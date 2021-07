Quelle est la taille de Francisca Lachapel ? | NowMyism.com

. Francisca Lachapel a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2015.

Le talent et le charisme de Francisca Lachapel ont réussi à captiver le public hispanophone ces dernières années avec sa participation à l’émission matinale d’Univision Despierta América.

Lachapel s’est aventuré dans les médias aux États-Unis après avoir été couronné vainqueur de la neuvième saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2015.

La star dominicaine a développé sa carrière artistique en tant qu’animatrice de télévision avec un engagement et un professionnalisme dignes d’admiration.

Francisca Lachapel est née le 5 mai 1989 à Azua de Compostela en République Dominicaine. L’artiste de 32 ans mesure 1,62 cm (5 pieds 4 pouces).

Voici ce que vous devez savoir :

La reine de beauté a vécu des moments très difficiles à son arrivée aux États-Unis

Avant de réussir dans l’industrie du divertissement, Francisca Lachapel a traversé des moments très difficiles tout en gagnant sa vie en tant que vendeuse de pot à New York, comme elle l’a raconté dans une interview avec HOLA! Magazine. USA : « J’ai passé mes journées à mourir de faim, à frapper aux portes en vendant mes pots et personne n’a ouvert. Jusqu’à ce qu’une personne ouvre la porte et non seulement m’achète, mais me donne aussi quelque chose à manger ».

“Je crois que Dieu utilise les gens, qu’il les utilise comme des instruments pour vous sauver d’une situation difficile, vous donner des conseils ou quoi que ce soit”, a avoué la reine de beauté, mentionnant qu’elle n’a pas été exemptée d’avoir le soutien de grandes personnes depuis vous avez immigré aux États-Unis en 2010.

Lachapel rêvait d’être comédienne et présentatrice de télévision dès son plus jeune âge

En 2018, Francisca Lachapel a fait savoir via son compte Instagram officiel que dès son plus jeune âge elle rêvait de réussir dans les médias. Cependant, ses rêves à de nombreuses reprises ont été tronqués par des tiers qui ont assuré qu’il n’y parviendrait pas.

« Bonjour, je m’appelle Francisca, j’ai 13 ans et je suis dominicaine. Quand je serai grand, je veux être une actrice et présentatrice de télévision très célèbre”, a écrit Lachapel rétrospectivement à l’époque sur son profil sur le réseau social.

Le dominicain a également souligné: “Beaucoup me disent que c’est impossible parce que les filles comme moi n’ont pas ces opportunités parce que je suis pauvre, je ne suis pas jolie et je suis potelée.”

Malgré les limites qu’elle a vécues dans son enfance, Francisca Lachapel n’a jamais perdu l’espoir de devenir une grande star de la télévision, comme on le reconnaît aujourd’hui.

C’est un talent exclusif d’Univision

Francisca Lachapel fait partie du groupe restreint de personnalités hispanophones qui sont des talents exclusifs d’Univision. La star dominicaine a décroché son premier contrat avec la chaîne de télévision après avoir été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2015.

S’il est vrai que Lachapel est l’un des principaux animateurs de l’émission matinale Despierta América, l’interprète a également fait partie de productions télévisées d’Univision telles que “Sal y Pimienta”, “El Gordo y la Flaca”, “Premios Juventud” et “Donnez Replay.”