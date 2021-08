Quelle est la taille du réseau Lightning de Bitcoin ? La réponse vous surprendra ⋆ Crypto nouveaux médias

Le Lightning Network est l’un des développements les plus haussiers que l’écosystème Bitcoin ait connu jusqu’à présent. Et toutes les mesures disponibles pointent vers le haut, un réseau sain et dynamique se prépare. Cependant, l’investisseur Kevin Rooke a examiné de plus près et a découvert que le Lightning Network est probablement encore plus grand qu’on ne le pensait auparavant. « Des comparaisons inexactes et des fonctionnalités de préservation de la confidentialité rendent difficile la compréhension réelle de la taille du réseau Lightning Network. »

Lecture connexe | Le réseau Bitcoin Lightning atteint une capacité record

Que veut dire Rooke par là ? Découvrons-le.

Le réseau Lightning en chiffres

Un regard désinvolte sur la plate-forme d’analyse populaire 1 ml nous indique qu’au moment de la rédaction, The Lightning Network est composé de 24 688 nœuds, 64 577 canaux et que la capacité du réseau est de 2 272,89 BTC. Tous ces chiffres sont en hausse. Cependant, « Le Lightning Network n’est pas un protocole d’emprunt, un AMM ou une réserve de valeur. De plus, l’idée que Bitcoin est “verrouillé” sur le Lightning Network est au mieux trompeuse.

Il existe un certain nombre de protocoles DeFi qui ont un nombre beaucoup plus élevé de BTC « verrouillés », et les gens comparent à tort ce nombre à la capacité du réseau Lightning. Dans DeFi, généralement, les fonds sont en fait verrouillés et ne peuvent être touchés tant que le contrat en question n’a pas suivi son cours. Dans Lightning, les choses sont assez différentes :

Comme expliqué dans le livre Mastering the Lightning Network, les fonds qui sont ajoutés au Lightning Network ne sont pas verrouillés, ils sont libérés. Dès qu’un nouveau canal Lightning est ouvert, ces fonds peuvent être envoyés n’importe où sur le réseau Lightning en un instant et pour presque aucun coût.

Et parlant des chaînes, Kevin Rooke en a parlé dans une « lettre aux investisseurs » datée du 28 juin :

Il existe actuellement plus de 51 800 canaux acheminant les paiements entre 22 000 nœuds, et 21 % de ces canaux Lightning Network ont ​​été créés au cours des 30 derniers jours. En apparence, une croissance mensuelle de 21 % des canaux semble impressionnante, mais la création de nouveaux canaux est une mesure légèrement trompeuse, car les nœuds ouvrent et ferment fréquemment de nouveaux canaux. Une mesure plus précise de la croissance est que le nombre total de chaînes sur le réseau Lightning a augmenté de 10,8 %, soit plus de 5 000 chaînes au cours du dernier mois.

Comparez cela au chiffre plus récent que nous vous avons donné au début de la section et notez comment le nombre de chaînes a augmenté en seulement un mois et demi. Ce n’est pas tout, prenez en compte que :

Certains nœuds ne souhaitent pas que leurs canaux soient inclus dans le graphique public Lightning Network et choisissent plutôt d’ouvrir des canaux « non annoncés » ou « privés ».

Tableau des prix BTC du 13/08/2021 sur FTX | Source : BTC/USD sur TradingView.com

La confidentialité ne nous permet pas de voir combien d’argent passe par la foudre

La plupart des transactions qui ont lieu à l’intérieur du Lightning Network sont privées. Ce n’est qu’au moment du règlement entre deux parties que les chiffres définitifs sont enregistrés à jamais dans la blockchain Bitcoin. Cela signifie qu’il est impossible de savoir exactement combien d’argent passe par Lightning un jour donné. Ou au total.

Lecture connexe | La communauté Bitcoin célèbre le lancement du projet Crucial Lightning Network

Cependant, Rooke estime que “le volume annuel sur la chaîne est presque 6 fois plus élevé que la valeur verrouillée dans le réseau Bitcoin, malgré les frais de transaction relativement élevés et les temps de blocage lents qui rendent les paiements lourds”. C’est sur la blockchain Bitcoin principale. D’autre part:

Le Lightning Network est conçu pour effectuer des paiements rapides et peu coûteux, donc si 85 millions de dollars de Bitcoin sont déjà sur le Lightning Network, il serait logique que le volume de paiement annuel soit au moins 6 fois plus élevé, ou au moins 510 millions de dollars.

C’est un strict minimum. Et les choses ne font que commencer. En septembre, la loi Bitcoin d’El Salvador entrera en vigueur et tout le pays commencera à utiliser le réseau Lightning. Et tenez compte du fait qu’environ un quart du PIB d’El Salvador provient des envois de fonds, il n’est donc pas exagéré de penser que les Salvadoriens du monde entier commenceront également à l’utiliser. Ajoutez à cela les projets de Jack Dorsey, Square et Twitter étudient l’intégration de Lightning.

En fait, Dorsey a publié ce tweet hier :

D’accord. Chaque compte sur Twitter pouvant être lié à un portefeuille Lightning cependant… – jack⚡️ (@jack) 12 août 2021

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Pour des chiffres et des déductions plus impressionnants, assurez-vous de lire “Le réseau Lightning est plus grand que vous ne le pensez”.

Image en vedette par Anuraj SL de Pixabay – Charts by TradingView