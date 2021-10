Quelle est la responsabilité olympique d’une superstar de la NBA ?

Photo de Barry Gossage/NBAE via .

Jovan Buha de l’Athletic discute de son article sur la réception de Nikola Jokic dans sa Serbie après avoir choisi de ne pas jouer aux Jeux olympiques

Cette semaine, Seerat est rejoint par Jovan Buha de . pour discuter de son article sur la réception du MVP en titre Nikola Jokic dans son pays d’origine, la Serbie, après avoir choisi de ne pas participer aux Jeux olympiques. Seerat et Jovan discutent de l’évolution des engagements des joueurs de la NBA envers leur pays d’origine, des différences d’attentes entre les joueurs internationaux et les joueurs nés aux États-Unis et des exigences accrues du calendrier de la NBA.

Hôtes : Seerat Sohi

Producteur : Bobby Wagner

Assistant de production : Isaiah Blakely

