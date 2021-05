Quelle est la signification de Chavouot et que dire à quelqu’un qui célèbre? ⋆ 10z viral

Chavouot est le moment des célébrations florales (Photo: . / Lonely Planet Images)

La fête juive de Chavouot doit commencer au coucher du soleil dimanche, tombant sept semaines après la fête de la Pâque.

Bien que ce ne soit pas l’une des fêtes juives les plus connues, c’est toujours un festival assez important, d’autant plus qu’il marque un moment important dans l’histoire du peuple juif.

Mais que signifie au juste Chavouot, comment est-il célébré – et quelle salutation devriez-vous donner à quelqu’un qui célèbre?

Voici ce que vous devez savoir…

Que signifie Chavouot et de quoi s’agit-il?

Chavouot – également connu sous le nom de Pentecôte – est un mot hébreu qui signifie semaines, l’autre nom du festival étant la fête des semaines.

Cela fait référence au festival tombant à la fin de la période de sept semaines après la Pâque connue sous le nom de Omer, un moment triste du calendrier juif où les mariages et les fêtes avec musique ne sont pas autorisés.

Chavouot commémore la remise des 10 commandements aux Israélites sur le mont Sinaï, après leur évasion de l’esclavage en Égypte.

Quand est Chavouot / Pentecôte?

Chavouot tombe le sixième jour du mois hébreu de Sivan – qui coïncide normalement avec une date autour de mai ou juin dans le calendrier grégorien – et est célébré pendant un jour en Israël et pendant deux jours à l’extérieur dans la diaspora.

Cette année, il commence au coucher du soleil – comme le veut la tradition des fêtes juives, conformément aux jours commençant au coucher du soleil dans le calendrier hébreu – le dimanche 16 mai et se termine au coucher du soleil le mardi 18 mai.

Comment Chavouot est-il célébré?

Les célébrations de Chavouot incluent des services spéciaux dans la synagogue – qui ont été suspendus l’année dernière à la suite de la pandémie de coronavirus, mais se poursuivront cette année, avec des mesures de sécurité Covid en place.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à un service, il existe d’autres moyens de marquer le festival.

Il est traditionnel, par exemple, de manger des produits laitiers et du poisson à Chavouot, car on dit que lorsque les Israélites se préparaient à recevoir leurs commandements, ils ne mangeaient que des produits laitiers et du poisson, car ils ne savaient pas quelle viande ils seraient autorisés à manger sous leur nouvelles lois diététiques.

Le cheesecake et autres desserts à base de fromage tels que les blintz sont particulièrement appréciés pendant le festival.

Le gâteau au fromage est populaire à cette période de l’année (Photo: .)

Il est également traditionnel de rester éveillé toute la nuit et d’étudier la Torah le premier soir du festival, ainsi que de décorer la synagogue et les maisons avec des fleurs – pour marquer le fait que le mont Sinaï aurait éclaté en fleur lorsque les commandements ont été donnés. .

Le livre de Ruth est aussi traditionnellement lu pendant les offices de la synagogue.

Comme Chavouot est un Yom Tov – l’un des principaux festivals – toute forme de travail est interdite pour la durée.

Que dites-vous à quelqu’un qui célèbre Chavouot?

Si vous voulez souhaiter à quelqu’un un joyeux Chavouot, il existe un certain nombre de salutations standard que vous pouvez utiliser.

Le plus traditionnel d’entre eux est «Chag Sameach» – une salutation hébraïque standard et polyvalente que vous pouvez appliquer à n’importe quel festival juif, et qui signifie simplement «joyeuses fêtes».

Pour traduire, “ Chag ” signifie fête juive, tandis que “ sameach ” signifie heureux, dérivé du mot hébreu “ simcha ” qui signifie célébration (un mot souvent utilisé par le peuple juif en conjonction avec les fêtes de Barmitzvah et Batmitzvah ainsi que les mariages et autres des soirées).

Une autre salutation populaire est «Good Yom Tov» – qui est une salutation standard pour les festivals.



