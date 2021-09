Quelle est la résistance du Galaxy Z Fold 3 ? Véritable torture en vidéo pour le flexible Samsung | La technologie

Les mobiles flexibles ont la réputation d’être peu résistants, mais est-ce un mythe ou une réalité ? Dans cette vidéo, ils torturent le Samsung Galaxy Z Fold 3 pour tester sa durabilité.

Il semble clair que les panneaux flexibles sont l’avenir de la téléphonie mobile. Les téléphones portables à écrans pliants ou roulants offrent différents avantages, le principal étant qu’ils permettent de transporter un appareil avec un grand panneau dans un très petit espace.

Cependant, tous ne sont pas des vertus. Par rapport aux smartphones classiques, ceux à écran flexible ont une durabilité plus limitée, puisque la zone de pliage et la charnière souffrent un peu avec l’utilisation et le passage du temps.

Mais les fabricants travaillent pour résoudre ce problème. Samsung, la marque qui a lancé les téléphones les plus flexibles à ce jour, a fait de grands progrès pour rendre ses smartphones pliables plus résistants.

Bonne preuve en est que l’écran du Galaxy Z Fold 3 est le plus résistant fabriqué à ce jour dans un mobile flexible.

Cela ressort clairement des résultats du test de durabilité Allsate, qui montre clairement que le panneau du modèle actuel est 80% plus durable que celui de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2.

Maintenant, un nouveau test de durabilité nous permet de voir à quel point le Samsung Galaxy Z Fold 3 est résistant. un test de chute composé de dix tests différents qu’ils ont effectué dans PhoneBuff et vous pouvez voir comment ils torturent le terminal dans la vidéo suivante :

Dans la vidéo, ils effectuent différents tests de chute d’une hauteur allant jusqu’à 1,5 mètre pour voir comment l’appareil se comporte. Comme on peut le voir, Samsung a fait un excellent travail avec cet appareil, dont la charnière est capable de résister à toutes sortes de chutes sans affecter ses fonctionnalités.

L’écran extérieur résiste également aux chutes sans affecter les fonctionnalités, bien que le verre se fissure après son premier impact direct sur le sol. Le verre et le boîtier métallique finissent par être rayés et avec divers dommages après les coups, mais la bonne nouvelle est que le terminal continue de fonctionner normalement.

Mobile pliable dernière génération avec un écran AMOLED externe de 6,2″ et un écran AMOLED interne de 7,6″ dans des capacités de 256 Go et 512 Go.

Nous avons eu l’occasion d’analyser le Galaxy Z Fold 3 en profondeur et nous pouvons constater que son écran offre une plus grande résistance que son prédécesseur.

Cependant, le panneau intérieur reste plus faible que celui d’un mobile classique, et il peut être rayé facilement si vous ne faites pas attention. A noter que le point de pliage sur l’écran est également perceptible, bien qu’il ne perturbe pas la consommation de contenu.