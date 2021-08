Quelle est la signification de la nouvelle chanson d’Ed Sheeran Visiting Hours ?

Suite au succès de Bad Habits, Ed Sheeran a annoncé son nouvel album ‘=’, accompagné d’une nouvelle chanson, Visiting Hours. Quelle est la signification de la dernière sortie du chanteur ?

Voici tout ce que nous savons.

Ed Sheeran annonce un nouvel album ‘=’

Prévu pour le 29 octobre, le chanteur britannique Ed Sheeran a annoncé son dernier album solo, ‘=’.

Auparavant, Sheeran a publié ‘+’, ‘x’ et ‘divide’, donc ‘=’ semble juste approprié.

Quelle est la signification des heures de visite?

L’annonce d’un nouvel album n’est pas la seule chose que Sheeran a publiée pour les fans – il a également créé une nouvelle chanson, Visiting Hours.

NME rapporte que la chanson, qui est maintenant publiée, n’est pas le nouveau single de l’album mais est une coupe de l’album à venir.

Jouées à la guitare acoustique, les paroles de Visiting Hours sont sentimentales et déchirantes, comparables à celles de la chanson Supermarket Flowers de Sheeran. Alors, quelle est la signification du dernier morceau ?

Selon NME, le matériel de presse d’accompagnement révèle que Visiting Hours parle de Sheeran en deuil de la perte de son ami et mentor, Michael Gudinski.

Gudinski est malheureusement décédé en mars de cette année à l’âge de 68 ans. Le propriétaire de Mushroom Records serait décédé dans son sommeil à son domicile de Melbourne.

Photo par Ella DeGea/CBS via .

L’artiste a parlé de l’album dans une déclaration officielle : « = (Equals) est un disque vraiment personnel et qui compte beaucoup pour moi. Ma vie a beaucoup changé au cours des dernières années – je me suis marié, je suis devenu père, j’ai vécu une perte et je réfléchis à ces sujets au cours de l’album. Je le vois comme mon record de passage à l’âge adulte, et j’ai hâte de partager ce prochain chapitre avec vous.

Les fans réagissent à la nouvelle chanson de Sheeran

L’hommage touchant d’Ed à Michael Gudinski s’est avéré un succès auprès des fans, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour féliciter l’artiste.

eh bien j’ai déjà pleuré dessus mais c’est reparti — ×͜×helen | 10 jours à AFHF ! (@wmybmyass) 20 août 2021

Un fan a tweeté : « @edsheeran Ça a l’air très beau, je pense que c’était difficile pour toi d’écrire cette beauté « Visiting Hours »

Un autre a écrit : « @edsheeran, je ne pensais pas que je pleurerais sur une chanson comme je l’ai fait Supermarket Flowers jusqu’à ce que je viens d’entendre cette chanson !! Totalement magnifique et si seulement le paradis avait des heures de visite ! #génie”

Cette chanson me brise le cœur et me fait trop pleurer, si seulement le ciel avait des heures de visite pour pouvoir embrasser mon ange du ciel😭 merci Ed pour cette belle chanson pleine de sentiments❤ – Mar SUMMER OF LOVE ⛅ (@Mar_Shawn1D) 20 août 2021

Quelqu’un d’autre s’est adressé à Twitter pour écrire : “Un tel chef-d’œuvre, je l’ai répété presque toute la journée, je suis tellement content que vous n’ayez pas abandonné la musique.”

Cette chanson résume si bien les sentiments de deuil. 🌼❤️ « Je souhaite que le Ciel ait des heures de visite » – A🧣 (@AugustBowery) 20 août 2021

Ma chanson préférée à ce jour ! J’aimerais que le ciel ait aussi des heures de visite – Carly (@carlyannxo) 20 août 2021

