Quelle est la résolution de votre smartphone pour le Nouvel An ?

Lancez 2022 avec de nouvelles habitudes mobiles

Eh bien, les gars, nous l’avons fait. Une autre année dans le sac, une que je pense que nous pouvons tous convenir était froide et ne présentait absolument aucun conflit. 2022 arrive à grands pas, avec le coup d’envoi du CES cette semaine pour nous donner un aperçu de tous les nouveaux gadgets que vous achèterez au cours des douze prochains mois. Au lieu de nous concentrer sur ce qui vous attend, pensons à la technologie que vous possédez déjà. Quelle est la résolution de votre smartphone du Nouvel An pour 2022 ?

Maintenant, évidemment, je ne parle pas de votre résolution d’affichage. Au lieu de cela, pensez aux habitudes liées aux smartphones que vous souhaitez développer, modifier ou réduire tout au long de cette année. Peut-être que vous voulez arrêter le doomscrolling sur Twitter, ou que vous cherchez à capturer plus de photos pour mieux vous souvenir des bons moments de janvier prochain. Cela pourrait même être plus large : peut-être est-il enfin temps de mettre à niveau votre Galaxy S8 mourant, ou vous en avez assez de constamment laisser tomber – et casser – une collection sans fin de smartphones.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Les options sont infinies, mais j’en ai sélectionné quelques-unes évidentes qui pourraient concerner nos lecteurs. Bien sûr, si vous préférez suggérer le vôtre, la section commentaires est toujours ouverte. Je sens que ce sera animé cette semaine.

Quelle est la résolution de votre smartphone du Nouvel An pour 2022 ?

Remplacez un vieux téléphone mourant par quelque chose de plus récent.

13%, 13 voix

Arrêtez de le laisser tomber partout.

6%, 6 voix

Gardez-le (ou son étui) un peu plus propre.

7%, 7 voix

Arrêtez de le laisser descendre en dessous de 5% tout le temps.

8%, 8 voix

Profitez de son appareil photo pour prendre plus de photos.

22%, 22 voix

Revenez sur le doomscrolling – en d’autres termes, réduisez le temps d’écran.

18%, 18 voix

Essayez de nouvelles applications ou de nouveaux jeux sur le Play Store.

7%, 7 voix

Utilisez-le plus souvent pour effectuer des paiements sécurisés lors de vos achats.

11%, 11 voix

Arrêtez d’utiliser « 1234 » – ou quelque chose de similaire – comme code PIN.

2%, 2 voix

Autre chose (laisser un commentaire).

6%, 4 votes Total des votes : 98

Vote Voir les résultats

