fin moins heureuse de cette traditionnelle tombola de Noël est à nouveau numéro 1 (huit occasions), suivi de 2 (treize occasions) et 9 (un total de 16 occasions), selon les données fournies par la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Pour sa part, le numéro 8 a été le remboursement du premier prix 23 fois, tandis que 0 et 7 ont été 22 fois, et 3 a été le dernier chiffre du numéro attribué avec El Gordo dans ce traditionnel tirage de Noël 21 fois.

Ainsi, sur les 210 tirages effectués à ce jour, le premier prix a correspondu à 64 reprises à un nombre compris entre zéro et 10 000 ; 74 fois à un nombre compris entre 10 001 et 30 000 ; et dans d’autres 73 fois à un nombre compris entre 30 001 et 99 999.

Au cours de ces plus de 200 ans, il y a eu des anecdotes sur son histoire comme, par exemple, que en 1837 il y eut deux premiers prix du même montant, soit qu’en 1938 deux tirages eurent lieu le 22 décembre, l’un à Barcelone et l’autre à Burgos.

Le numéro 15 640 ont été répétés dans les tirages des années 1956 et 1978, tandis que le nombre 20 297 l’a fait en 1903 et 2006. Des nombres corrélatifs tels que 13 093 et ​​13 094, et 53 452 et 53 453, et à quatre reprises El Gordo a correspondu à des nombres se terminant par trois chiffres égaux (25 444, 25 888 , 35 999 et 55 666). Cependant, les milliers 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, de 67 à 70, de 73 à 75, 77 et de 80 à 99 n’ont pas encore obtenu le premier prix.

D’autre part, ils ont été répétés à trois reprises les chiffres définitifs 297, 457 et 515; et deux fois les 094, 098, 400, 452, 640, 704, 758 et 892.

Les terminaisons du deux chiffres les plus répétés ont été 85, sept fois (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 et 2005) ; le 57, six fois (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 et 1932) ; 64, cinq fois (1821, 1948, 1961, 1976 et 1987) ; le 65e, cinq fois (1901, 1905, 1937, 1960 et 2008) ; les 75, cinq fois (1825, 1835, 1843, 1869 et 1962) ; 97, cinq fois (1877, 1892, 1903, 2006 et 2020) ; le 15, quatre fois (1866, 1897, 1899 et 2012) ; 95, quatre fois (1886, 1994, 1995 et 2001) ; 58, quatre fois (1881, 1896, 1987 et 2012) ; 40, quatre fois (1956, 1978, 2000 et 2015) et 90, quatre fois (1831, 1876, 1946 et 2019).

Au lieu de cela, il n’a jamais terminé le numéro du premier prix en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 et 82.